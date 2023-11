von Stephanie Pingel Winterzeit ist Kinozeit! Wir verraten euch 3 kommende Film-Highlights – hier ist garantiert für jeden Geschmack etwas dabei!

In der nasskalten Jahreszeit gibt es wohl kaum etwas Schöneres, als sich mit Popcorn im Kinosessel zurückzulehnen und einen tollen Film zu schauen. Und jetzt im kommenden Winter ist wirklich für jeden Geschmack etwas dabei. Diese drei Filme solltet ihr auf keinen Fall verpassen!

1. Für Fantasy Fans: "Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes"

Elf Jahre ist es bereits her, dass Jennifer Lawrence mit der Verfilmung des ersten Teils von "Die Tribute von Panem" berühmt wurde. Jetzt kommt mit "The Ballad of Songbirds & Snakes" das lang erwartete Prequel ins Kino: 64 Jahre, bevor Katniss Everdeen zum ersten Mal die Arena betritt, revolutioniert Corialanus Snow (brillant: Tom Blyth) die Hungerspiele. Verarmt, aber äußerst clever und ambitioniert, ergreift der machthungrige junge Mann seine Chance, als er der Musikerin Lucy Gray Baird (stimmgewaltig: "West Side Story"-Star Rachel Zegler) aus Distrikt Zwölf als Mentor zugeteilt wird.

Erst durch Snows Ideen wird aus dem bis dahin reinen Abschlachten von Kindern und Teenagern während der Hungerspiele das später im Kapitol viel geliebte Unterhaltungsspektakel. Doch schon hier zeigt sich, dass er nicht umsonst zum Bösewicht wird, dem Katniss in der Zukunft entgegentreten muss – um seine Ziele zu erreichen, schreckt Snow vor nichts zurück.

"Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes" startet am 16. November 2023 in den Kinos.

2. Für Familien: "Wish"

Pünktlich zur Weihnachtszeit lockt Disney wieder mit einem fantasie- und liebevollen Animationsspektakel Eltern und Kinder ins Kino. Im magischen Königreich Rosas regiert König Magnifico (im englischen Original charismatisch gesprochen von Chris Pine), der die Macht hat, die Wünsche seines Volkes zu erfüllen. Zum Frust der "Wish"-Protagonistin Asha (Ariana DeBose) entscheidet aber der König allein, welche Wünsche es in seinen Augen tatsächlich wert sind, erhört zu werden. Kurzerhand äußert Asha selbst einen Wunsch, der so mächtig ist, dass ein Stern sie erhört. Ungewollt macht sie sich ausgerechnet Magnifico damit zum Feind …

"Wish" könnt ihr ab dem 30. November 2023 im Kino sehen.

3. Für Nostalgieliebende: "Wonka"

Seid ihr auch einst mit dem kleinen Charlie staunend durch Willy Wonkas Schokoladenfabrik gereist? Dann solltet ihr euch das neue Prequel "Wonka" nicht entgehen lassen! Der Film erzählt, wie der kluge junge Zauberer Willy Wonka (charmant und verschmitzt: Timothée Chalamet) seinen ersten Schokoladenladen eröffnet und sich gegen seine Konkurrenz behaupten muss. Unterstützung bekommt er dabei von dem aus dem ursprünglichen Film bekannten Wesen Oompa-Loompa (schräg gespielt von Hugh Grant). "Wonka" hat genau wie "Charlie und die Schokoladenfabrik" das Zeug zum neuen Weihnachtsklassiker!

"Wonka" startet am 7. Dezember in den Kinos.