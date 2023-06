Lifestyle-Neuheiten: Wir testen die coolsten Produkte im Juni

We try before you buy im Juni

Lifestyle-Neuheiten We try before you buy im Juni

Jeden Monat buhlen neue Produkte auf dem hart umkämpften Lifestyle-Markt um unsere Aufmerksamkeit. Damit euch die Kaufentscheidung leichter fällt, testen wir vorab spannende Neuheiten und berichten von unseren Erfahrungen.

Den Beckenboden trainieren, mit alkoholfreiem Gin den Feierabend genießen oder ein neues Baby Phone testen? Die Lifestyle-Welt hält jeden Monat neue, spannende Attraktionen bereit. Damit ihr euch im Produktdickicht zurechtfindet, testen wir für euch spannende Neuerscheinungen und sagen offen und ehrlich, ob sich die Anschaffung lohnt.

Sicher und ruhig schlummern

Mit dem Baby Monitor hat Redakteurin Lisa ihre Kleine immer optimal im Blick. © PR

Produkt: Baby Monitor BM300 von Proscenic

Preis: 299,00 Euro

Nutzen: Handliches Babyphone mit Kamera und Nachtsichtfunktion.

Anwendung: Es ist mal wieder Zeit für das nächste Schläfchen? Da kommt das praktische Babyphone mit Monitor wie gerufen – yay! Es lässt sich so in Position drehen, dass man seinen kleinen Schatz wunderbar im Blick hat und beruhigt mal ein paar Minuten die Füße hochlegen kann.

Fazit: Das BM300 ist nicht nur qualitativ sehr hochwertig, sondern sieht dazu auch noch ganz nett aus. Die lange Akkulaufzeit und die Nachtsichtfunktion sind auf jeden Fall Gold wert und es funktioniert auch einwandfrei auf verschiedenen Etagen.

Nie wieder falsch abbiegen

Redakteurin Susanne fährt möglichst viele Strecken mit dem Rad – und war es leid, in ihrer Tasche nach dem Handy mit Google Maps zu kramen, wenn sie mal nicht weiterwusste. © Fidlock / PR

Produkt: VACUUM Handlebar Base Flex und VACUUM Uni Phone Case von Fidlock

Preis: ca. 29 Euro (Halterung) bzw. ca. 35 Euro (Hülle)

Nutzen: Handy unkompliziert am Fahrradlenker fixieren

Anwendung: Ich freue mich, als ich beide Päckchen in den Händen halte: die Smartphone-Halterung für meinen Fahrradlenker (Handlebar Base Flex) und die durchsichtige Hülle (Uni Phone Case), in der ich mein Handy regensicher verstaue und in Sekundenschnelle an der Lenkerhalterung befestigen kann. Die Halterung funktioniert mit einer Kombination aus Saug- und Magnetkraft, das Smartphone wird quasi angesaugt.

Fazit: Ich liebe es unkompliziert und das ist diese Handyhalterung. Die Handlebar Base Flex lässt sicher super einfach am Lenker festmachen und vor allem kommt sie ohne lose Schrauben oder Muttern aus, die ich sofort verlieren würde. Die Smartphone-Halterung funktioniert wie ein Vakuum-Saugnapf und die wasserfeste Handyhülle mit meinem Smartphone darin saugt sich sofort an, sobald ich sie befestigen will. Like!

Endlich gerne trainieren

Redakteurin Jenny hat zwei Kinder geboren und hofft, mit ihnen mal unbeschwert auf dem Trampolin toben zu können – ohne das Gefühl, schnell zur nächsten Toilette zu müssen. © PR

Produkt: Elvie Trainer, intelligenter Beckenbodentrainer mit App

Preis: 199 Euro

Nutzen: Den Beckenboden ohne viel Aufwand trainieren und direkt visuelles Feedback bekommen.

Anwendung: Super simpel und niedrigschwellig. Der Beckenbodentrainer wird eingeführt wie ein Tampon. Die zugehörige App auf dem Smartphone öffnen und schon kann es losgehen. Die App leitet durch das Training – das aus einer Abfolge von Mini-Spielen besteht, die an Jump'n'Run Computerspiele erinnern. Durch Anspannen und Loslassen des Beckenbodens bewege ich einen stilisierten Diamanten. Mal muss er durch schnelles Heben und Senken (pulse genannt) Zickzacklinien machen und dabei möglichst viele Bälle einsammeln. Mal muss ich den Diamanten Hochziehen und einige Sekunden oberhalb einer Linie halten. Trainingsziele lassen sich in der App anpassen, von "Stärke aufbauen" bis "sich herausfordern". Sehr nützlich: Wenn gewünscht, schickt die App kleine Erinnerungen und fragt "Hast du 5 Minuten Zeit für ein Workout"?

Fazit: Ich habe tatsächlich schon Beckenbodentraining bei der Physiotherapeutin gemacht – es aber nicht geschafft, das Training zu Hause fortzusetzen. Anders ist das mit dem Elvie Trainer. Der steht in meinem Blickfeld im Bad (sieht in seiner Hülle auch noch stylisch aus), fragt mich regelmäßig, ob ich ein paar Minuten Zeit habe – und weil das Ganze so leicht und spielerisch ist, ich mir keine Übungen überlegen muss, sondern richtig abschalte dabei, nehme ich mir gerne die Zeit. Am Überzeugendsten finde ich die Visualisierung. Zuvor wusste ich nie, ob ich den Beckenboden beim Üben richtig anspanne – und wie stark. Das alles kann ich nun sehen und erleben. Das motiviert, diesem besonderen Muskel endlich mehr Aufmerksamkeit zu schenken.

100%iger Genuss ohne Prozente

Der spritzige (Sommer-) Genuss ohne Nebenwirkungen hat Kollegin Anke überzeugt. © PR

Produkt: Tschin Tschin Bio-Sirup von Sonnentor

Preis: 9,99 Euro für 500 ml

Nutzen: Gin-Cocktail-Genuss ohne Alkohol

Anwendung: Den Sirup im Verhältnis 1:12 mit Sodawasser, Tee oder Saft aufspritzen und ganz nach persönlichem Geschmack mit Eiswürfeln, Gurkenscheiben, Zitrusfrüchten, Beeren oder Kräutern genießen.

Fazit: Ein Gin-Cocktail ohne Gin – ich war gespannt. Die ausgewiesenen 30 Prozent Wacholderbeerenauszug stimmten auf jeden Fall schon mal zuversichtlich. Als kleine Herausforderung stellte sich das Mischverhältnis 1:12 dar. Ich habe das Problem beim ersten Test mit Schnapsgläsern gelöst, mit etwas mehr Übung geht das aber auch freihändig. Den ersten Cocktail gab es klassisch: Sirup, Soda, Eiswürfel, Gurkenscheibchen und Trinkhalm. Das Resümee: Die Wacholderbeeren geben dem Cocktail eine angenehme Gin-typische Herbe, die säuerliche Apfelkomponente ist sehr erfrischend und beides harmoniert, wie beim Original, wunderbar mit den Gurkenscheiben. Sehr lecker und eine echte Alternative! Da der Bio-Sirup, einmal geöffnet, binnen drei Wochen aufgebraucht sein sollte, werde ich in den nächsten Tagen noch andere Cocktail-Kreationen ausprobieren. In der Mittagspause. Tschin Tschin!

Easy aufbewahrt

Dank Mepal Easy Clip bleibt alles frisch im Kühlschrank von Redakteurin Julia. © PR

Produkt: Mepal Easy Clip Frischhaltedosen

Preis: 24 Euro

Nutzen: Egal, ob zur Aufbewahrung von Speiseresten, zum Transport des Lieblingssalats, zum Aufwärmen in der Mikrowelle oder Einfrieren im Tiefkühler: Die Easy Clip Frischhaltedosen von Mepal sind wahre Allrounder und können vielseitig eingesetzt werden.

Anwendung: Je nachdem, was man vorhat: Lebensmittel einpacken, Deckel drauf, und dann ab in den Kühlschrank, die Mikrowelle oder den Tiefkühler. Da die Dosen auslaufsicher sind, kann man auch gut Suppen oder Eintöpfe transportieren Auch im Vorratsschrank lassen sie sich super stapeln und natürlich können sie auch in den Geschirrspüler.

Fazit: Ich finde die Dosen sowohl optisch als auch vom Handling sehr gelungen und nutze sie gern und regelmäßig. Alle Erwartungen wurden erfüllt, daher volle Empfehlung.