Diese Bücher verschenken unsere Redakteur:innen zu Weihnachten

Das Jahr neigt sich schon wieder dem Ende zu. Und damit steht Weihnachten vor der Tür. Damit man dieses Jahr gar nicht erst in den Geschenke-Stress kommt, nimmt man sich allzu oft vor, früh anzufangen. Dieses Mal kommen neben der Corona-Krise auch noch deren Folgen und Lieferengpässe weltweit dazu, die das Weihnachtsshopping deutlich erschweren dürften.

Diese Sorge sparen wir uns und verschenken dieses Jahr einfach etwas Lesestoff zu Weihnachten. Es gibt kaum ein schöneres Geschenk, als ein Buch, denn es sagt bestenfalls etwas über die:den Schenker:in und die:den Empfänger:in zugleich aus – wenn man sich denn wirklich Gedanken macht.

Bücher sind das perfekte Geschenk

Was könnte Tante Elisabeth gefallen? Und worüber würde sich unser Neffe freuen? Welche Geschichte passt gerade am besten zu unserer besten Freundin – und womit können wir dem:der Partner:in am besten eine Freude machen? Mit einem Buch schenkt man nicht nur einen Gegenstand, sondern im übertragenen Sinne immer auch Zeit und Erlebnisse. Sich im Alltag bewusst hinzusetzen und zu lesen, geht leider allzu schnell unter. Dabei sind Bücher eine ideale Anti-Stress-Kur, sie lassen uns in eine Welt fernab unserer eigenen abtauchen und für einen Moment alles andere vergessen.

Die beste Art, ein Buch auszusuchen, ist natürlich, sich mal ganz gemütlich in einem kleinen, feinen Buchladen umzuschauen. Dort steht die Zeit meist still und man kann sich in Ruhe von Klappentext zu Klappentext lesen. Aber: Die Pandemie hat das Einkaufsverhalten durchaus etwas verändert und gerade in überfüllten Läden packt uns oft noch der Fluchtinstinkt. Deswegen haben wir dieses Jahr eine kleine Geschenkestütze für dich: Wir haben in unserer Redaktion Bücher gesammelt, die uns aufgefallen sind und die wir selbst gerne zu Weihnachten verschenken würden. Vielleicht ist ja das eine oder andere für dich oder deine Angehörigen dabei? Dann kannst du entspannt mit einem konkreten Ziel zum Weihnachtsbummel aufbrechen – und die Inspiration rechts und links in den Bücherregalen kommt ohnehin noch einmal dazu.