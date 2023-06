von Emely Mielke Es gibt viele Möglichkeiten, mit Stress umzugehen. Jetzt zeigt eine Studie, welche überraschende Tätigkeit dazu beiträgt, Stress zu reduzieren.

Stress kennt jede:r von uns. Ob beruflicher oder emotionaler Stress – manchmal ist es gar nicht so einfach, abzuschalten und die Gedanken zu strukturieren und zu ordnen. Studien haben jetzt eine einfache Tätigkeit identifiziert, die den Stressabbau fördern kann.

Studie zeigt: Körperpflegerituale helfen bei Stress

Bereits in der Tierwelt ist das Phänomen zu beobachten, dass Körperpflege eine stressmindernde Wirkung hat. Nun wird auch beim Menschen vermutet, dass das Pflegeverhalten einen Einfluss auf das Stressniveau hat.

In einer Studie zum Thema Selbstpflege und Stressbewältigung wurden verschiedene Befragungen durchgeführt, in denen die Reaktionen auf bestimmte Situationen untersucht wurden. Das Ergebnis der Studie zeigt, dass Selbstpflege ein effektiver Bewältigungsmechanismus ist. Körperpflegerituale tragen dazu bei, Stress zu reduzieren. Sich den Stress "abduschen" kann sich also auch aus wissenschaftlicher Sicht bewähren.

Vor allem eine kalte Dusche kann zur Senkung des Stress-Levels beitragen. Eine Abkühlung stärkt das Immunsystem und kurbelt außerdem die Fettverbrennung an.

Die besondere Rolle der Reinigung

Spätestens seit der Pandemie ist Hygiene wichtiger denn je. Vom häufigen Händewaschen bis hin zu Desinfektionsmaßnahmen – die Reinigung unseres Körpers beschäftigt uns täglich. Doch nicht nur für die körperliche Gesundheit hat Reinigung eine Bedeutung, sondern auch in psychologischer, kultureller und religiöser Hinsicht.

In vielen Religionen geht es bei der Reinigung darum, Körper und Geist vom Schlechten zu trennen und sogenannte Seelenhygiene zu betreiben. Diese soll helfen, stark, gesund und glücklich zu bleiben. Je nach Kultur kann die Reinigung aber auch als Ritual wahrgenommen werden, um Gott besser wahrnehmen zu können.

