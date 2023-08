Lifestyle-Neuheiten: Wir testen die coolsten Produkte im August

We try before you buy August

Lifestyle-Neuheiten We try before you buy August

Jeden Monat buhlen neue Produkte auf dem hart umkämpften Lifestyle-Markt um unsere Aufmerksamkeit. Damit euch die Kaufentscheidung leichter fällt, testen wir vorab spannende Neuheiten und berichten von unseren Erfahrungen.

Den Darm mit einem Probiotika aufbauen, schwimmengehen mit der Periodenunterwäsche, mit einer genialen Trommelreibe leckere Gerichte zaubern oder die neue elektronische Zigarette Iqos rauchen? Die Lifestyle-Welt hält jeden Monat neue, spannende Attraktionen bereit. Damit ihr euch im Produktdickicht zurechtfindet, testen wir für euch spannende Neuerscheinungen und sagen offen und ehrlich, ob sich die Anschaffung lohnt.

Periode im Urlaub? Egal!

Mareike hat die Bademode von ModiBodi getestet – mit Periodenslip. © ModiBodi / PR

Produkt: Perioden-Bademode mit extra Einlage mit einer vergleichbaren Saugstärke von 1-2 Tampons

Preis: ab 32 Euro pro Slip

Nutzen: Schwimmen gehen, ohne an die Periode zu denken. Wichtig bei der Größenauswahl: der Slip sollte eng anliegen, so dass nichts raus- und reinlaufen kann. Dann heißt es nur: anziehen, losschwimmen, Gedanken an die Periode am Strand lassen.

Anwendung: Periodenwäsche ist ein Gamechanger, trotzdem bin ich immer skeptisch, denn der Tragekomfort hängt enorm von dem Material der Einlage ab. Bei Modibodi bin ich erleichert, als ich den Slip anpasse, denn die Einlage ist kaum sichtbar und angenehm dünn, so dass man sie kaum spürt. Der feste Stoff ist angenehm auf der Haut und ich fühle mich tatsächlich sicherer am Strand und im Schwimmbad – beides Orte, an denen man bei ungünstigen Hygienebedingungen auch ungern einen Tampon wechselt. Einziger Tipp: wirklich die richtige Größe wählen, wenn Wasser in den Slip kommt, fühlt es sich kurz komisch an. Lieber eine Größe kleiner und sehr eng anliegend wählen.

Fazit: Aber dann: klare Empfehlung, endlich Sommerurlaub ohne Periode im Hinterkopf planen.

Alles in Balance

Kollegin Lara testet ein Synbiotikum – merkt man einen Unterschied? © PR

Produkt: Premium Synbiotikum für die Darmbalance von XbyX

Preis: 30 Portionen für 34,90 Euro

Nutzen: Sieben ausgewählte Bakterienstämme für Gleichgewicht im Darm, ergänzt um Ballaststoffe, Polyphenole, Vitamin B2, Folsäure und Biotin.

Anwendung: Täglich 1,5 Dosierlöffel (= 2 g) Pulver in kaltes Wasser einrühren. Am besten morgens auf nüchternen Magen oder mit etwas Abstand vor dem Essen einnehmen – so passieren die Bakterien den Magen und erreichen den Darm.

Fazit: Mir geht's wie so vielen: Meine Verdauung gerät immer mal wieder völlig aus dem Gleichgewicht. Das Ergebnis: Magenschmerzen, ein steinharter Bauch – und schlechte Laune. Als Kur verordne ich mir daher mindestens einmal pro Jahr eine Darmkur, dieses Mal mit dem Produkt von XbyX. Und es tut, was es soll: Alles beruhigt sich wieder und ich merke Magen und Darm gar nicht mehr.

Stylisch mit glasklarem Klang

Christian hat den MOTIV® GO von Teufel getestet – und war sehr zufrieden. © PR

Produkt: MOTIV® GO von Teufel

Preis: 249,99 Euro

Nutzen: Ein Bluetooth-Lautsprecher für drinnen und draußen.

Anwendung: Der Lautsprecher von Teufel lässt sich mit nur wenigen Schritten – beispielsweise per "Google Home"-App – einrichten. Mit nur wenigen Klicks erklingt dann schon die Lieblingsmusik (zum Beispiel via Spotify, Apple Music oder YouTube) aus den Lautsprechern.

Fazit: Es ist wirklich erstaunlich, was ein vergleichsweise so kleines Gerät (der Lautsprecher ist gerade einmal 20 cm breit) für einen Sound bieten kann. Unterstützt von den zwei passiven Bassmembranen kommt ein richtig guter Stereoklang zustande. Für drinnen, zum Beispiel für die Küche oder das Bad ist der Lautsprecher allemal geeignet, doch dank seinem Schutz vor Strahlwasser (IPX5-Norm) kann man ihn sogar bedenkenlos mit in den Park nehmen. Dort lässt sich dann auch eine ganze Weile Zeit verbringen, denn laut Herstellerangaben hält der Akku bis zu 16 Stunden (bei Zimmerlautstärke).

Ruckzuck Rohkost

Reakteurin Julia stellt fest: Die Reibe tut was sie soll und das auch sehr gut. © PR

Produkt: Trommelreibe "Robusto" von Küchenprofi

Preis: 120 Euro

Nutzen: Käse, Karotten, Nüsse, Gurken und alles, was man sonst noch so mit der Reibe zerkleinern und in Scheiben schneiden lassen kann, lässt sich mit der Trommelreibe "Robusto" im Handumdrehen zerkleinern.

Anwendung: Die gewünschte Reibe auswählen und einsetzen, Gemüse in die Öffnung geben, und so lange an der Kurbel drehen, bis alles klein gehobelt oder in dünne Scheiben geschnitten ist. Dank der schrägen Trommelstellung fallen die zerkleinerten Lebensmittel einfach heraus und landen direkt in der Schüssel. Das Gerät ist nämlich extra hoch, sodass problemlos eine Schüssel unter die Öffnung gestellt werden kann. Damit nichts wackelt oder verrutscht, kann die Reibe entweder per Saugfuß oder per Tischklemme auf oder an der Arbeitsfläche befestigt werden. Denn: Wo gehobelt wird, fallen Späne und das entweder fein, grob oder in Scheiben.

Fazit: Ich war überrascht, wie gut die Reibe funktioniert, wie solide sie verarbeitet ist und gut sie sich auch reinigen lässt. Das Gemüse-Schneiden geht ganz problemlos und unkompliziert, aber auch Käse und Nüsse. Lassen sich super zerkleinern. Wer also regelmäßig Gemüse oder Käse mit der Reibe auf den Leib rückt, für den:die ist das hier eine lohnenswerte Anschaffung.

Smarter Tabakgenuss

© PR

Produkt: Iqos Ilumina Prime in Obsidian Black

Preis: 129 Euro

Lieferumfang: Pocket Charger, Ladezubehör, Holder und Terea Tabaksticks

Nutzen: Tabakgenuss ohne Geruchsbelästigung.

Anwendung: Holder im Pocket Charger laden, Holder entnehmen, Tabakstick einsetzen und genießen.

Das Prinzip klingt überzeugend: Tabakerhitzer erhitzen den Tabak, statt ihn wie bei herkömmlichen Zigaretten zu verbrennen. Das heißt: kein Feuer, kein Rauch, keine Asche, keine Geruchsbelästigung. Also ohne all das, was Nichtraucher:innen am meisten stört.

Grund genug, es einmal auszuprobieren. Die Handhabung ist auch für einen Neuling denkbar einfach. Der Holder fühlt sich ein bisschen wie eine dickere Zigarette an und der Stick lässt sich leicht einsetzen und entfernen. Kringel blasen geht nicht, aber schmecken tut er gut, der erhitzte Tabak.

Besonders smart: Aus den geschlossenen Sticks krümelt kein Tabak, eine Reinigung des Holders ist daher nicht nötig.

Fazit: Nichtrauchen ist natürlich besser, aber bis dahin bleibe ich dabei und probiere sicher noch eine der anderen acht Tabaksorten aus.