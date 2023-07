Lifestyle-Neuheiten: Wir testen die coolsten Produkte im Juli

We try before you buy Juli

Lifestyle-Neuheiten We try before you buy Juli

Jeden Monat buhlen neue Produkte auf dem hart umkämpften Lifestyle-Markt um unsere Aufmerksamkeit. Damit euch die Kaufentscheidung leichter fällt, testen wir vorab spannende Neuheiten und berichten von unseren Erfahrungen.

Die Unterwasserwelt mit einer Taucherbrille zu zweit erleben, mit einer feurigen Soße das Grillfleisch (oder Gemüse) genießen oder einen neuen Wassersprudler testen? Die Lifestyle-Welt hält jeden Monat neue, spannende Attraktionen bereit. Damit ihr euch im Produktdickicht zurechtfindet, testen wir für euch spannende Neuerscheinungen und sagen offen und ehrlich, ob sich die Anschaffung lohnt.

Gemeinsam abtauchen & erkunden

Redakteurin Laura testet mit ihrem Mann eine Schnorchelmaske, mit der sie unter Wasser kommunizieren können. © PR

Produkt: Die SUBEA Schnorchelmaske Easybreath 900 der DECATHLON Eigenmarke

Preis: Die Maske ist in zwei Größen und unterschiedlichen Farben für 44,99 Euro und das Kommunikations-Set Kitcom (2er-Set) für 89,99 Euro erhältlich.

Nutzen: Mit der Integralmaske soll man unter Wasser entspannt ein und ausatmen können, bis zu 3 Meter tief abtauchen und mit den Schnorchel-Aufsätzen soll man sich bis zu 70 Meter Entfernung mit seinem "Schnorchel-Buddy" unter Wasser (!) unterhalten können.

Anwendung: Kinderleicht lassen sich die Schnorchel-Aufsätze auf der Maske befestigen. Vorher noch die Batterien einsetzen, und schon kann es ins Wasser gehen.

Fazit: Mein "Schnorchel-Buddy" war mein Ehemann. Zusammen haben wir im Urlaub auf den Kanaren diese geniale Walkie-Talkie-Funktion unter Wasser getestet. Wir konnten uns gegenseitig erstaunlich gut verstehen. Die Übertragung war sogar über eine sehr weite Distanz einwandfrei. Ich bin schwer begeistert von dem Produkt. Beim Erkunden der Wasserwelt mit dem oder der Liebsten zu kommunizieren, ist eine unglaubliche Erfahrung. Besonders empfehlenswert auch für Kinder.

Frischekick

Lara testet, ob dieser Saft sie wirklich munter macht. © PR

Produkt: Valensina "Munterer Morgen" Saft

Preis: 2,79 Euro für 1 Liter

Nutzen: "Munterer Morgen“ soll durch eine Frucht-Gemüse-Saftkombi aus Orangen-, Apfel-, Karotten- und Zitronensaft besonders aktivieren.

Anwendung: Wichtig: Der Saft muss gekühlt werden. Und dann nur noch einschenken und genießen.

Fazit: Am Wochenende trinke ich gerne Saft zum Frühstück – bin da aber auch durchaus anspruchsvoll was die Fruchtauswahl angeht: Nicht zu süß, nicht zu pappig und auch nicht zu sauer, bitte. Hinzu kommt, dass ich Unverträglichkeiten gegen einige Früchte habe, die gerne für Säfte genutzt werden, das schränkt meine Auswahl deutlich ein, oft nutze ich daher meinen Entsafter. Bei diesem Saft darf ich zum Glück zugreifen und bin großer Fan! Der Saft schmeckt frisch und ausgewogen, fast, als hätte ich selbst meinen Entsafter angeschmissen, nur ohne die ganze Vorbereitung und das lästige Putzen danach. Ein echter Gewinn für mein Wochenend-Frühstück!

Für Schärfe-Liebende

Bei Redakteurin Lena darf die richtige Schärfe bei vielen Rezepten nicht fehlen. © PR

Produkt: Firelli Extra Hot Sauce

Preis: 3,99 Euro für 148 ml

Nutzen: Essen feurig verfeinern.

Anwendung: Deckel aufdrehen und ab in die Soße, den Auflauf, das Chili… oder wo es einem beliebt.

Fazit: Ich liebe scharfes Essen und habe bereits mehrere Chili-Sorten in meiner Küche. Die Extra Hot Sauce kam da genau richtig, um Gerichten den gewissen Kick zu verleihen. Die leckere Kombination aus kalarbischen Chilischoten, gerösteten roten Paprikaschoten und weiteren italienischen Zutaten harmoniert ganz wunderbar mit Fleischgerichten oder in einer würzigen Tomatensoße. Bei der Dosierung sollte man allerdings aufpassen, dass man nicht zu gierig wird. Lieber in kleinen Mengen dazugeben, anstatt in einem großen Schwung – denn die Soße hat es durchaus in sich. Meine Lieblingsverwendung für die Soße: Ein feuriges Chili, Guacamole oder zum Verfeinern ans Taco-Fleisch beziehungsweise -Tofu.

Bringt "Pop" in dein Wasser

Der "Logan" von Sodapop hat Tester Christian schon mit dem praktischen schlanken Design überzeugt. © PR

Produkt: Wassersprudler "Logan" von Sodapop

Preis: 119,90 Euro

Nutzen: Bringt sprudelige Kohlensäure in dein langweiliges stilles Wasser

Anwendung: Einfach den mitgelieferten CO₂-Zylinder einstecken und schon kann es losgehen!

Fazit: Ich bin absolut zufrieden! Im Lieferumfang enthalten sind gleich mehrere (spülmaschinenfeste) Flaschen in unterschiedlichen Größen – gerade die kleineren (600 ml) eignen sich super für unterwegs. Die Gasflasche ließ sich ebenso problemlos einlegen, wie sich auch die Flaschen mit einem Klick einhängen ließen. Wunderbar einfach funktioniert auch die Kontrolle über die Sprudelintensität: Je länger man die obere Taste drückt, desto mehr Kohlensäure hat man – ganz simpel. Persönlich finde ich vor allem die Größe praktisch: In einer recht kleinen Küche mit wenig Platz passt der schmale Sodapop problemlos rein.

Große Sommerliebe

Redakteurin Julia und ihre große Sommerliebe: Ferrero Sommerküsschen. © PR

Produkt: Sommerküsschen à la Stracciatella von Ferrero

Preis: 3,30 Euro

Nutzen: Genießen, genießen, genießen!

Anwendung: Kleines Sommerküsschen aus seiner Verpackung befreien, ab damit in den Mund und schmecken lassen.

Fazit: Ich bin wohl eine der größten Fans der Sommerküsschen à la Stracciatella. Ein knackiger Haselnusskern in einer Creme mit Stracciatella-Geschmack, umhüllt von leckerer Halbbitterschokolade – hmm, lecker! Auch direkt aus dem Kühlschrank ein wahrer Hochgenuss. Das einzige, dafür aber wirklich große Manko, das ich finden kann: Es gibt sie nur im Sommer. Ferrero, warum tut ihr mir das an?