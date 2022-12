Erotische Literatur Mit diesen 10 Buchtipps kommt ihr in Stimmung

von Julia Koschel Erotische Literatur eignet sich hervorragend, um sich eine Auszeit zu nehmen und sich gemütliche Stunden zu machen. Welche zehn Werke auf eurem Nachttisch nicht fehlen dürfen, verraten wir euch hier.

Erotische Literatur ist nicht erst seit "Fifty Shades Of Grey" äußerst beliebt. Und warum auch nicht?! Die prickelnden Geschichten voller Liebe und Leidenschaft kurbeln unsere Fantasie an. Dabei ist es völlig egal, ob man sie für sich genießt oder dem eigenen Liebesleben auf die Sprünge hilft – die Hauptsache ist, sie geben euch ein gutes Gefühl. Mit diesen Buchtipps gelingt das wie von selbst.

Erotische Literatur: Zehn Buchtipps für genussvolle Stunden

"Das Delta der Venus" von Anaïs Nin

Geradezu ein Klassiker der erotischen Literatur ist das 1977 erschienene Werk "Das Delta der Venus" von der Schriftstellerin Anaïs Nin. 15 Kurzgeschichten verbergen sich in dem Sammelband – häufig gespickt mit Ironie und poetischem Geschick. Als "poetisch und pornographisch, sinnlich und sensibel" bezeichnete es ihr früherer Geliebter und Schriftsteller-Kollege Henry Miller. Hier findet ihr das Werk als Buch, eBook und Hörbuch.

"Fuck Your Friends" von Sophie Andresky

"Fuck Your Friends" ist bereits das zweite Werk, das eine junge, deutsche Schriftstellerin unter dem Synonym Sophie Andresky veröffentlicht hat. Explizit zur Sache geht es in beiden Büchern. In diesem Fall geht es um ein Paar, das durch den Besuch in einem Swingerklub in eine Viererkonstellation gerät, die nicht ohne Probleme verläuft. Der Titel ist somit genauso doppeldeutig gemeint, wie er verstanden wird. Hier findet ihr das Werk als Buch, eBook und Hörbuch.

"After"-Serie von Anna Todd

Schriftstellerin Anna Todd ist in aller Munde. Mit ihrer "After"-Buchreihe, die mit "After Passion" ihren erfolgreichen Anfang nahm, begeistert die Amerikanerin weltweit Millionen von Leser:innen. Inzwischen umfasst die Serie zahlreiche Bände, wenn ihr also Gefallen an der Geschichte findet, gäbe es noch eine Menge Nachschub. Inhaltlich befasst sich die "After"-Serie mit Ex-One-Direction-Sänger Harry Styles; es geht um Liebe und Leidenschaft. Ganz so, wie es sich vor allem jüngere Leser:innen erträumen. Hier findet ihr das Werk als Buch, eBook und Hörbuch.

"Elf Minuten" von Paulo Coelho

Elf Minuten dauert im Durchschnitt der Sex, den Protagonistin Maria mit ihren Freiern hat. Doch wie kam es dazu, dass die junge Frau zur Sexarbeiterin wurde? Immerhin wollte sie doch einfach nur einen schönen Urlaub in Freiheit verbringen und als stolze Ehefrau zurückkehren? Wie diese Entwicklung ihren Anfang nahm und wie Maria sich im Laufe ihres Lebens selbst lieben lernt, beschreibt der brasilianische Schriftsteller Paulo Coelho ohne erhobenen Zeigefinger und äußerst detailliert. Hier findet ihr das Werk als Buch, eBook und Hörbuch.

"Nacktbadestrand" von Elfriede Vavrik

Wer behauptet, die Liebe und Erotik sei nur den Jüngeren vorbehalten? Autorin Elfriede Vavrik beweist mit ihrem Erstlingswerk "Nacktbadestrand" genau das Gegenteil. Ihre Protagonistin, sprich sie selbst, ist 79 Jahre alt, geschieden und hat Schlafstörungen. Dem Rat ihres Arztes, der ihr keine Medikamente, sondern ein Liebesleben "verschreibt", folgend, stürzt sie sich nach vielen Jahren der Abstinenz in neue Liebschaften. Und stellt schnell fest: Im Alter werden diese viel besser! Hier findet ihr das Werk als Buch, eBook und Hörbuch.

"Die Fermate" von Nicholson Baker

Was würdet ihr tun, wenn ihr mit einem Fingerschnipsen die Zeit anhalten könntet? Für den Protagonisten Arno Strine ist die Entscheidung einfach – in der Zeit gefangen nutzt er die Chance und entkleidet hübsche Frauen. Skandalös! Dabei sehnt sich Strine nach nichts mehr, als echte Intimität zu erfahren. Ein Buch mit jeder Menge Humor. Kein Schmuddelroman, sondern erotische Lektüre mit Witz und Ironie. Hier findet ihr das Werk als Buch und eBook.

"Wie ich lernte, die Frauen zu lieben" von Stephen Vizinczey

Ein wenig irreführend ist der deutsche Titel. Mit dem englischen Original "In Praise Of Older Women" kommt man dem Inhalt des Buches viel eher auf die Schliche. Denn es geht um die Liebe eines jungen Mannes zu älteren Frauen. Ein amüsantes Buch über wechselnde Partnerinnen. Hier findet ihr das Buch.

"Lady Chatterley" von D.H. Lawrence

Heutzutage gilt "Lady Chatterley" als erstes literarisches Werk, das explizite sexuelle Handlungen beschreibt – doch 1930, im Jahr der ersten Erscheinung, löste es lediglich Skandale und eine Indexierung aus. Lady Chatterley erliegt, gefangen in ihrer unglücklichen Ehe mit dem impotenten Sir Clifford Chatterley, den Versuchungen einer Affäre. Neben den ausführlichen Schilderungen der körperlichen Liebe geht es vor allem um die sexuelle Befreiung der Frau und die Errungenschaften der Natur. Hier findet ihr das Werk als Buch und eBook.

"Royal Passion" von Geneva Lee

Der Name ist Programm. Im ersten Band der Buchreihe um den royalen Prinz Alexander von Cambridge trifft dieser erstmals auf die junge Oxford-Absolventin Clara Bishop. Ein leidenschaftlicher Kuss bildet den Startschuss einer heißen Liebesnacht und insgesamt zehn Romanen. Für Fans von "Fifty Shades of Grey" genau das Richtige. Hier findet ihr das Werk als Buch, eBook und Hörbuch.

"Nachtjasmin" von Allegra Huston

Eve ist 48, als sie in einem Trödelladen auf den weitaus jüngeren Miacjah, den Sohn eines Schulfreundes, trifft. Von ihrer Ehe und ihrem Leben gelangweilt stürzt sie sich in eine leidenschaftliche Affäre. Mit Miacjah entfacht die Sehnsucht nach Abenteuer, die sie seit dem College nicht mehr empfunden hat. Hier findet ihr das Werk als Buch und eBook.

Was versteht man unter erotischer Literatur?

Während man gemeinhin lange lediglich Groschenromane und Co. unter dem Begriff vermutete, ist dieses literarische Genre viel mehr als das. Allgemein zählt man Werke dazu, die auf eine erregende Wirkung abzielen und einen gewissen Anspruch anstreben. Somit gehört erotische Literatur zur Pornografie, grenzt sich innerhalb dieser Gattung allerdings – mal mehr, mal weniger deutlich – davon ab.

