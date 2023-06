Sie sind klein, niedlich und brauchen viel Zeit – kaum ein Spielzeug hat weltweit so viel Aufmerksamkeit erregt wie das Tamagotchi. Jetzt feiert das Kultobjekt der 90er-Jahre mit einer Neuauflage sein Comeback und eines ist sicher – das virtuelle Haustier-Erlebnis wird auf ein neues Level gebracht.

Dieses Spielzeug hat Kultstatus: Das Tamagotchi, das in den 90er-Jahren einen weltweiten virtuellen Haustierrausch auslöste, ist dabei, die Spielzeugindustrie erneut aufzumischen. Das kleine elektronische Spielzeug stellt ein virtuelles Küken dar, um das man sich vom Moment des Schlüpfens an wie um ein echtes Haustier kümmern muss – was erfahrungsgemäß bei den einen mehr, bei den anderen weniger gut klappt. Wie der Hersteller des kleinen Kultspielzeugs, Bandai Namco, nun ankündigt, wird es eine Neuauflage des Klassikers geben, die das virtuelle Haustier-Erlebnis wieder aufleben lässt. Dank moderner Technik und neuem Design soll das virtuelle Haustier-Erlebnis auf ein ganz neues Niveau gehoben werden.

"Tamagotchi Uni": Das ändert sich, das bleibt gleich

Auch wenn sich nach über 20 Jahren viel in der Entwicklung moderner Techniken und der Digitalisierung getan hat, soll das Grundprinzip der kleinen Begleiter gleich bleiben. So sollen sie wie damals einzigartig und personalisierbar bleiben. Was sich ändern wird, ist, dass die kleinen Geräte miteinander verbunden werden können, so dass die Tiere miteinander spielen können. Weitere technische Updates, von denen wir früher nur träumen konnten, sind der USB-C Anschluss und der Akku sowie eine WLAN Fähigkeit, die regelmäßige Updates ermöglicht. Wie in der Modeindustrie spielt auch hier das Metaverse bei der Neuauflage der kleinen "Tiere" eine wesentliche Rolle. Das "Tamaverse" macht das Tamagotchi zu einem globalen Erlebnis. Hier kannst du dich mit anderen User:innen auf der ganzen Welt treffen und den Style deines Tamagotchis präsentieren. Auch das Design passt sich der bunten und niedlichen Welt der Tamagotchis an. In knalligem Pink oder auffälligem Lila können User:innen ihren kleinen Begleiter nun sogar am Hängegelenk tragen, um auch ja keinen Moment ihres Schützlings zu verpassen.

Mit dem Comeback steigt auch der Preis

Die offizielle Markteinführung ist für den 15. Juli 2023 geplant und mit umgerechnet 55 Euro deutlich teurer als das Modell aus den 90er Jahren. Wann die Neuauflage des kultigen Spielzeugs in Deutschland erhältlich sein wird, ist noch nicht bekannt, eine deutsche Version des Tamagotchi Uni wurde jedoch bereits bestätigt. Technikfans müssen sich also nicht mehr allzu lange gedulden.

Verwendete Quellen: chip.de, prnewswire.com