Buchtipps der BRIGITTE-Redaktion: Unsere Lieblingsschmöker

"Als Dee Dawson das erste Mal auf den sexy Gitarristen Joel der Band The Last Ones To Know trifft, weiß sie eines ganz genau: Auch ihn wird sie in kürzester Zeit um den Finger gewickelt haben! Schließlich konnte ihr noch nie ein Mann lange widerstehen. Aber in Joel hat sie ihr Gegenstück gefunden, denn auch er hat den Ruf, nichts anbrennen zu lassen. Zwischen ihnen sprühen sofort die Funken – in jeder Hinsicht, denn beide haben ihren ganz eigenen Kopf und klare Ansichten, was sie von festen Beziehungen halten. Und doch muss sich Dee bald eingestehen, dass sie mehr sein will, als nur Joels Affäre." (Blanvalet)

'Rock my Body' ist der zweite Teil der Rock-my-Reihe und leider schwächer als sein Vorgänger 'Rock my Heart'. Die beiden Hauptprotagonisten Dee und Joel wirken stellenweise extrem unreif, was das Lesen hier und da recht anstrengend macht. Dennoch: Wie schon Band 1 ist auch der zweite Teil wieder großartig geschrieben und lässt sich so in einem Rutsch runterlesen. Waschechte Romantik-Fans kommen bei Autorin Jamie Shaw natürlich auch wieder auf ihre Kosten.

Jamie Shaw: Rock my Body; Blanvalet, 384 Seiten, 12,99 Euro