Urlaubslektüre Diese Bücher begleiten uns durch den Sommer 2023

Sommerzeit heißt Urlaubszeit – und Urlaubszeit heißt Lesezeit. Im Umkehrschluss kann man sich mit einem guten Buch den Urlaub für den Kopf auch nachhause holen, ohne weit wegzufahren. Schon die Auswahl der Lektüre gleicht der eines Reiseziels: sehnen wir uns nach einer Familiengeschichte in den Bergen oder einem Krimi in Skandinavien? Soll es die Liebesgeschichte am Strand oder doch lieber der Entspannungs-Ratgeber im Großstadtdschungel sein?

Bei der Auswahl der Urlaubslektüre sind wir Menschen besonders anspruchsvoll. Schließlich erinnern wir uns an jene Bücher oft besonders gut, die wir mit einer besonderen Zeit verbinden. Noch Jahre später denken wir bei einem Buch an die Taverne, in der wir saßen, als wir darin blätterten – oder an den Flug, der gerade dann endete, als es für die Protagonistin im Buch besonders spannend wurde. Erinnerungen an Bücher verbinden sich mit Gerüchen und Bildern der Orte, an denen wir sie gelesen haben.

Gleichzeitig nehmen wir uns im Sommer oft schlichtweg mehr Zeit für ein Buch. Während im Winter die Serie auf der Couch nach uns ruft, ist es im Sommer die Sonne, die uns abends noch auf die Straßen treibt. Wir entscheiden uns häufiger, nach draußen zu gehen, das gute Wetter zu genießen – und das Buch gehört genauso zwingend in die Handtasche wie die Sonnencreme.

Ein Buch ist übrigens auch ein idealer Begleiter – mit ihm setzen wir uns auch alleine gerne auf einen Absacker ins Café, rollen unsere Decke im nahegelegenen Park aus oder machen einen Ausflug zu zweit. Alleine reisen? Kein Problem, wenn man genügend Bücher im Gepäck hat. Langweilig wird es mit ihnen nie, es lässt sich gut mit ihnen schweigen und sie sind trotzdem immer für uns da, wenn wir sie brauchen. Ein gutes Buch hat uns schon durch so manchen Sommer mit schweren und leichten Momenten gebracht.

Es ist also eine der brennendsten Fragen unserer Jahreszeit: was liest du gerade? Das haben wir uns in der Redaktion auch gefragt und ein paar neue und alte Bekannte zusammengetragen. Hier ist bestimmt für jede:n etwas dabei.

