Wie es sich anfühlt, als ob nichts gewesen wäre, dem geht der Fotograf mit seinem Projekt "As if nothing happened" nach. Mit "Künstlicher Intelligenz" verändert Alper Yesiltas Aufnahmen berühmter Persönlichkeiten. Er geht mit seinen fotorealistischen Bildern der Frage nach, wie Prominente aussehen, wenn ihnen bestimmte Ereignisse nicht passiert wären. Dabei sind beeindruckende und realistische Bilder entstanden, die die Stars in einem ganz neuen Licht zeigen.

