Zum Start von Disney+: So habt ihr die Prinzessinnen noch nie gesehen!

"Mulan wollte schon früh der Militärakademie beitreten, in der Hoffnung, in die Fußstapfen ihres Vaters zu treten. Das einzige Problem? Da sind nur Jungs zugelassen. Mit der Hilfe ihres Sportlehrers Mushu, verkleidet sie sich heimlich als Mann und meldet sich an. Natürlich fliegt das irgendwann auf, aber an dem Punkt hat Mulan bereits bewiesen, was für eine hervorragende Kadettin sie ist und ihre Taten führen dazu, dass sich die Schule im Folgejahr auch für weibliche Bewerber öffnet. Ihr Vater war mehr als stolz. Mulan ist hart im Nehmen und ihr Lieblingsfilm ist die Verwechslungskomödie "She's the Man - Voll mein Typ", in der sich ein Mädchen als College-Student verkleidet."