Die Londoner Künstlerin Helga Stentzel hat einen ganz besonderen Blick auf scheinbar alltägliche Dinge. Sie arbeitet mit vielfältigen Materialien und Techniken – und das spiegelt sich auch in ihrer Kunst wieder. Aus einem Wäschehaufen wird ein gruseliges Kaninchen, eine Kuh oder ein Dinosaurier. "Für mich geht es beim 'Haushalts-Surrealismus' darum, Magie im Alltäglichen zu finden [und] Schönheit in Unvollkommenheiten zu sehen." Mit ihren Kunstwerken möchte Helga eine neue Verbindung zur Realität herstellen, wie sie auf ihrer Website schreibt.

"Von diesem Moment an beginnen die Geschichten zu schwirren"

Helga nimmt uns mit in den kreativen Entstehungsprozess ihrer Bilder. Alles beginnt in dem Moment, in dem sie "spielerische Ähnlichkeiten" zwischen Alltagsgegenständen und zum Beispiel Tieren entdeckt: "Sei es, dass ein Pullover [...] wie ein Pferd aussieht oder eine Scheibe Brot einem Hundekopf ähnelt" – bei Helga beginnt genau an diesem Punkt eine Reise, an deren Ende vielfältige, spielerische und bunte Kunstwerke stehen. "Von diesem Moment an beginnen die Geschichten und Bilder in meinem Kopf zu schwirren", beschreibt sie.

Es reicht ihr nicht, nur das bloße Kunstwerk an sich zu entwickeln und zu produzieren. Helga spielt auch mit den Geschichten hinter ihren Kreationen. Von einfachen Fragen wie "Wie wird das Pferd aussehen?" über "Wie heißt es und welchen Charakter hat es?" bis hin zu "Mag es Rennen mit anderen Pferden?" sind ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Und so entsteht neben dem Pferd "Pegasus" (Bild 8) auch die Kuh "Smooothie" (Bild 7) oder – ihr derzeit aktuellstes Werk – der "Laundrosaurus", dessen Name eine Kombination aus dem englischen Wort für "Wäsche" ("laundry") und dem Zusatz "-saurus" ist. So wird aus einem Haufen weißer Kleidung plötzlich ein Wäsche-Dino!

