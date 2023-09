Über den Tellerrand geschaut Diese Bücher haben unser Denken verändert

Viele Bücher lesen wir so weg – sie unterhalten uns, machen Spaß, lassen uns für eine gewisse Zeit in andere Welten entschwinden und schenken uns ein gutes Gefühl. Und das ist auch gut so! Doch nicht immer lassen uns Bücher sofort wieder in unseren Alltag zurückkehren, als wäre nichts gewesen. Manche überraschen uns auf nachhaltige Weise: Sie beschäftigen uns auch nach dem Beenden, regen uns zum Nachdenken an, inspirieren und bewegen uns.

Denn in Büchern finden wir nicht nur fantasievolle Geschichten und wunderbare Charaktere, sondern lernen auch viel über das Leben und uns selbst. Nicht jedes Buch verändert gleich unser Leben, doch sie können wunderbare Augenöffner und Motivation sein und uns Perspektiven eröffnen, auf die wir vorher vielleicht im Traum nicht gekommen wären.

Wie leben Menschen in anderen Ländern, welchen Herausforderungen stehen sie gegenüber, wie schaffen wir die Digitalisierung oder was steckt eigentlich alles in unseren Lebensmitteln? Egal, ob fesselnder Roman, ein wegweisender Essay oder eine spannende Biografie: In der Galerie stellen wir dir lesenswerte Bücher vor, die uns nicht so schnell wieder losgelassen haben.

Noch mehr Stoff für Bücherwürmer

Leseratten finden hier weitere 5 Bücher, die zum Nachdenken anregen, Buchtipps der Redaktion, sowie die besten 30 Bücher für den Herbst und die Lieblingsbücher von Deutschlands Buchbloggern. Auch für die nächste Generation Bücherwürmer ist gesorgt mit diesen tollen Kindergeschichten voller Diversität und Vielfalt.