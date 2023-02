We try before you buy im Februar

Lifestyle-Neuheiten We try before you buy im Februar

Jeden Monat buhlen neue Produkte auf dem hart umkämpften Lifestyle-Markt um unsere Aufmerksamkeit. Damit euch die Kaufentscheidung leichter fällt, testen wir vorab spannende Neuheiten und berichten von unseren Erfahrungen.

Dip, Dip, Dip!

Für Kollegin Megan macht Kochen jetzt noch ein bisschen mehr Spaß. © PR

Produkt: "evergrate" Keramikreibe

Preis: kleine Tellerreibe 14,90 Euro, Dipschale 24,90 Euro

Nutzen: Die evergrate-Schalen sind aus Keramik mit eingearbeiteter Reibe. Sie sind vielseitig einsetzbar – Knoblauch, Zwiebeln, Gurken und vieles mehr lassen sich ganz einfach darin reiben und so leckere Dips zu bereiten. Die Schalen sind in verschiedenen Designs erhältlich, die zu jeder Tischdekoration passen. In der Herstellung wurde die Steinkeramik doppelt gebrannt, weshalb sie auch spülmaschinengeeignet sind.

Anwendung: Lieblingszutaten raussuchen und los! In den stylischen Keramikschalen lassen sich leckere Dips im Handumdrehen zubereiten. Dafür kannst du Zutaten wie beispielsweise Knoblauch und Oliven nehmen, sie auf der rauen Fläche der Schale in Kreisbewegung oder von oben nach unten reiben und es entsteht eine feine Masse. Dazu kommt noch ein bisschen Olivenöl, Pfeffer und Salz und Voilà! Mit einem beiliegenden Pinsel kann das Geriebene auch einfach abgestrichen werden.

Weitere Rezepte zu beispielsweise Tsatsiki, Tomatenaufstrich oder Guacamole findest du im Internet oder im beiliegenden Heftchen bei der Bestellung.

Fazit: Ich bin begeistert! Die Schalen sind ein absoluter Hingucker. Es ist einfach tolle Dips zuzubereiten oder sie auch nur als einfache, feine Reibe zu nutzen. Zusätzlich sind sie spülmaschinenfest, lassen sich aber auch mit der Hand ganz leicht abwaschen. Bei mir sind sowohl die Tellerreibe als auch die Dipschale ständig in Gebrauch. Besonders für einen einfachen Knoblauch-Oliven-Dip, Guacamole oder als Reibe für einen Ingwer-Zitronen-Tee benutze ich sie regelmäßig. Hinter den Schalen scheint viel Liebe zustecken, jede Schale ist ein Unikat, denn sie wurde per Hand geformt und bemalt. Ein wirklich tolles Produkt!

Schöne Erinnerungen in Buchform

Redakteurin Lena ist begeistert von ihrem neuen Reise-Fotobuch, das mit jedem Blick Freude macht. © PR

Produkt: CEWE Fotobuch quadratisch, 21 x 21 cm

Preis: ab 16,95 Euro

Nutzen: An vergangenen Momenten erfreuen oder anderen Freude schenken.

Fazit: Die Erstellung des Fotobuchs über das Tool ist sehr einfach, allerdings muss man sich die Software dafür erst herunterladen. Die Erinnerungen werden als einzelnes Bild auf die jeweilige Seite gezogen, es können aber auch mehrere Bilder kombiniert werden. Neben vielen Tipps gibt es auch eine Videoanleitung für Neueinsteiger:innen auf der Seite. So entsteht fix eine schöne Übersicht der liebsten Momente: Bestimmte Reisen, die Zeit mit den Liebsten – oder andere Bilder, die es einfach verdienen, öfter angesehen zu werden. Das Fotobuch macht sich super im Regal und ist ein wunderbarer Zeitvertreib für den nächsten Besuch oder um sich einfach selbst daran zu erfreuen.

Schöner schrubben

Die Philips Sonicare 9900 Prestige ist nicht unbedingt erschwinglich, bietet aber einiges für das Geld. © PR

Produkt: Elektrische Zahnbürste "Philips Sonicare 9900 Prestige"

Preis: 299,99 Euro

Nutzen: Die Zähne und das Zahnfleisch gründlich reinigen.

Anwendung: So komplex das Innenleben der aktuellen Zahnbürsten auch werden mag, die Anwendung bleibt denkbar einfach: Einschalten, Härtegrad einstellen, loslegen! Nur bitte nicht schrubben, wie man es von einer analogen Zahnbürste gewohnt ist.

Fazit: Eine elektrische Zahnbürste, für die es sogar obendrauf noch eine App gibt – willkommen im 21. Jahrhundert. Die Zahnbürste kommt sehr schick und elegant daher. So etwas stellt man sich doch gerne ins Bad! Ihren Dienst macht die Bürste dann auch mehr als zufriedenstellend. Wem der Schall zu "ruppig" ist, der:die hat die Wahl zwischen drei "Härtegraden" – sehr praktisch. Innovativ ist auch die App, die nach dem Putzen Hinweise liefert, an welchen Stellen man nächstes Mal noch ein bisschen genauer sein sollte. Der Preis ist zwar alles andere als erschwinglich, dafür wird aber auch etwas geboten.

Frisch kochen leicht gemacht

So einfach war kochen lange nicht mehr. © SilverCrest

Produkt: Küchenmaschine "Silvercrest Monsieur Cuisine Smart"

Preis: ab 449 Euro

Nutzen: Smarte Küchenmaschine, die das Kochen vereinfachen soll.

Anwendung: Mit dem Monsieur Cuisine können ganze Menüs gekocht oder einfach der Teig für Waffeln am Nachmittag angerührt werden. Entweder man nutzt eines der zahlreichen Rezepte, die bereits in der Küchenmaschine hinterlegt sind und lässt sich Schritt für Schritt zum Ziel führen oder man verwendet die Maschine für eigene Rezepte – die man sogar speichern kann. Zusätzlich dazu ist sie einfach ein Alleskönner für die Küche: sie rührt, gart, dünstet, mixt, schlägt auf – einfach alles in einem Gerät.

Fazit: Es brauchte ein bisschen, sich an alles heranzutasten. Nicht unbedingt, weil es kompliziert, sondern weil es doch eine Umgewöhnung ist, mit einer einzigen Maschine ein ganzes Essen zu kochen. Mittlerweile möchte ich den Monsieur Cuisine aber nicht mehr missen. Ich probiere immer mehr aus und kann ihn nur weiterempfehlen. Häufig wird er auch als kleiner Bruder des Thermomix bezeichnet. Zwar hat er nicht genau die gleichen Rezepte, kann mit dem Profigerät aber durchaus mithalten. Absolute Empfehlung.

Eine spitzige Entspannung

Autsch! Redakteurin Laura hat drei wochenlang diese Akupressurmatte getestet. © PR

Produkt: "Shakti Matte" Akupressurmatte

Preis: 66 Euro

Nutzen: Die Shakti Matte soll Muskelschmerzen reduzieren und die sportliche Regeneration verbessern. Es heißt, die tägliche Anwendung soll bei Kopf-,Nacken- und Rückenschmerzen helfen sowie Stress und Angstgefühle reduzieren, die Durchblutung fördern und guten und erholsamen Schlaf fördern.

Anwendung: Auspacken, drauflegen, tief ein und ausatmen und 20 Minuten entspannen!

Fazit: Als ich mich das erste Mal auf die Akupressurmatte gelegt habe, kamen mir 20 Minuten wie 40 vor. Ich bin ganz ehrlich: liegen zu bleiben, kostet Überwindung. Aber es lohnt sich. Ich bin dabei fast in einen tranceartigen Zustand verfallen, so entspannt war ich. Seit drei Wochen lege ich mich jeden Tag auf die Shakti Matte. Und tatsächlich hat sie mich überzeugt! Meine Nackenschmerzen sind weniger und ich schlafe, seitdem ich sie nutze viel besser – und träume tatsächlich intensiver. Ich habe das Gefühl, das liegt an der Matte. Ein tolles Produkt, welches ich definitiv weiterempfehle!