Bücher für den Urlaub: 50 Lesetipps für den Sommer

Der "Spiegel" findet, dass die Amerikanerin Sara Gran die wildesten Krimis der Welt schreibt. Na ja, zumindest hat sie eine ziemlich abgefahrene Ermittlerin erfunden: Claire DeWitt ist rastlos, depressiv, hat eine Drogenkarriere hinter sich und hält sich für eine grandiose Detektivin. In "Das Ende der Lügen" überlebt sie einen Anschlag und macht sich an die Verfolgung des Täters. Nebenbei erinnert sie sich an ihre Kindheit, in der sie mit zwei Freundinnen in New York "Die drei ???" imitiert hat - bis eines der Mädchen verschwand. Und auch ein Fall von 1999 beschäftigt sie in der Retrospektive - und in ihrer Suche nach der Wahrheit, die selten befreiend ist. "Das Leben", schreibt Gran, "ist am schönsten, wenn die Würfel noch in der Luft sind." (U": Eva Bonné, 352 S., 16 Euro, Heyne Hardcore)