von Sonia Majtler Gute Hörbücher gibt es wie Sand am Meer. Da kann es schon schwer sein, sich für eines zu entscheiden. Wir stellen dir eine kleine Auswahl vor.

Gute Hörbücher für jede Gelegenheit

Ob beim Abwaschen, Spazierengehen, Stillen oder Chillen – ein tolles Hörbuch geht eigentlich immer. Da die Auswahl mittlerweile riesig ist, haben wir eine kleine Auswahl an guten Hörbüchern für dich zusammengestellt. Für Wissbegierige, Krimi-Fans, Freunde von Spiritualität und Psychologie, Hobby-Historikerinnen und viele mehr.

Gute Hörbücher für die persönliche Weiterentwicklung

Das Kind in dir muss Heimat finden

Affiliate Link Das Kind in dir muss Heimat finden: Der Schlüssel zur Lösung (fast) aller Probleme Jetzt shoppen 9,26 €

An diesem SPIEGEL-Bestseller kommt man schon seit Jahren nicht vorbei. Seit 2016 hält sich die Beliebtheit dieses guten Hörbuchs kontinuierlich und verändert immer wieder unzählige Beziehungen zu sich selbst und zu anderen. Die Psychologin Stefanie Stahl hat eine Methode zur Arbeit mit dem "inneren Kind" entwickelt.

Das Ziel: In der Kindheit erlebte Kränkungen, Glaubenssätze und Verletzungen richtig verarbeiten und im Jetzt Konflikte mit sich und anderen lösen, Beziehungen besser gestalten und Freundschaft mit unserem inneren Kind schließen. Dabei können auch Erwachsene ihr Ur- und Selbstvertrauen ausbauen und viele Probleme wie "Beziehungsunfähigkeit" gezielt angehen und lösen.

Stefanie Stahl: Das Kind in dir muss Heimat finden (Hörbuch)

Love Yourself: Geführte Meditation zur Selbstliebe

Affiliate Link Love Yourself: Geführte Meditation zur Selbstliebe Jetzt shoppen 8,33 €

Neben der Arbeit mit dem inneren Kind können auch Suggestionen und Affirmationen dabei helfen, alte Muster zu durchbrechen. Geführte Meditationen bieten eine willkommene Möglichkeit, unser Unterbewusstsein "umzuprogrammieren" und schädigende Gedanken durch positive und kraftvolle zu ersetzen. Die Folge: Selbstbewusstsein und Selbstliebe werden gestärkt. Das wirkt sich nicht nur auf unser Wohlbefinden aus, sondern erleichtert wiederum unsere Beziehungen.

Der Bestsellerautor Pascal Voggenhuber hat mit "Love Yourself" ein gutes Hörbuch mit geführten Meditationen für die aktive Anwendung sowie für Schlafphasen kreiert. Neben den Meditationen wirkt auch die Musik des Hörbuchs beruhigend und entspannt Körper und Seele.

Love Yourself: Geführte Meditation zur Selbstliebe (Hörbuch)

Gute Hörbücher für Krimi-Fans

Das Joshua-Profil

In Sebastian Fitzeks Thriller geht es darum, Verbrechen vorherzusehen, bevor sie begangen werden. Dieses Verfahren nennt sich Predictive Policing und hat enorme Auswirkungen auf den Schriftsteller Max. Aufgrund eines Verbrechens, von dem der gesetzestreue Bürger noch nichts weiß und welches er noch nicht begangen hat, steht sein Leben auf dem Spiel.

Unvorhergesehenes Geschehen, viele Perspektivwechsel und eine fesselnde Handlung begeistern die Zuhörer von "Das Joshua-Profil". Ein gutes Hörbuch für Fans von spannenden Rätseln.

Sebastian Fitzek: Das Joshua Profil (Hörbuch)

Das zweite Gesicht

Affiliate Link Kai Meyer: Das zweite Gesicht Jetzt shoppen 18,57 €

Berlin in den Zwanzigerjahren: Viele Jahre hat Chiara ihre Schwester Jula, eine gefeierte Schauspielerin, nicht mehr gesehen. Jetzt fährt sie zu ihrer Beerdigung und taucht ein in eine Welt voller Mysterien. Aufgrund ihrer Ähnlichkeit zu der verstorbenen Jula wird Chiara die Rolle der verstorbenen Schwester in einem Film angeboten. Sie willigt ein und befindet sich plötzlich inmitten unheimlicher Ereignisse, umgehen von Lügen und Drogen. Hinter dem schillernden Schauspielleben verbergen sich düstere Geheimnisse und Chiara ahnt, dass der Tod ihrer Schwester kein Zufall war.

Der fesselnde Thriller von Bestseller-Autor Kai Meyer entführt uns in ein schillerndes aber auch unheimliches Berlin. Detailreich erzählt und untermalt mit eigens komponierter Musik will man dieses Hörbuch gar nicht mehr von den Ohren nehmen.

Kai Meyer: Das zweite Gesicht (Hörbuch)

Gute Hörbücher, die inspirieren

Becoming

Affiliate Link Michelle Obama: BECOMING: Meine Geschichte Jetzt shoppen 17,64 €

Klug, bescheiden, empathisch und freundlich: So haben wir Michelle Obama kennen und lieben gelernt. Und genau diese Facetten zeigt die ehemalige First Lady der USA auch in ihrer Autobiografie "Becoming". Sie gewährt tiefe und sehr private Einblicke in ihr Leben und lässt uns teilhaben an politischen Momenten einer Weltmacht.

Aber natürlich enthält dieses Hörbuch auch viele Anekdoten über ihre Privilegien, prominente Bekanntschaften und ihre Ansichten als schwarze Frau an der Spitze eines zutiefst gespaltenen Amerika. Ehrlich und bodenständig erzählt, informiert und inspiriert dieses gute Hörbuch.

Michelle Obama: Becoming auf Englisch oder Deutsch (Hörbuch)

Die Weisheit eines Yogi

Affiliate Link Die Weisheit eines Yogi: Wie innere Veränderung wirklich möglich ist Jetzt shoppen 14,85 €

Sadhguru vereint zwei vermeintliche Gegensätze: tiefe spirituelle Weisheit und moderne Weltanschauung. Er geht mit der Zeit, inspiriert Millionen von Menschen auf YouTube, bei Vorträgen und durch seine Bücher. "Die Weisheit eines Yogi: Wie innere Veränderung wirklich möglich ist" ist nur eines von vielen Beispielen dafür und ein gutes Hörbuch, um in sich zu gehen. Neben Sadhgurus tiefen Einsichten in das Leben enthält das Hörbuch auch viele Übungen, die positive Veränderungen in uns bewirken können.

Ein gutes Hörbuch mit viel Humor, gehaltvollem Wissen und praktischen Hilfen für ein glücklicheres Leben.

Sadhguru: Die Weisheit eines Yogi (Hörbuch)

Gute Hörbücher für Wissbegierige

Kurze Antworten auf große Fragen

Affiliate Link Stephen Hawking: Kurze Antworten auf große Fragen Jetzt shoppen 12,99 €

Stephen Hawking lieferte im Laufe seiner Karriere viele Antworten auf unzählige Fragen. Als theoretischer Physiker und Kosmologe machte er sich einen Namen in der Wissenschaft und erreichte auch den Mainstream. "Kurze Antworten auf große Fragen" ist sein letztes Vermächtnis. Dieses Hörbuch widmet sich der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft und enthält Einblicke in das Denken eines genialen Wissenschaftlers und Optimisten. Ein gutes Hörbuch, für alle, die etwas lernen möchten. Es enthält aber nicht nur Wissen, sondern auch Humor und macht Mut!

Stephen Hawking: Kurze Antworten auf große Fragen (Hörbuch)

Weltgeschichte in Geschichten

Affiliate Link Weltgeschichte in Geschichten. Streifzüge von den Anfängen bis zur Gegenwart Jetzt shoppen 13,00 €

History-Fans kommen bei diesem Hörbuch voll auf ihre Kosten. Es ist informativ, gut erzählt und sowohl für Kinder als auch Erwachsene spannend. Die Weltgeschichte wird von der Vorzeit bis zur Gegenwart mitreißend erzählt. Neben dem Mauerfall, den Anfängen des Ackerbaus, großen historischen Persönlichkeiten, Eroberungen und Erfinden geht es auch um stille Momente, die die Menschheitsgeschichte geprägt haben. Ein gutes Hörbuch für Groß und Klein.

Weltgeschichte in Geschichten (Hörbuch)

Im Probemonat von Amazon Audible kannst viele der hier vorgestellten und über 200.000 andere gute Hörbücher einen Monat lang kostenlos hören. Wenn du danach keine Lust mehr hast, reicht ein Klick, um zu kündigen. Du möchtest es testen? Hier geht's zu Audible.