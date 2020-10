Die besten 60 Bücher für den Herbst

"Die Magie von Schokolade" von Lucie Castel

Es gibt Bücher, in denen nicht viel passiert und trotzdem lassen sie einen mit diesem wohlig-zufriedenen Gefühl zurück, an etwas Schönem teilgehabt zu haben. Dieses moderne Romeo-und-­Julia-Märchen spielt auf Korsika, wohin Catalina nach einer gescheiterten Liebe zurückkehrt. Ihre Patisserie, die sie von ihrem Großvater geerbt hat, ist eine ungewollte Kampfansage an die Chocolaterie von Luca Castelli schräg gegenüber. Denn beide Familien sind seit Generationen verfeindet. Jeder auf der Insel weiß das (außer Catalina), aber niemand erinnert sich mehr wirklich daran, was der Grund ist. Und dann ist Luca auch noch äußerst attraktiv und ein echter Kotzbrocken, zumindest am Anfang ... Hört sich bekannt und ein bisschen kitschig an, ist aber äußerst charmant erzählt und sehr kurzweilig – ideal für einen nassen Regen-Sonntag. (Ü: Vera Blum, 272 S., 15 Euro, Thiele)

