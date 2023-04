Lifestyle-Neuheiten: Wir testen die coolsten Produkte im April

We try before you buy im April

Lifestyle-Neuheiten We try before you buy im April

Jeden Monat buhlen neue Produkte auf dem hart umkämpften Lifestyle-Markt um unsere Aufmerksamkeit. Damit euch die Kaufentscheidung leichter fällt, testen wir vorab spannende Neuheiten und berichten von unseren Erfahrungen.

Neuer Stauraum unter der Decke

Redakteurin Lena freut sich sehr über mehr Stellfläche in ihrer Küche. © PR

Produkt: Etagere mit drei Körben von Base Roots

Preis: 37,99 Euro

Nutzen: Neuer Stauraum, für den es keine Schränke braucht.

Anwendung: Einfach einen Haken an der Decke anbringen (der nicht mitgeliefert wird) und die Etagere aufhängen.

Fazit: Das Aufhängen der Etagere war sehr unkompliziert und ich bin froh, dass ich endlich eine Möglichkeit gefunden habe, um doch meine Gewürze griffbereit in der Küche unterzubringen. Allerdings finde ich es sehr schade, dass die Etagere ohne ein verstellbares Seil geliefert wird. Heißt: Damit die korrekte Höhe erreicht werden kann, muss man sich erst einmal selbst ein Seil zum Verlängern besorgen – oder eine Kette oder Ähnliches. Es sei denn die Decke ist niedrig genug, dass die Höhe der Etagere nicht stört. Die handgefertigten Körbe aus natürlichen Materialien messen insgesamt 95 cm in der Länge. Sie haben Durchmesser von 18, 23 und 28 cm. Der Look der Etagere ist wirklich toll, die Größe des obersten Korbes ist allerdings etwas klein. Das wusste ich aber bereits beim Bestellen. Dort wird maximal eine kleine Pflanze ihren Platz finden.

Sich (noch!) schöner essen

Redakteurin Susanne hat das "Beauty Granola" getestet. Ob sie davon schöner geworden ist? © mymuesli/Viktor Strasse

Produkt: Beauty Granola von MyMuesli

Preis: 9,95 Euro

Nutzen: Sich einfach schön essen, das wär's doch! Klappt vielleicht mit dem Bio-Müsli aus Dinkel-Quinoa-Crunchy, gefriergetrockneten Bananen und Johannisbeeren, Mandeln und Açaí-Pulver. Das Müsli ist ein wertvolles Frühstück, und weil es Zink und Biotin liefert, verspricht es nicht nur Sättigung, sondern auch schönere Haut, schönere Haare und schönere Nägel.

Anwendung: Müsli in eine Schüssel geben und Milch dazu oder Müsli über Joghurt streuen.

Fazit: Das Bio-Müsli schmeckt crunchy, leicht süß und dezent säuerlich und ist auch wegen seines vergleichsweise geringen Zuckergehalts (10,9 Gramm pro 100 Gramm) ein gesundes und leckeres Frühstück. Ob ich schöner geworden bin? Gegenfrage: Werden wir das mit zunehmendem Alter nicht ohnehin?

Die neue beste Küchen-Freundin

Redakteurin Merle kann eine neue Zusatz-Qualifikation vorweisen: Tofu im Air Fryer perfekt kross zubereiten. © PR

Produkt: Heißluftfritteuse aus der Roland Trettl Masterpro-Küchenkollektion von Lidl

Preis: 72,99 Euro

Nutzen: Schonendes, einfaches und gesundes Frittieren von Gemüse und Co.

Anwendung: Lebensmittel vorbereiten und würzen, die gewünschte Dauer und Temperatur einstellen und losfrittieren.

Fazit: Tofu, Feta, Halloumi, Paprika, Brokkoli, grüner Spargel, Champignons, Kartoffeln – die Liste der Lebensmittel, die wir seit dem Einzug der Heißluftfritteuse damit schon köstlich zubereitet haben, ist lang. Der Air Fryer ist wirklich wunderbar einfach in der Handhabe: Man schnippelt alles klein, würzt es nach Belieben, fügt je nach Geschmack und Gericht noch ein wenig Öl hinzu (braucht man aber zum Frittieren eigentlich nicht) und schmeißt das Gerät an. Die richtigen Einstellungen für die meisten Lebensmittel stehen praktischerweise drauf. Nach etwa der Hälfte der Zeit öffnet man den Frittierkorb, um alles einmal zu wenden, bevor es weitergeht. Das Reinigen hinterher geht ebenso schnell und einfach. Einziges kleines Manko der Heißluftfritteuse: die Größe. Das Fassungsvermögen beträgt nur 2,8 Liter. Für eine kleine Gemüsemischung für zwei Personen reicht das in der Regel. Bereitet man aber etwa Pommes zu, darf es eigentlich nur eine Portion sein, damit sie auch wirklich kross werden.

Schlafen wie auf einer Wolke

Redakteurin Katrin möchte ihr neues Kissen nicht mehr weggeben. © PR

Produkt: Dariia DayKissenbezug ausNaturseide

Preis: 79 Euro

Nutzen: DasSchlafen auf dem Seidenkissen-Bezug verspricht neben Vorteilen für die Haut (weniger Fältchen, Schwellungen und Rötungen) und die Haare (weniger Haarverlust und Frizz sowie eine bessere Kämmbarkeit) auch Pluspunkte für das generelle Wohlbefinden durch die temperaturregulierenden Eigenschaften von Seide.

Anwendung: Kopfkissen mit dem Seiden-Kissenbezug beziehen.

Fazit: Der Seidenkissenbezug ist so glatt und weich, dass ich schon nach der ersten Nacht nicht mehr ohne schlafen möchte!

Die temperaturregulierenden Eigenschaften von Seide haben mich schon bei einer Bluse und einem Schal begeistert: Seide kühlt, wenn es warm ist und wärmt, wenn es kalt ist. Nun auch darauf zu schlafen, schafft für mich eine neue Schlafqualität. Es ist unglaublich angenehm, auf Seide zu liegen. Das ist aber noch nicht alles: Am Morgen habe ich das Gefühl, weniger Schlaffältchen im Spiegel zu sehen – die Abdrücke durch Kissenbezüge scheinen sich mit dem Seidenbezug weitgehend verabschiedet zu haben. Auch meine Haare wirken jetzt am Morgen weniger wirr.

Snacks fürs gute Gewissen

Snacks? Liebt Kollegin Lara und testet gerne. © PR

Produkt: Hazelnut Nougat Schoko Pralinis von Lini's Bites

Preis: 2,49 Euro für 2 x 23 Gramm

Nutzen: Genuss – aber ohne fiese Begleiterscheinungen wie Zusatzstoffe oder Zucker. Die Riegel oder Pralinis von Lini's Bites sind vegan, glutenfrei, in Bioqualität und ohne raffinierten Zucker.

Anwendung: Snacken ist doch das einfachste der Welt, oder?

Fazit: Ich liebe Süßes – aber aus schlechtem Gewissen versuche ich mein Snacken zu minimieren und suche immer Süßigkeiten, die so gesund und lecker wie möglich sind. Lini's Bites sind da mein absoluter Favorit. Ich habe mich durch fast alle Sorten probiert und eine war leckerer als die andere.