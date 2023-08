von Merle Blankenfeld Mit der Serie "Throne of Glass" ist Sarah J. Maas ihr Durchbruch als Autorin gelungen. Wir verraten dir die perfekte Reihenfolge der Fantasybücher – für das maximale Lesevergnügen!

Du liebst romantische Fantasybücher mit starken weiblichen Figuren, einzigartigen Welten und überraschenden Plot-Twists? Dann könnte die "Throne of Glass"-Reihe der US-Autorin Sarah J. Maas um die Auftragsmörderin Celaena Sardothien aus Adarlan, die Thronerbin Aelin Galathynius des benachbarten Königreichs Terrasen sowie den Kampf gegen dunkle Mächte etwas für dich sein. Celaena bekommt zu Beginn der Geschichte eine besondere Aufgabe, die nicht nur ihr eigenes Leben auf den Kopf stellt, sondern auch Folgen für das gesamte Königreich und die Welt darüber hinaus haben könnte.

Insgesamt besteht die Young-Adult-Reihe "Throne of Glass" aus neun Büchern. Davon bilden sieben Stück die Hauptreihe, die durch einen Sammelband aus kurzen Vorgeschichten über die Protagonistin Celaena Sardothien sowie ein Begleitbuch ergänzt wird.

"Throne of Glass" von Sarah J. Maas: Darum geht's in der Fantasy-Saga

Die Geschichte basiert (sehr) lose auf dem Märchen "Aschenputtel". Die Assassinin Celaena Sardothien lebt im Königreich Adarlan, dessen tyrannischer Herrscher jegliche Form von Magie verboten hat und Magiebegabte verfolgt. Celaena wurde in die Salzminen von Endovier verbannt, um dort unter grausamen Bedingungen Sklavenarbeit zu leisten. Als sie ein besonderes Angebot des Kronprinzen Dorian Havilliard bekommt, scheint sich ihr Schicksal zu wenden: Celaena soll sich in einem Turnier die Gunst des Königs erkämpfen und nach ihrem Sieg vier Jahre lang für ihn als Auftragsmörderin arbeiten. Danach soll sie ihre Freiheit wiedererlangen.

Als Celaena, Dorian und Chaol Westfall, der Captain der königlichen Leibgarde, in der Hauptstadt Rifthold ankommen, nimmt eine Geschichte ihren Lauf, die viel größer ist als das Turnier des Königs – und als Celaenas lang ersehnte Freiheit. Denn obwohl jegliche Form von Magie verboten ist, geschehen plötzlich unerklärliche Dinge und es kommen immer wieder Gerüchte um die totgeglaubte Erbin des Throns von Terrasen, Aelin Galathynius, auf. Kann sie dabei helfen, die Welt aus der tyrannischen Hand des Königs von Adarlan zu befreien?

Die Bücher der "Throne of Glass"-Reihe: Chronologische Reihenfolge

Prequel: Sammelband "Celaenas Geschichte" (1-5)

Im englischen Original: "The Assassin's Blade"

Diese Sammlung aus fünf kurzen Novellas erzählt, wie Celaena als junge Assassinin gefasst und verurteilt wird und zur Strafe in den Salzminen von Endovier arbeiten muss – und wie sie ihre erste große Liebe Sam findet.

"Throne of Glass" Band 1: "Die Erwählte"

Im englischen Original: "Throne of Glass"

Celaena kommt im ersten Band von den Salzminen in Endovier nach Rifthold und kämpft dort in einem Turnier um die Rolle als Champion des Königs von Adarlan.

Affiliate Link Throne of Glass – Die Erwählte: Roman (Die Throne of Glass-Reihe, Band 1) Jetzt shoppen 12,00 €

"Throne of Glass" Band 2: "Kriegerin im Schatten"

Im englischen Original: "Crown of Midnight"

Nach dem Ende des Turniers soll Celaena im Namen des Königs von Adarlan in "Kriegerin im Schatten" als Auftragsmörderin arbeiten. Als sie immer mehr über die Machenschaften des tyrannischen Herrschers erfährt, überschlagen sich die Ereignisse.

Affiliate Link Throne of Glass – Kriegerin im Schatten: Roman (Die Throne of Glass-Reihe, Band 2) Jetzt shoppen 12,00 €

"Throne of Glass" Band 3: "Erbin des Feuers"

Im englischen Original: "Heir of Fire"

Celaena reist bei Band drei in das verfeindete Königreich Wendlyn, um dort einen Auftrag des Königs von Adarlan zu erfüllen. Dort lernt sie mehr über den Verlust der Magie in Adarlan, die mysteriöse Königin Maeve – und sich selbst. Celaena muss sich ihrer Vergangenheit stellen.

Affiliate Link Throne of Glass – Erbin des Feuers: Roman (Die Throne of Glass-Reihe, Band 3) Jetzt shoppen 13,00 €

"Throne of Glass Band" 4: "Königin der Finsternis"

Im englischen Original: "Queen of Shadows"

Im vierten Teil der "Throne of Glass"-Reihe kehrt die Assassinin nach Adarlan zurück, um dort einige offene Rechnungen zu begleichen.

Affiliate Link Throne of Glass – Königin der Finsternis: Roman (Die Throne of Glass-Reihe, Band 4) Jetzt shoppen 14,00 €

"Throne of Glass" Band 5: "Die Sturmbezwingerin"

Im englischen Original: "Empire of Storms"

In "Die Sturmbezwingerin" will unsere Protagonistin ihren rechtmäßigen Platz im Königreich einnehmen. Aber zunächst braucht sie Hilfe, um dunkle Mächte zu besiegen, die die gesamte Welt bedrohen.

Affiliate Link Throne of Glass – Die Sturmbezwingerin: Roman (Die Throne of Glass-Reihe, Band 5) Jetzt shoppen 14,00 €

"Throne of Glass" Band 6: "Der verwundete Krieger"

Im englischen Original: "Tower of Dawn"

Der sechste Band zeigt die zeitliche Parallelhandlung zum fünften Band. Chaol Westfall macht sich auf den Weg nach Antica, wo eine Heilerin ihn von einem Leiden befreien soll. Gleichzeitig sucht er Verbündete für den Krieg gegen das Böse.

Affiliate Link Throne of Glass – Der verwundete Krieger: Roman (Die Throne of Glass-Reihe, Band 6) Jetzt shoppen 15,00 €

"Throne of Glass" Band 7: "Herrscherin über Asche und Zorn"

Im englischen Original: "Kingdom of Ash"

Der siebte und letzte Teil der Fantasy-Saga "Throne of Glass" beschreibt das große Finale: den Kampf zwischen Gut und Böse, um den Kontinent Erilea und letztlich die gesamte Welt vor der Herrschaft dunkler Mächte zu bewahren.

Affiliate Link Throne of Glass – Herrscherin über Asche und Zorn: Roman (Die Throne of Glass-Reihe, Band 7) Jetzt shoppen 17,00 €

Begleitbuch: "Das große Throne of Glass-Fanbuch"

In diesem Begleitbuch kannst du Bilder rund um die Geschichte ausmalen und bekommst die schönsten Zitate sowie Illustrationen von verschiedenen Künstlern.

Affiliate Link Das große Throne of Glass-Fanbuch: Mit exklusiven Auszügen aus Band 5 Jetzt shoppen 9,95 €

Die perfekte Reihenfolge: Wie soll ich "Throne of Glass" lesen?

Die hauptsächliche Handlung der Jugendbücher findet in den Bänden 1 bis 7 statt, sie beginnt also mit "Die Erwählte" und endet mit "Herrscherin über Asche und Zorn".

Wichtig zu wissen ist, dass die Bücher 5 und 6, also "Die Sturmbezwingerin" und "Der verwundete Krieger", zeitgleich spielen. Die Bücher verfolgen unterschiedliche Charaktere im selben Zeitraum. Theoretisch könntest du die beiden Bücher also auch in umgekehrter Reihenfolge lesen oder kapitelweise zwischen den beiden Bänden abwechseln. Um den Spannungsbogen optimal aufrechtzuerhalten, ergibt es aber trotzdem Sinn, sich an Sarah J. Maas' Reihenfolge zu halten, also erst "Die Sturmbezwingerin" und danach "Der verwundete Krieger" zu lesen.

Wann soll ich "Celaenas Geschichte" lesen?

Im Sammelband "Celaenas Geschichte" lernen wir mehr über die Vorgeschichte der Assassinin. Die Geschehnisse dieser Prequel passieren chronologisch gesehen vor der Haupthandlung, also bevor Celaena für das Turnier des Königs nach Rifthold kommt.

Du hast im Grunde zwei Möglichkeiten für die Lesereihenfolge der "Throne of Glass"-Reihe: Entweder du liest die Geschichte komplett chronologisch, beginnst also mit den Kurzgeschichten in "Celaenas Geschichte", startest danach mit "Die Erwählte" und liest dich durch die sieben Hauptbücher.

Oder du liest "Celaenas Geschichte" später, zum Beispiel nach den sieben Büchern der Hauptreihe. Einige Fans empfehlen, die Prequel erst nach dem zweiten oder dritten Band, also nach "Kriegerin im Schatten" oder "Erbin des Feuers", zu lesen. Denn zu diesem Zeitpunkt hast du Celaena schon etwas besser kennengelernt und vor allem einiges über sie erfahren, das dir hilft, ihre Geschichte besser einzuordnen. Aber grundsätzlich musst du "Celaenas Geschichte" nicht lesen, um die Reihe als Ganzes zu verstehen.

Wird es ein weiteres Buch in der "Throne of Glass"-Reihe geben?

Laut Sarah J. Maas ist die "Throne of Glass"-Reihe abgeschlossen. Das bestätigte die Autorin bereits mehrfach. Aber falls du nicht genug von den fantastischen Welten und starken Protagonistinnen aus der Feder der Autorin bekommst, könntest du ihre Reihen "Das Reich der sieben Höfe" und "Crescent City" lesen. Wer ganz aufmerksam ist, wird sogar kleine Verbindungen zwischen den Welten und Figuren der einzelnen Bücherserien entdecken können.

Affiliate Link Das Reich der sieben Höfe – Dornen und Rosen: Roman, Band 1 Jetzt shoppen 12,95 €

Affiliate Link Crescent City – Wenn das Dunkel erwacht: Roman, Band 1 Jetzt shoppen 23,00 €

Sarah J. Maas war übrigens zarte 16 Jahre alt, als sie begonnen hat, "Throne of Glass" zu schreiben. Die gebürtige New Yorkerin hat zunächst Kurzgeschichten um die Figuren und eine frühere Version der Reihe in einem Onlineforum für unabhängige Autor:innen veröffentlicht. Der große US-Verlag Bloomsbury sicherte sich die Erfolg versprechenden Geschichten allerdings schnell und veröffentlichte sie im eigenen Hause neu.

Der erste Band der Bücherserie wurde in seiner heutigen Form 2012 im englischsprachigen Original veröffentlicht. Der letzte Band der Reihe ist 2018 erschienen, auf Deutsch sind die Bücher zwischen 2013 und 2019 im Verlag dtv auf den Markt gekommen. Den Erfolg der Fantasyreihe hat Sarah J. Maas nicht zuletzt dem Hype auf Social Media, vor allem auf BookTok und Bookstagram, zu verdanken.

Soll "Throne of Glass" verfilmt werden?

Der US-Streamingdienst Hulu sicherte sich bereits 2016 die Rechte für eine TV-Serie zu "Throne of Glass". Allerdings ist es seitdem ruhig um die Produktion geworden – ob die Show noch produziert wird, ist offen.

