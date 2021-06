Diese fünf Filme machen gute Laune!

von Natalja Fischer sowie von Annalena Schieber, Claudia Fudeus, Claudia Enders, Julia Koschel

Stress bei der Arbeit, Ärger mit dem Partner oder einfach mal schlecht gelaunt? An solchen Tagen hilft nur eins: Sofa, Chips und ein schöner Film, der dich auf andere Gedanken bringt. Diese fünf Feel-Good-Movies sind dafür genau das Richtige.

Schwarze Katze, weißer Kater (1998)

Riesen-Hochzeitsfeiern, Kleinkriminelle, Jauchegruben – wenn mir eine Komödie so angekündigt würde, würde ich etwas im Kaliber von "Die Hochzeitscrasher" erwarten und flüchten. Doch halt: Es gibt einen Film, da geht das wunderbar zusammen, ein kleines märchenhaftes Panoptikum des Kuriosen, erdacht und inszeniert von Emir Kusturica: "Schwarze Katze, weißer Kater" ("Crna mačka, beli mačor") handelt vom mittelgroßen Geld, großer Liebe, großem Familiensinn und macht beim Anschauen einfach glücklich. Claudia F.

"Schwarze Katze, weißer Kater" ist bei Amazon als DVD verfügbar.

Im Juli (2000)

Dieser locker-leichte Road-Trip-Movie macht mich einfach glücklich: Der etwas dröge Referendar Daniel (Moritz Bleibtreu) verliebt sich Hals über Kopf in die schöne Melek und beschließt, ihr nach Istanbul hinterher zu reisen. Dabei stößt die Schmuckverkäuferin Juli (Chistiane Paul) zu ihm und stellt sein bisher geordnetes Leben gehörig auf den Kopf – und hiermit ist die wilde Odyssee durch Osteuropa vorprogrammiert! Daniel bleibt nichts erspart: Vom ersten Drogentrip bis hin zum türkischen Grenzknast hat er so einige Prüfungen zu bestehen, um sein wahres Glück abseits von Physikformeln zu finden. Claudia E.

"Im Juli" ist bei Amazon als Stream verfügbar.

Forrest Gump (1994)

Mein absoluter Lieblingsfilm: Forrest Gump. Und dem wird auch in 1000 Jahren kein anderer Film das Wasser reichen können. Warum? Weil er mit Tom Hanks nicht nur den besten aller besten Hauptdarsteller hat, sondern auch alles an Gefühlen hervorruft, was ein Film so hervorrufen kann: Man lacht, weint, ist gespannt, hingerissen, überrascht, wütend ...

Außerdem hat der Film einen sehr intelligenten Plot, in dem immer wieder geschichtliche Details aufgegriffen werden. Selbst nach dem 38sten Mal Schauen finde ich noch kleine Dinge im Film, die mir vorher gar nicht aufgefallen sind. Dieses Meisterwerk zeigt: Das Leben ist ein Auf und Ab, mit überraschenden Wendungen, in dem es sich immer lohnt, ein guter Mensch zu sein. Denn wie hat Forrest Gumps Mutter immer so schön gesagt? Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nicht, was man kriegt! Annalena S.

"Forrest Gump" ist bei Amazon als Stream sowie als DVD und Blue-ray verfügbar.

Und täglich grüßt das Murmeltier (1993)

Der miesepetrige Wettermann Phil Connors (Bill Murray) sitzt in einer Zeitschleife fest und ist dazu verdammt, den gleichen Tag immer und immer wieder zu erleben. Egal, was er tut, wacht er am Morgen des Tages auf, den er zuvor schon erlebt hat. Anfangs verbringt er den Tag damit, kleinere und größere Albernheiten auszuprobieren, die schließlich keine Konsequenzen für ihn haben oder feilt an einer Strategie, seine Kollegin Rita (Andie MacDowell) herumzukriegen. Schließlich aber versucht er den Tag so sinnvoll wie möglich zu gestalten und erlebt daraufhin eine Überraschung. Lustig, tragisch und herzerwärmend – ein absoluter Feel-Good-Klassiker! Natalja F.

"Und täglich grüßt das Murmeltier" ist bei Amazon als Stream und DVD verfügbar.

Little Miss Sunshine (2006)

Muss es in einem Feel-Good-Movie immer nur eitel Sonnenschein geben? Ich meine, nein. So passieren in meinem liebsten Exemplar dieses "Genres" viele traurige Dinge – selbst ein Toter ist zu beklagen. Die gute Laune vergeht einem während der Reise mit Olive dennoch nicht. Mit der Anwärterin auf den Schönheitstitel der "Little Miss Sunshine" geht es quer durch Amerika zur großen landesweiten Entscheidungsshow – obwohl oder gerade weil sie nicht den lolitaähnlichen Anforderungen solcher Wettbewerbe entspricht. Immer im Schlepptau: ihre skurrile Familie. Jeder einzelne hat sein Päckchen zu tragen und muss im Laufe des Films mit Enttäuschungen zurechtkommen. Spätestens im Finale (des Schönheitswettbewerbs und Films) habe ich aber ein riesiges Grinsen im Gesicht. Warum? Seht es euch lieber selbst an – es lohnt sich. Julia K.

"Little Miss Sunshine" ist bei Amazon als Stream verfügbar.

Diese und weitere Filme mit Amazon Prime streamen

Als Amazon-Prime-Kunde kannst du eine große Auswahl an Filmen und Serien ohne Zusatzkosten genießen. Hier kannst du dich für einen kostenlosen Probemonat registrieren. Als Student oder Azubi kannst du Prime Video sechs Monate gratis nutzen. Wer kein Prime-Kunde ist, hat die Möglichkeit, einzelnen Filme bei Amazon zu kaufen oder zu leihen.