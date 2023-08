von Merle Blankenfeld Du suchst ein Buch, das dich von der ersten bis zur letzten Seite nicht mehr loslässt? Wir hätten da ein paar Vorschläge: fünf richtig gute Thriller.

In einem guten Roman können wir uns so richtig verlieren, eintauchen in eine andere Welt. Und bevor wir uns versehen, sind Stunden vergangen, bevor wir auch nur aus dem Buch aufblicken. Besonders gut gelingt das bei Thrillern, die uns mit ihren Plot-Twists fesseln und nicht mehr ruhen lassen, bis wir wissen, was wirklich passiert ist. Wir haben fünf solcher spannungsgeladenen Meisterwerke für dich gesammelt.

5 Thriller, die du nicht mehr aus der Hand legen willst

1. "Das Sanatorium" von Sarah Pearse

Ein abgelegenes Luxushotel in den Schweizer Alpen wird zum Mord-Schauplatz in Sarah Pearses Thriller "Das Sanatorium". Schon bei der Anreise ins "Le Sommet" fühlt Detective Inspector Elin Warner sich unwohl. Sie schiebt es auf die düstere Vergangenheit des Gebäudes als Sanatorium für Tuberkulosepatient:innen. Aber als plötzlich Menschen verschwinden, Morde geschehen und das Hotel durch einen Schneesturm von der Außenwelt abgeschnitten wird, vermutet die Polizistin Schlimmes.

Sarah Pearse hat mit Elin Warner in "Das Sanatorium" eine vielschichtige Protagonistin geschaffen, über die wir von Seite zu Seite mehr erfahren, während Warner gleichzeitig gegen ihre eigenen Traumata kämpft, um den Killer im Hotel zu finden.

2. "Die stumme Patientin" von Alex Michaelides

Die erfolgreiche Malerin Alicia Berenson wurde neben der Leiche ihres Mannes gefunden und für seinen Mord verantwortlich gemacht. Da sie seit der Nacht seines Todes kein Wort mehr gesprochen hat, ist sie seitdem in einer geschlossenen psychiatrischen Anstalt – und schweigt auch dort. Der Psychotherapeut Theo Faber hat es sich als Ziel gesetzt, Alicia zum Sprechen zu bringen und aufzudecken, was in der Mordnacht wirklich passiert ist.

Auch wenn die Schlüsse und Beschreibungen der menschlichen Psyche in "Die stumme Patientin" ihre Schwächen haben, überzeugt Alex Michaelides' Thriller mit wirklich überraschenden Plot-Twists.

3. "Glaube mir" von Alice Feeney

In "Glaube mir" lässt Alice Feeney die Journalistin Anna Andrews im Rahmen einer Recherche auf ihren Ex-Mann, den Polizisten Jack Harper, treffen. Beide sind wegen des Mordes an einer jungen Frau zurück in ihrem Heimatort. Schnell wird klar, dass Jack mehr mit dem Fall zu tun hat, als er zunächst zugeben möchte.

Mit "Glaube mir" gelingt Alice Feeney ein spannender Thriller, der dich bis zur letzten Seite in Atem hält.

4. "Abendrot" von Lucy Foley

In diesem eleganten Wohnhaus im Pariser Stadtviertel Montmartre ist nicht alles so, wie es scheint. In "Abendrot" lässt Lucy Foley die junge Jess ihren Bruder besuchen, der seit Kurzem in besagtem Haus in Paris wohnt. Allerdings ist Ben nicht in seiner Wohnung – und niemand weiß, wohin er verschwunden ist. Je länger Jess in dem alten Haus ist und nach Ben sucht, desto mehr hat sie das Gefühl, dass ein dunkles Geheimnis das Haus und seine Bewohner:innen verbindet.

Lucy Foley spannt in "Abendrot" gekonnt den Spannungsbogen und überrascht ihre Leser:innen immer wieder mit genialen Plot-Twists.

5. "Beschütze sie" von Laura Dave

Hannah bekommt eines Tages von einem Mädchen einen Zettel in die Hand gedrückt, auf dem nur zwei Wörter stehen: "Beschütze sie". In dem gleichnamigen Thriller von Laura Dave macht Hannah sich auf die Suche nach ihrem Mann Owen, der plötzlich verschwindet, und nach der Lösung des Rätsels um den mysteriösen Auftrag.

Wem Laura Daves Thriller "Beschütze sie" in Buchform nicht ausreicht: Die Story ist gerade mit Jennifer Garner in der Hauptrolle für eine Serie auf Apple TV verfilmt worden (unter dem englischen Originaltitel "The Last Thing He Told Me").

