von Merle Blankenfeld Die Tage sind kalt und grau – und unsere Stimmung ebenfalls. Da hilft nur Eskapismus: Diese fünf Bücher sind perfekt, um dem Winter und trüben Gedanken für ein paar Stunden zu entkommen.

Ein Buch kann wie eine gute Freundin sein: Sie kann uns wachrütteln und über schwierige Zeiten hinwegtrösten. Und wann können wir solche Comfort Reads besser gebrauchen als in den endlos langen, kalten und grauen Wintermonaten? Wo wir im Frühling und Sommer die Sonntage am Meer, im Park oder im Café verbringen, verkriechen wir uns in der dunklen Jahreszeit lieber in den Lieblingssessel. Hier kommen die besten Begleiter in Buchform – dann fehlen nur noch der Tee und die Kuscheldecke.

Diese 5 Bücher vertreiben den Winterblues

1. "Bevor der Kaffee kalt wird" von Toshikazu Kawaguchi

Toshikazu Kawaguchis Roman "Bevor der Kaffee kalt wird" erzählt die Geschichte eines kleinen Cafés in Tokio, in dem Menschen durch die Zeit reisen können. Diese besondere Fähigkeit geht allerdings mit ein paar strengen Auflagen einher. So kann die Zeitreise beispielsweise nur innerhalb des Cafés stattfinden und nicht an andere Orte gehen. Die vermutlich wichtigste Regel ist aber: Man muss wieder zurück in der Gegenwart sein, bevor der Kaffee kalt wird. Dieses Gedankenexperiment ist wirklich herzerwärmend und zeigt immer wieder: Es braucht gar nicht so viel, um Vergebung, Hoffnung oder Glück zu finden, wie wir oft glauben.

2. "The Comfort Book" von Matt Haig

Keine Liste von Feel-Good-Büchern ohne Matt Haig! Der Brite ist der König der Comfort Reads, seine Bücher schaffen es einfach immer wieder, selbst die trübsten Tage ein wenig zu erhellen. Sehr empfehlenswert ist hier "The Comfort Book", eine kleine Textsammlung, die definitiv hält, was der Titel verspricht. Darin gibt Matt Haig, der selbst Erfahrungen mit Depressionen und Angststörungen hat, Tipps und Gedankenanstöße, um mit schlechten Tagen – oder Lebensphasen – umzugehen.

3. "Die Mitternachtsbibliothek" von Matt Haig

Wer lieber Romane als Sachbücher liest, aber ähnliche Gedanken zu den Themen Mental Health sucht, der wird in Matt Haigs "Die Mitternachtsbibliothek" fündig. Darin geht es um Nora, die zu Beginn der Geschichte versucht, sich umzubringen. Aber statt direkt im Jenseits zu landen, findet sie sich in der Mitternachtsbibliothek wieder, von wo aus sie in jede mögliche Variante ihres Lebens eintauchen und ausprobieren kann, welche ihr am besten gefällt.

4. "Der Wal und das Ende der Welt" von John Ironmonger

In "Der Wal und das Ende der Welt" wird die Menschheit von einer sehr aggressiven und tödlichen Variante des Grippevirus heimgesucht. Gleichzeitig wird in einem kleinen englischen Küstendorf ein Wal an den Strand gespült. Die abenteuerliche und trotzdem rührende Geschichte von John Ironmonger macht Hoffnung und zeigt, wie viel ein bisschen Menschlichkeit ausrichten kann, wenn alle an einem Strang ziehen.

5. "Der Papierpalast" von Miranda Cowley Heller

Was könnte besser gegen trübe Winterstimmung helfen als ein richtig schöner Sommerroman? Miranda Cowley Hellers "Der Papierpalast" spielt in einem Sommerhaus auf der US-Halbinsel Cape Cod in Neu-England. Die Protagonistin Elle durchlebt emotional turbulente 24 Stunden, in denen eine alte Liebe ihre Ehe bedroht. Parallel wird ihre Liebes- und Familiengeschichte der vergangenen Jahrzehnte erzählt. Eine aufwühlende Story, in die man wunderbar abtauchen und die Welt um sich herum vergessen kann.

