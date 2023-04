Egal, wie alt man ist, Liebeskummer tut immer weh wie beim ersten Mal. Und wie bei so vielen Arten des Schmerzes vergisst man, wie stark er sein kann – bis er wieder zuschlägt. Das einzig Gute: Du bist nicht allein damit. Und weil Herzschmerz so gut wie jede:n von uns mal erwischt, haben wir zumindest ein wunderbares Schwarmwissen aufgebaut, um ihn zu bekämpfen.

Bekämpfen bedeutet in manchen Fällen auch schlichtweg: einmal alles fühlen. Denn nur, wenn wir alle Gefühle zulassen, können wir sie anschließend auch gehenlassen. Was dabei hilft? Ein guter Song. Musik schafft, was uns im Alltag manchmal schwerfällt: nämlich all unsere Emotionen an die Oberfläche zu holen. Und weil da bei Liebeskummer eine ganze Bandbreite von Wut über Trauer bis Leichtigkeit schlummert, kann sich der passende Song dazu ganz unterschiedlich anhören.

Musiktipps bei Liebeskummer

Mal brauchen wir ein trauriges Lied, um unseren Tränen freien Lauf zu lassen, mal einen antreibenden Beat, um den Zauber eines Neuanfangs zu entfachen, den eine Trennung schließlich auch immer mit sich bringt. Und dann ist da noch die Teenie-Rock-Band, bei der wir endlich mal wieder richtig wütend sein können, was wir im Laufe des Erwachsenenwerdens schließlich auch häufig verlernen.

Das heißt: Keine Sorge, du findest hier nicht nur die klassischen Kuschelrock-Liebeskummer-Hymnen. Stattdessen haben wir in der BRIGITTE-Redaktion die Musiktipps gesammelt, die uns bei Herzschmerz geholfen haben. Wenn du sie durchhörst, kannst du dir bei einem also ganz sicher sein: Du bist nicht alleine.

Jetzt bleibt uns nur noch zu sagen: dreh den Lautstärkeregler hoch, schalte das Licht aus und lass dich in der Musik fallen. Und spüre, wie der Liebeskummer mit dem Abebben des letzten Songs auch schon ein wenig kleiner geworden ist.

