Winterfilme oder Weihnachtsfilme? Beides!

Die Tage werden kürzer, grauer, dunkler, kälter. Macht aber gar nichts. Denn damit man gar nicht erst in den Winter-Blues fällt, gilt es, sich zu beschäftigen. Das Schöne an der vierten Jahreszeit: Man muss für viele Winter-Aktivitäten nicht einmal das Haus verlassen. Da wir draußen ohnehin nichts verpassen, haben wir im Winter endlich die Zeit, die uns im Sommer gefehlt hat. Wir können es uns ohne schlechtes Gewissen auf dem Sofa gemütlich machen, einen Tee, oder noch besser eine heiße Schokolade kochen und die Füße hochlegen.

Damit wir dabei noch in die richtige Stimmung kommen, haben wir in der Redaktion unsere Lieblings-Winter-Weihnachtsfilme gesammelt. Du kannst sie gucken, um den Winter einzuläuten, um dich schon einmal auf die Weihnachtsstimmung vorzubereiten oder einfach nur, um in fremde Welten einzutauchen. Denn eins vereint sie alle: Diese Filme verschaffen dir allesamt ein wohlig-warmes Zuhause-Einkuschel-Gemütlichkeits-alles-ist-gut-Gefühl. Und im Erwachsenenalter haben wir genau diese Emotionen samt Vorfreude auf Weihnachten doch viel zu schnell verloren, oder?! Zeit, sich wieder daran zu erinnern und ein wenig Kind zu sein. Deswegen hat es auch der eine oder andere Familienfilm in unsere Liste geschafft.

Alles von A bis Z

Wir haben übrigens alles dabei: Klassische Weihnachtsfilme, aber auch ein paar Geschichten, die zwar nichts mit der Adventszeit zu tun haben, aber im Winter spielen. So viel sei verraten: "Der Grinch" und "Tatsächlich … Liebe" dürfen dabei natürlich nicht fehlen.

Klick' dich einfach durch unsere Fotostrecke und entdecke, wie unsere Redakteurinnen ihren Winter verbringen. Es gibt genug Auswahl: Die Sonntage bis Weihnachten sind also gerettet!

Ob du die Filme schon kennst, spielt übrigens keine Rolle. Wir haben sie so sorgsam ausgewählt, dass man sie allesamt immer wieder gucken kann. Wir sprechen da aus Erfahrung … 😉