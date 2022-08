von Lena Kluß Suchst du etwas, das du schauen kannst, aber die letzten drei Versuche haben dich nicht überzeugt? Mit diesen fünf Serientipps wird dir das nicht passieren. Ob zum Lachen, Weinen oder Mitfiebern – wir haben etwas für dich dabei.

Manche Serien gehen in der schieren Masse an neuen Produktionen unter oder werden zu schnell von neuen Dingen verdrängt. Das sollte bei einigen Geschichten aber nicht so sein. Denn diese hier ziehen uns in ihren Bann und lassen uns bis zum Ende nicht mehr los. Wir haben fünf Serien für dich, die man unbedingt gesehen haben sollte.

Mysteriöser Krimi mit Charme: The Alienist

Den Trailer gibt es nur mit Untertiteln, die Serie aber auch mit deutscher Synchronisation. 45 Sekunden reichen bei dem Video aus.

New York im Jahr 1896: Eine Mordserie erschüttert die Stadt und die Polizei ist ahnungslos. Doch so kann es nicht weiter gehen. Schließlich sind Kinder die Opfer auf den Straßen. Der umstrittene Psychiater Dr. Laszlo Kreizler (Daniel Brühl, 44), die schlaue Sarah Howard (Dakota Fanning, 28) und der Journalist John Moore (Luke Evans, 43) versuchen daraufhin, die Tode aufzuklären. Das Problem: Das psychologische Profil, das die Gruppe erstellt hat, nimmt die Polizei nicht ernst. Damit einen Killer fangen? Davon lassen sich die Beamten nicht überzeugen. Deswegen versucht das selbst ernannte Ermittlertrio um Kreizler dem Mörder selbst auf die Schliche zu kommen. Mit "The Alienist" erwartet dich eine atmosphärische, düstere und spannende Geschichte, die in gefährliche Situationen führt und an den Bildschirm fesselt. Die Serie auf Netflix hat zwei Staffeln mit insgesamt 18 Folgen.

Doku-Serie zum Mitfühlen: Hunde

Zugegeben: Dieser Tipp ist wohl nur für Hundeliebhaber:innen. Die niedliche Dokumentar-Reihe begleitet nämlich in jeder Folge einen besonderen Hund. Von einem Vierbeiner, der einem Mädchen mit Epilepsie hilft über einen geflüchteten Mann, der seinen Hund aus Syrien retten will bis zu Menschen, die sich für die Vierbeiner in verschiedenen Teilen der Welt engagieren, gibt es eine Menge Geschichten. Die Serie "Hunde" rührt mehrmals zu Tränen und erfreut gleichzeitig das Herz. Inzwischen gibt es zwei Staffeln mit insgesamt zehn Folgen auf Netflix.

Zum Lachen: Astrologischer Leitfaden für gebrochene Herzen

Eine Komödie, die einen mehrfach zum Schmunzeln bringt: Die junge Alice (Claudia Gusmano, 36) sucht die Liebe und hat dabei nur wenig Erfolg. Als sich die Italienerin auf der Arbeit mit dem charmanten Tio (Lorenzo Adorni, 29) anfreundet, der zufälligerweise ein Astrologie-Guru ist, konsultiert sie nun ihn bei jeglichen Liebschaften, die ihr über den Weg laufen. Auf eine sehr witzige und liebenswerte Art erzählt die Serie aus dem Leben von Alice und bezieht dabei auch ihre Freund:innen, Arbeitskolleg:innen und eben Männerbekanntschaften mit ein – die Suche nach der großen Liebe immer inklusive. Die astrologischen Eigenschaften der Partner, die wundervoll humorvoll erklärt werden, garantieren für Lacher und Zuschauer:innen lernen die Charaktere sehr schnell lieben. Die Serie "Astrologischer Leitfaden für gebrochene Herzen" hat zwei Staffeln à sechs Folgen, die auf Netflix gestreamt werden können. Eine Folge geht etwa 30 Minuten.

Teenage-Drama mit harter Realität: Euphoria

Die 17-jährige Rue (Zendaya, 25) kämpft mit ihrer Drogensucht und kommt nach einem Entzug zurück an ihre Schule. Hier versucht sie wieder Fuß zu fassen, fliegt durch ihren Alltag aber auch immer wieder aus der Bahn. Denn das Teenager:innen-Leben stellt sie vor jede Menge Herausforderungen. Als sie sich auch noch in ihre beste Freundin Jules verliebt, sind ihre Gefühle erst recht durcheinander. "Euphoria" erzählt aber nicht nur ihre Geschichte, sondern auch die von diversen anderen Teenager:innen. Die HBO-Serie nimmt die Charaktere mit auf eine Achterbahnfahrt der Gefühle – und Zuschauer:innen gleich mit. Dabei geht es nicht nur schön zu, sondern auch an diverse Extreme. So müssen Rue und die anderen Jugendlichen sich in der Welt voller Sex, Drogen und Gewalt beweisen. Bisher sind 18 Folgen in zwei Staffeln erschienen. Drei Staffeln sind aktuell auf Amazon Prime Video verfügbar.

Thriller-Drama zum Mitfiebern: Mr Robot

35 Sekunden des Trailers reichen aus, um einen Eindruck zu bekommen.

Elliott (Rami Malek, 41) leidet an einer Depression. Die Gesellschaft ist ihm nicht geheuer und er zieht sich daher lieber in die virtuelle Welt zurück, anstatt sich mit der Realität zu beschäftigen. Tagsüber arbeitet er in der Informationstechnik, nachts setzt er seine Fähigkeiten als Hacker im Dark Web ein. Dort wird eine Untergrundorganisation auf ihn aufmerksam, die ihn rekrutieren will. Der Anführer der Truppe: "Mr Robot", der sich allerdings nicht zeigen will. Schon bald gerät Elliott immer mehr in Zwiespalt mit sich selbst und aufgrund seiner illegalen Machenschaften außerdem immer öfter in brenzlige Situationen. "Mr Robot" ist eine überaus spannende Serie, deren Geschichte sehr durchdacht und gesellschaftskritisch daherkommt und damit TV-Liebhaber:innen mehrfach überrascht. Die Serie ist mit 45 Folgen und vier Staffeln abgeschlossen und kann über Amazon Prime Video gestreamt werden.