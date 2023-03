von Merle Blankenfeld Sina Lea Riebe und Julia Ballerstädt Du bekommst gar nicht genug von fantastischen Welten rund um Feen, Elfen und Zauberei? Dann haben wir hier neun Vorschläge für dich, die eine ordentliche Portion Magie in dein Leben bringen.

Manchmal ist der Alltag grau und trüb, und das Leben läuft nicht so, wie wir es uns wünschen. In solchen Momenten wollen wir der Realität am liebsten entfliehen und in eine ganz andere Welt abtauchen. Womit könnte das besser gehen als mit einer fantastischen Geschichte? Wir haben die besten Romane und Buchreihen rund um magische Wesen wie Elfen und Drachen zusammengestellt – und die eine oder andere apokalyptische Dystopie ist auch dabei. Hier kommen unsere liebsten Fantasy-Romane, die uns den Alltag verzaubern.

Diese 9 Fantasy-Bücher entführen uns in andere Welten

1. "Das Reich der sieben Höfe" von Sarah J. Maas

Die "Das Reich der sieben Höfe"-Reihe besteht aus vier Romanen und einem Zwischenband zwischen dem dritten und vierten Buch. Weitere Bände sollen nach Angaben der Autorin Sarah J. Maas folgen. In den ersten Teilen geht es um die junge Feye, die im Reich der Menschen versucht, ihren kranken Vater und ihre zwei Schwestern durch Jagen in den Wäldern durchzubringen. Dabei landet sie gegen ihren Willen in der Welt der Fae, wo sie sich inmitten eines jahrhundertealten politischen Konflikts zwischen den Herrscher:innen der verschiedenen Höfe wiederfindet. Die Reihe begleitet Feye auf ihrer Reise durch die verschiedenen Höfe mit ihren High Lords und Ladys, zunächst an den Frühlingshof, später an den Hof der Nacht.

Die immer wieder überraschenden Twists dieser Fantasy-Reihe, die kluge und vielseitige Welt und die romantische, aber alles andere als kitschige Liebesgeschichte zwischen Feye und ihrem High Lord sind perfekt, um dem grauen Alltag zu entfliehen.

"Die Legenden der Grisha" (englischer Titel: "Grishaverse") ist eine Trilogie der amerikanischen Schriftstellerin Leigh Bardugo. Der erste Roman "Goldene Flammen" wurde am 5. Juni 2012 veröffentlicht. Im Mittelpunkt der Trilogie steht Alina Starkov. Sie wächst in einem Waisenhaus auf und trifft dort ihren besten Freund Malyen Oretsev (genannt Mal). Die Geschichte spielt in Ravka, einem russisch inspirierten Reich. Das besondere an Alina: In ihr schlummert eine unerwartete Macht – sie ist die Sonnenkriegerin. Dass sie eine Grisha ist, wusste sie all die Zeit nicht. Grisha sind Menschen mit ganz speziellen Fähigkeiten, sie können die Elemente manipulieren. Alina ist die jedoch die Einzige, die Licht heraufbeschwören kann. Sie allein könnte die Schattenflur – eine Ödnis gehüllt in Dunkelheit – zerstören.

Das Spannende an den Legenden der Grisha ist, dass es sich an einem russischen oder generell eher östlichen Setting orientiert. Gerade bei Fantasy-Büchern findet man das nicht sehr häufig. Insgesamt gibt es drei Bücher: "Goldene Flammen", "Eisige Wellen" und "Lodernde Schwingen". Die Schriftstellerin hat jedoch nicht nur diese Reihe im Grishaverse angesiedelt, auch die Geschichten um die Bande der Krähen spielt zum Teil in Ravka und umliegenden Ländern ("Das Lied der Krähen" und "Das Gold der Krähen"). In einer neueren Reihe greift Bardugo die Welt der Grisha erneut auf und vereint die Welt rund um Figuren aus beiden Geschichten. Im Mittelpunkt steht hier Nikolai Lantsov, der (neue) König von Ravka.

Netflix hat vor weniger als einer Woche die zweite Staffel von "Shadow and Bone" herausgebracht. Es ist die Geschichte der Sonnenkriegerin und der Bande der Krähen vereint.

3. "Der Anschlag" von Stephen King

Stephen King ist einer der großen Meister des Fantasy-Genres. In seinem Thriller "Der Anschlag" lässt er sich auf das Gedankenexperiment einer Zeitreise ein, die es ermöglicht, den tödlichen Anschlag auf John F. Kennedy zu verhindern. Der Lehrer Jake Epping entdeckt zu Beginn der Story durch Zufall eine Möglichkeit, durch die Zeit zu reisen. Das Ziel ist relativ schnell klar: Er will den vermeintlichen Mörder Kennedys außer Gefecht setzen, bevor dieser den US-Präsidenten am 22. November 1963 töten kann. Das Problem: Die Vergangenheit wehrt sich gegen Änderungen der Geschichte.

Dieser Fantasy-Thriller ist Stephen-King-typisch vollgepackt mit Action – und schafft es gleichzeitig, kluge Fragen aufzuwerfen. Sollten wir Fehler der Vergangenheit ändern, wenn uns die Möglichkeit dazu gegeben wird? Oder sollten wir das Beste aus der Situation machen, die wir vorfinden?

4. "Mortal Engines" von Philip Reeves

Die Reihe "Mortal Engines – Krieg der Städte" von Philip Reeves erinnert ein wenig an Steampunk. Die Bücher spielen in einem postapokalyptischen Universum, in dem Städte nicht mehr an einem Ort verweilen, sondern durch grobe Technologie auf den Erdplatten umherwandern. Aufgetürmt ragen Städte wie London wie Berge in die Luft. Im Mittelpunkt der Geschichte stehen Tom und Hester, ein Mädchen, das fast immer ein rotes Tuch vor dem Gesicht trägt. Zu Beginn des ersten Buches, "Krieg der Städte", versucht Hester, den Obersten Historiker Londons, Thaddeus Valentine, umzubringen. Tom hindert sie daran. Doch anstatt Tom zu danken, stößt Valentine beide in den Abgrund. Runter vom fahrenden London sind sie den Großen Jagdgründen ausgeliefert und treffen auf Sklavenhändler:innen, Pirat:innen und werden von einem Kopfgeldjäger verfolgt, der halb Mensch und halb Roboter ist.

Diese Reihe besticht vor allem dadurch, dass man nie weiß, was als Nächstes passiert. In einem Universum, das so anders ist als die Realität, lässt sich kaum etwas vorhersagen. Und genau das macht den Reiz dieser Bücher aus. Eine Dystopie nach einem alles vernichtenden Krieg – eine Welt so anders, aber spannend wiederaufgebaut. Es folgen die Bücher: "Jagd durchs Eis", "Der Grüne Sturm" und "Die verlorene Stadt".

5. "Die Seiten der Welt" von Kai Meyer

Mit der Trilogie "Die Seiten der Welt" hat Kai Meyer eine Fantasy-Reihe geschaffen, die nicht mehr von der Liebe zum geschriebenen Wort sprudeln könnte. Es geht um Furia Salamandra Faerfax. Sie sucht verzweifelt nach ihrem Seelenbuch, jenes, das ihr ganz besondere Kräfte geben soll. Sie hofft sehr, dass es eines ihrer Lieblingsbücher ist, geschehen ist bisher jedoch nichts. Dann wird ihr Bruder entführt, und Furia muss um sein Leben kämpfen. Auf ihrem Weg trifft sie Gefährt:innen wie die Diebin Cat und den Rebellen Finnian. Gemeinsam ziehen sie in den Krieg – gegen die Herrscher:innen der Bibiliomantik und der Entschreibung der Bücher.

Die Macht der Bücher in den Fokus einer ganzen Reihe zu stellen, ist einfach fantastisch. Meyers Geschichten sprudeln nur so vor Ideen und abenteuerlichen Gestalten aus einer fantastischen Welt. Der Lübecker hat definitiv einen festen Platz im Bücherregal verdient – denn die einzige spannende Buchreihe ist das von ihm definitiv nicht.

6. "Das Lied von Eis und Feuer" ("Game of Thrones") von George R. R. Martin

Die epische HBO-Serie "Game of Thrones" kennen die meisten – sie basiert auf der (im Original) gleichnamigen Buchreihe von George R. R. Martin aus fünf Teilen. Auf Deutsch ist "Das Lied von Eis und Feuer" sogar zehn Bände stark. Der sechste und siebte Teil der Saga werden von eingefleischten Fans der Serie fieberhaft erwartet, allerdings gibt George R. R. Martin nach mehreren Verzögerungen aktuell keine Updates mehr zum geplanten Veröffentlichungsdatum.

Wer die bestehenden Bücher der Reihe noch nicht gelesen hat, ist damit aber erst mal eine Weile beschäftigt. Die Handlung spielt zum Großteil in Westeros, in einer Welt, in der die Jahreszeiten über Jahrzehnte andauern können. Zu Beginn des ersten Romans befinden wir uns im Herbst, der Winter steht kurz bevor. Die Handlung setzt sich aus diversen politischen Machtkämpfen der verschiedenen Adelshäuser und deren Kampf um den Thron der Sieben Königslande zusammen. Gleichzeitig gibt es eine weitaus größere Bedrohung aus dem Norden des Reiches, die die verfeindeten Parteien nur gemeinsam aufhalten können.

Die Welt, in der die Saga "Ein Lied von Eis und Feuer" spielt, ist komplex, es gibt unzählige handelnde Personen. Aber es lohnt sich dranzubleiben, denn der rote Faden zieht sich durch die große Erzählung und jeder einzelne Charakter ist vielschichtig und spannend.

7. "Die Bestimmung" von Veronica Roth

Affiliate Link Amazon: "Die Bestimmung" ist eine Trilogie der amerikanischen Schriftstellerin Veronica Roth. Sie spielt in einem postapokalyptischen Chicago, in dem die Bürger:innen in fünf Fraktionen aufgeteilt sind. Jede Fraktion symbolisiert eine bestimmte Tugend der Menschheit. Es gibt die Altruan (die Selbstlosen, Regierung), die Ferox (die Furchtlosen, Polizei und Militär), die Ken (die Gelehrten, Wissenschaftler und EDV), die Candor (die Freimütigen, Justiz) und die Amite (die Freundlichen und Friedfertigen, Landwirtschaft und Verwaltung). Und dann gibt es die Fraktionslosen. An einem bestimmten Tag im Jahr müssen alle 16-Jährigen einen Test absolvieren, der sie ihren Fraktionen eindeutig zuteilt. Menschen wie die Protagonistin Beatrice Prior können nicht eindeutig zugeordnet werden. Um nicht aufzufallen, entscheidet Beatrice sich für Ferox. Mit der Zeit erkennt sie, dass sie nicht allein ist, es bleibt aber gefährlich.

In "Die Bestimmung" wird eine Welt geschaffen, in der Menschen nur jeweils eine Tugend in sich vereinen sollen, genau das Gegenteil von dem, was wir aktuell sind – vielschichtig, nicht berechenbar: einfach Mensch. Diese Dystopie zeigt ganz klar auf, was mit Menschen passiert, die nicht ins Raster passen, und wie schnell Manipulation gelingen kann, wenn man immer den Regeln folgt. Eine sehr spannende Sicht auf die Gesellschaft mit einer netten Liebesgeschichte. Die Reihenfolge der Bücher: "Die Bestimmung", "Die Bestimmung – Tödliche Wahrheit" und "Die Bestimmung – Letzte Entscheidung". Es gibt noch einen Zusatz-Roman "Die Bestimmung – Fours Geschichte", in dem es um den Nebencharakter und seine Story geht.

8. "Elfenkrone" von Holly Black

Die dreiteilige "Elfenkrone"-Serie von Holly Black spielt in der Welt der Elfen, die neben unserer realen Welt existiert. Die Protagonistin Jude ist mit ihren beiden Schwestern als Kind aus der Welt der Menschen entführt worden und lebt seitdem am Hof des Elfenkönigs. Als Sterbliche machen es ihr die Elfen alles andere als leicht – allen voran Prinz Cardan, der kluge, aber grausame jüngste Sohn des Königs. Judes erklärtes Ziel: ihre Macht ausbauen und von den Elfen endlich als Ebenbürtige anerkannt werden.

Die "Elfenkrone"-Welt ähnelt in vielen Aspekten dem Universum in "Das Reich der sieben Höfe". Und auch die Ausgangslage der Hauptfiguren zeigt Parallelen. Beide Geschichten sind dabei aber für sich genommen spannend und fesselnd geschrieben und überzeugen mit überraschenden Wendungen und komplexen Charakteren.

9. "Die Spiegelreisende" von Christelle Dabos

Die vierteilige Fantasyreihe "Die Spiegelreisende" der französischen Autorin Christelle Dabos spielt in einer postapokalyptischen Welt, deren Teile in sogenannte Archen zerbrochen sind. Auf Anima, einer dieser Archen, lebt die zurückhaltende, sehr liebenswerte, aber auch etwas schrullige Protagonistin Ophelia. Am liebsten versteckt sie sich hinter ihrer dicken Brille und einem Schal, der ihr bis zu den Füßen reicht. Ihre besondere Gabe: Sie kann Gegenstände durch die Berührung ihrer Hände lesen und durch Spiegel reisen. Auf Anima kümmert sie sich hingebungsvoll um das Erbe ihrer Ahnen, bis sich ihr Schicksal eines Tages um 180 Grad dreht. Ophelia soll auf die eisige Arche des Pols ziehen und einen Adligen namens Thorn heiraten. Einen Unbekannten, weit weg von ihrer Familie. Doch warum wurde ausgerechnet sie auserkoren? Ophelia ahnt nicht, welche tödlichen Intrigen sie auf ihrer Reise erwarten und welche Rolle sie selbst dabei spielen wird.

Christelle Dabos hat mit Ophelia eine Anti-Heldin erschaffen, die dennoch so liebenswürdig ist, dass sie die Lesenden in ihren Bann zieht. Und nicht nur das, gemeinsam mit Ophelia entführt sie uns in ein eigens erschaffenes Universum voller Verstrickungen, Intrigen und Familienclans, denen man so schnell nicht entkommt und die so detailreich sind, dass man sich für diese Buchreihe ruhig die gebührende Zeit nehmen sollte, die die vier Wälzer einfordern.

