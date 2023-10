von Merle Blankenfeld Herbst ist für dich Bücherzeit? Dann haben wir hier vier richtig spannende Romane für dich, die perfekt für lange Lesenachmittage sind, an denen es draußen kalt und ungemütlich ist.

Die Tage werden kürzer, es wird kälter, die Natur bereitet sich auf die Winterruhe vor. Im Herbst ist es endlich wieder an der Zeit, sich zu Hause einzukuscheln und es sich so richtig gemütlich zu machen. Und womit ginge das besser als mit einem wärmenden Tee, einer kuscheligen Wolldecke – und einem guten Buch?

Du bist auf der Suche nach Inspiration für deinen Leseherbst? Wir haben vier Vorschläge für dich – richtig spannende Bücher, die du nicht mehr aus der Hand legen willst, bevor du sie ausgelesen hast. Von Krimi über Fantasy bis hin zu bissiger Satire ist alles dabei. Die perfekte Lektüre für düstere Tage in der kalten Jahreszeit!

Diese 4 Bücher sind perfekt für deinen Leseherbst

1. "Mord auf der Insel Gokumon" von Seishi Yokomizo

"Mord auf der Insel Gokumon" ist der zweite Band der Reihe um den Privatermittler Kosuke Kindaichi. Auf der kleinen japanischen Insel soll der Detektiv einer Familie die traurige Nachricht überbringen, dass einer ihrer Söhne auf dem Rücktransport nach dem Zweiten Weltkrieg ums Leben gekommen ist. Als Kindaichi dort ankommt, beginnt eine Reihe an Todesfällen, die er mit der Prophezeiung seines verstorbenen Freundes in Verbindung bringt: nämlich dass dessen drei Stiefschwestern in Lebensgefahr schweben, sobald ihr Bruder gestorben ist.

Der Autor Seishi Yokomizo wird als "Japans Antwort auf Agatha Christie" gefeiert. Und in der Tat können der Stil und das Setting der Detektivreihe durchaus mit der britischen Krimikönigin mithalten.

Affiliate Link Mord auf der Insel Gokumon: Seishi Yokomizo Jetzt shoppen 22,00 €

2. "Fourth Wing – Flammengeküsst" von Rebecca Yarros

"Fourth Wing – Flammengeküsst" von Rebecca Yarros ist der Fantasy-Hype des Jahres! Der erste Band ist im Frühjahr 2023 erschienen und tummelt sich immer noch weit oben in den Bestseller-Listen. Er spielt am Basgiath War College, in dem die Protagonistin Violet, die Tochter der Generalin, gegen ihren Wunsch am Auswahlverfahren der Drachenreiter teilnehmen soll. Sie sieht ihre Überlebenschancen schnell dahinschwinden, denn Drachen binden sich nicht an schwache Menschen. Ein mindestens ebenso großes Problem könnte Xaden werden, denn der skrupellose Drachenreiter möchte Violet tot sehen – nicht nur, weil ihre Mutter seinen Vater auf dem Gewissen hat.

Affiliate Link Fourth Wing – Flammengeküsst: Rebecca Yarros Jetzt shoppen 24,00 €

Wer nach dem Lesen von "Fourth Wing" die fesselnde Welt von Violet, Xaden und den Drachen nicht verlassen möchte, muss sich zum Glück nicht lange gedulden: Der zweite Band "Iron Flame – Flammengeküsst" erscheint bereits am 1. Dezember 2023 und ist jetzt schon vorbestellbar:

Affiliate Link Iron Flame – Flammengeküsst: Rebecca Yarros Jetzt shoppen 28,00 €

3. "Yellowface" von Rebecca F. Kuang

Rebecca F. Kuang hat sich bislang mit dem Schreiben von Fantasy-Romanen einen Namen gemacht, zuletzt "Babel". Nun hat sie ein Buch geschrieben, das den Literaturbetrieb aufs Korn nimmt. In "Yellowface" stiehlt die mittelmäßig erfolgreiche Autorin June den unveröffentlichten Roman ihrer plötzlich verstorbenen Freundin Athena, dem aufstrebenden Star der Literaturszene. Das Problem: In dem Manuskript der chinesisch-stämmigen Athena geht es um chinesische Arbeiter im Ersten Weltkrieg – June aber ist eine weiße Amerikanerin. June überarbeitet den Roman und veröffentlicht ihn unter dem Künstlernamen Juniper Song. Die Geschichte nimmt einen überraschenden Lauf: Denn plötzlich beschleicht June das Gefühl, von Athenas Geist heimgesucht zu werden.

Rebecca F. Kuang gelingt es, mit viel bissigem Humor nicht nur die Literaturszene zu durchleuchten, sondern auch große gesellschaftliche Fragen zum Umgang mit kultureller Aneignung und Rassismus zu stellen.

Bislang gibt es "Yellowface" nur im englischen Original.

Affiliate Link Yellowface (Originalfassung): Rebecca F. Kuang Jetzt shoppen 20,95 €

Der Roman erscheint am 24. Februar 2024 auf Deutsch, er ist aber bereits jetzt vorbestellbar:

Affiliate Link Yellowface (deutsche Ausgabe): Rebecca F. Kuang Jetzt shoppen 24,00 €

4. "Die Halloween-Party" von Agatha Christie

Was könnte besser zu einem gemütlichen Lesetag im Herbst passen als ein Krimi von Agatha Christie? "Die Halloween-Party" ist ein Klassiker aus der Reihe um den schrulligen Detektiv Hercule Poirot. Der Belgier soll den Tod einer jungen Frau aufklären, die kurz vor ihrem Ableben auf einer Halloween-Party allen erzählt hat, dass sie einen Mord beobachtet hat.

Affiliate Link Die Halloween-Party: Agatha Christie Jetzt shoppen 14,00 €

Der Agatha-Christie-Roman ist gerade als "A Haunting in Venice" mit Kenneth Branagh als Hercule Poirot, außerdem unter anderem mit Tina Fey und Jamie Dornan verfilmt worden und läuft aktuell im Kino.

Einige Links in diesem Artikel sind kommerzielle Affiliate-Links. Wir kennzeichnen diese mit einem Warenkorb-Symbol. Mehr Informationen dazu gibt es hier.