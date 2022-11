von Merle Blankenfeld Die Serien kennt fast jede:r, aber oft wird vergessen, dass diese erfolgreichen TV-Shows Roman-Adaptionen sind. Fünfmal Lesestoff für Fernsehfans.

Bei berühmten Reihen wie "Harry Potter" sind die Bücher mindestens genauso bekannt wie die Filme. Aber es gibt viele weitere Romane, die ebenfalls als Vorlage für eine Verfilmung gedient haben – und im Schatten der bekannteren TV-Serien oder Filme ein wenig untergegangen sind. Völlig zu Unrecht! Diese fünf Erfolgsshows beruhen auf mindestens genauso guten Büchern.

5 bekannte TV-Serien, die aus Büchern adaptiert sind

1. Game of Thrones

Eingefleischte Fantasy-Fans haben nicht nur die extrem erfolgreiche HBO-Serie "Game of Thrones" geliebt, sondern auch die fünf Romane von George R. R. Martin verschlungen, auf denen die Verfilmung beruht. In der deutschen Übersetzung sind es sogar zehn Bücher geworden, da schon die englischen Originalromane jeweils rund 1.000 Seiten stark sind. Der erste Band der "A Song of Ice and Fire"-Reihe, "A Game of Thrones", erschien 1996, der fünfte und bislang letzte Band, "A Dance with Dragons", ist 2011 veröffentlicht worden. In der deutschen Übersetzung kamen die Bücher jeweils kurze Zeit später auf den Markt.

Die Fans des Autors George R. R. Martin erwarten seit mehr als einem Jahrzehnt fieberhaft den geplanten sechsten Band der Saga, "Winds of Winter". Der siebte Roman, "A Dream of Spring", soll die Reihe dann abschließen. Der Veröffentlichungstermin beider Bücher wird allerdings immer wieder verschoben, aktuell gibt Martin keine Updates mehr.

Wer das Ende der Geschichte in Romanform nicht abwarten möchte, kann es sich immerhin auf dem TV-Bildschirm anschauen: Die acht Staffeln der Serie "Game of Thrones" sind in Deutschland auf Sky verfügbar. Da das Show-Ende allerdings nicht bei allen Fans auf Begeisterung gestoßen ist, freuen sich die meisten darauf, endlich das literarische Ende aus George R. R. Martins Feder zu lesen.

2. Nine Perfect Strangers

Die australische Autorin Liane Moriarty hat 2018 mit "Nine Perfect Strangers", auf Deutsch: "Neun Fremde", einen richtig gelungenen Thriller mit den für sie typischen Comedy-Elementen veröffentlicht, der es auch schnell auf die Bestseller-Listen schaffte. So richtig bekannt wurde die Story allerdings erst, als der US-Streamingdienst Hulu 2021 eine achtteilige Miniserie mit Nicole Kidman und Melissa McCarthy auf Basis des Romans produziert hat.

Die Geschichte spielt in dem einsam gelegenen Wellness-Resort Tranquillum House, das "totale Transformation" verspricht. Als eine neue Gruppe von neun Gästen ihren Aufenthalt beginnt, wird allerdings schnell klar, dass die mysteriöse Leiterin und Besitzerin Masha auf eher unorthodoxe Therapiemethoden setzt. Das Ganze droht aus dem Ruder zu laufen.

Die Dramaturgie ist für die Verfilmung leicht verändert (die wichtigste Änderung vermutlich, dass die Handlung statt in Australien in den USA spielt) und vor allem verlängert worden, aber trotzdem bleiben der Spirit des Romans und vor allem Liane Moriartys großes Talent für das Absurde auch in der sehr guten Serienadaption von David E. Kelly erhalten.

Die Serie läuft in Deutschland auf Amazon Prime.

3. Big Little Lies

"Big Little Lies" war der erste Roman von Liane Moriarty, also noch vor "Nine Perfect Strangers", der sehr erfolgreich verfilmt worden ist. In den Hauptrollen sind unter anderem Reese Witherspoon, Nicole Kidman und Shailene Woodley zu sehen. Die Serie spielt statt in der (fiktiven) australischen Kleinstadt Pirriwee im (realen) kalifornischen Monterey, und die Stimmung ist insgesamt deutlich düsterer als in der Buchvorlage. Aber der Plot ist in großen Teilen derselbe.

Es geht um mehrere Familien in der idyllischen Kleinstadt, die durch einen Strudel an Lügen und Geheimnissen immer enger miteinander verwoben werden. Erst ein tragischer Todesfall bringt die ganze Wahrheit ans Licht.

In Deutschland ist "Big Little Lies" bei Sky zu sehen.

4. Little Fires Everywhere

Die Serie "Little Fires Everywhere" konnte 2020 mit Stars wie Kerry Washington und Reese Witherspoon in den Hauptrollen aufwarten. Sie beruht auf dem gleichnamigen Roman der US-Autorin Celeste Ng (auf Deutsch "Kleine Feuer überall"), der schon 2017 veröffentlicht wurde. Es geht um zwei Familien in einer typischen amerikanischen Vorstadt, die eine nach außen hin perfekt, die andere eher alternativ. Als immer mehr Geheimnisse ans Licht kommen, nimmt die dramatische Story ihren Lauf.

Sowohl die Romanvorlage als auch die Hulu-Serie, die in Deutschland bei Amazon Prime läuft, konnte die Kritiker:innen überzeugen.

5. Sex and the City

Wer "Sex and the City" hört, denkt sofort an Sarah Jessica Parker und die unglaublich erfolgreiche HBO-Serie sowie die zwei Kinofilme, die sich an die Handlung anschließen. Aber auch "SATC" beruht tatsächlich auf einem Buch.

Die US-Autorin Candace Bushnell hat nämlich Anfang der 90er-Jahre in einer Zeitungskolumne in Essayform mit dem Titel "Sex and the City" über ihr Datingleben in New York geschrieben. Das kommt dir bekannt vor? Richtig, denn die Protagonistin ihrer Kolumne war keine Geringere als Carrie Bradshaw, die wir alle kennen. Auch Samantha, Charlotte und Miranda kommen vor – wenn auch nicht so prominent wie in der TV-Serie von Darren Star. 1997 veröffentlichte Candace Bushnell dann eine Sammlung ihrer Essays als Roman – die Starr als Vorlage für die Serie verwendete.

Nach dem großen Erfolg der Serie schrieb Candace Bushnell noch die beiden Prequels "The Carrie Diaries" und "Summer and the City", die sich an ein jüngeres Publikum richten. Alle sechs Staffeln "Sex and the City" sind in Deutschland bei Sky verfügbar.

