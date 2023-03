We try before you buy im März

Jeden Monat buhlen neue Produkte auf dem hart umkämpften Lifestyle-Markt um unsere Aufmerksamkeit. Damit euch die Kaufentscheidung leichter fällt, testen wir vorab spannende Neuheiten und berichten von unseren Erfahrungen.

Food-Lieblinge, Technik-Goodies oder neue Fitnessmethoden: Die Lifestyle-Welt hält jeden Monat neue, spannende Attraktionen bereit. Damit ihr euch im Produktdickicht zurechtfindet, testen wir für euch spannende Neuerscheinungen und sagen offen und ehrlich, ob sich die Anschaffung lohnt.

Gut gebettet

Redakteurin Julia macht es sich jetzt im Bett gemütlich. © PR

Produkt: Kopfkissen und Bettdecke CYCLE von Unwynd

Preis: Kopfkissen CYCLE 70 €, Ganzjahresdecke CYCLE 140 €

Nutzen: Hält mich nachts schön warm und sorgt für erholsamen Schlaf. Auch für Allergiker:innen, Veganer:innen oder Menschen, die keine Daunen mögen, geeignet.

Anwendung: Bettdecke und Kopfkissen beziehen, einkuscheln und selig schlummern.

Fazit: Die Ganzjahresdecke CYCLE ist kuschelig warm und ich kann sie definitiv weiter empfehlen. Gefüllt ist sie mit einer Klimahohlfaser, die aus recycelten PET-Flaschen hergestellt wird. Somit ist sie auch für Allergiker:innen geeignet. Die sogenannte, zu 100 Prozent vegane G-Loft Füllung, die die Vorteile von Daunen mit der Unempfindlichkeit und Langlebigkeit von Kunstfaser kombiniert, ist zwar für das ganze Jahr geeignet, ich könnte mir allerdings vorstellen, dass sie mir im Sommer zu warm sein wird. Neben den recycelten Materialien überzeugt mich außerdem, dass sie in Europa zu fairen Bedingungen hergestellt wird. Das gilt auch für das passende Kopfkissen. Ich muss gestehen, das Kopfkissen CYCLE konnte mich nicht ganz überzeugen. Mir persönlich ist nicht ausreichend knautschbar und damit nicht kuschelig genug. Das Kissen kann individuell in Höhe und Festigkeit durch Variation der Füllmenge angepasst werden. Durch die Faser der veganen Daune ist auch das für Allergiker:innen eine gute Option und für all jene, die auf Daunen verzichten wollen. Insgesamt ist das Set zu empfehlen. Wer sich selbst überzeugen möchte oder unsicher ist: Kissen und Decken können 100 Tage getestet werden.

Sang- und klangvoll

Für Kollegin Lara gab's neue Kopfhörer. Ob die überzeugen? © PR

Produkt: Nothing (1) Kabellose Ohrhörer mit Active Noise Cancelling

Preis: 149 Euro

Nutzen: Die Bluetooth-Kopfhörer sollen einen besonders klaren Klang haben, 5,7 Stunden Akkulaufzeit mit den Kopfhörern und bis zu 34 Stunden mit Wiederaufladung durch das Gehäuse. Dazu sind sie besonders leicht und einfach zu bedienen.

Anwendung: App runterladen und mit dem Handy verbinden, darüber lassen sich die Kopfhörer steuern, dazu kann man Kurzbefehle einstellen, wie etwa Tippen auf den Kopfhörer. Alles ist ganz simpel erklärt.

Fazit: "Ich brauch' doch keine neuen Kopfhörer?!", war meine erste Frage, als ich an meinem Geburtstag diese Kopfhörer ausgepackt habe. Irgendwie funktionierten meine bisherigen ja – nun gut, Klang könnte besser sein, aber was solls. Ich gab den neuen kleinen Freunden aber trotzdem eine Chance und siehe da: Heute verlasse ich ohne sie nicht mehr das Haus. Sie passen in jede Tasche – geschenkt, das tun ja viele mittlerweile. Aber der Klang ist wirklich hervorragend und die Bedienung supereinfach. Per App steuere ich den Modus und wenn ich Noise Cancelling anwähle, höre ich wirklich fast nichts und kann alles ausblenden. Oft eine Wohltat. Dazu kann man den Sound ganz nach seinen Präferenzen einstellen (mehr Bass, mehr Höhen...). Auch die Akkulebenszeit ist lang, sodass ich im Urlaub nur mal hier und da aufladen muss.

Für Feinschmecker:innen zu Ostern

Das perfekte Ostergeschenk! © Lidl / PR

Produkt: Erdbeeren veredelt mit weißer Schokolade von Lidl

Preis: 2,19 Euro

Nutzen: Einfach genießen oder zu Ostern verschenken.

Anwendung: Mund auf, Schoko-Erdbeere rein, lecker.

Fazit: Die Schoko-Erdbeeren von der Lidl Deluxe Festmarke kommen in einer 100 Gramm Packung. Im Kern steckt eine gefriergetrocknete ganze Erdbeere, die mit weißer Schokolade umhüllt ist. Fans von einer Schoko-Erdbeer-Kombi kommen hier voll auf ihren Geschmack. Und wer Milchschokolade lieber mag, gar kein Problem, die Erdbeeren gibt es in mehreren Varianten. Das Überraschendste an der Süßigkeit: Der Erdbeerkern ist knackig. Die Leckerei gibt es ab sofort in den Lidl-Filialen.

Intelligente Putzhilfe

Redakteurin Mareike lässt sich vom Roboter im Haushalt unterstützen. © PR

Produkt: Saug-Wisch-Roboter Floobot X1 von Proscenic

Preis: 399 Euro

Nutzen: Selbstständiges Saugen und Wischen von Hartböden.

Anwendung: Der Saug-Wisch-Roboter soll alle harten Bodenbeläge sauber und flusenfrei halten. Dafür scannt er die Umgebung und ist sowohl per Fernbedienung als auch App steuerbar.

Fazit: Zugegeben: wir brauchten unsere Zeit, um uns aneinander zu gewöhnen. Die App muss installiert – und verstanden – , ein passender Platz für den Roboter gefunden werde und nicht zuletzt auch er sich in seiner neuen Umgebung orientieren. Beim Start zeichnet der Floobot in der App eine Karte von der Umgebung. Die muss man nicht verstehen, sie enthält durch herumstehende Blumentöpfe zum Beispiel viele kleine Ecken. Zu Beginn verfährt er sich öfter oder versteckt sich unter dem Sofa. Mit der Zeit findet sich der Roboter besser zurecht. Das Komfortable: man kann ihn einfach per App von unterwegs steuern. Diese Nutzung empfehle ich, denn der Kleine ist doch recht laut und fährt nach seinem eigenen Muster, was nicht immer das schnellste, aber dafür gründlichste ist. Wenn man schnell durchsaugen muss, würde ich nach wie vor den händischen Staubsauger empfehlen. Dafür, dass man im Alltag aber immer in ein sauberes, krümelfreies Zuhause nach Hause kehrt, ist der Floobot aber ideal.

Weintasting

Redakteurin Laura gönnt sich einen Gaumenschmaus und probiert einen leichten Rotwein. © PR

Produkt: III FREUNDE Rotwein "Cuvée Rot" Jahrgang 2022 von Joko Winterscheidt und Matthias Schweighöfer.

Preis: 9,90 Euro

Nutzen: Der III FREUNDE Cuvée Rot soll weniger alkoholhaltig und leichter als herkömmliche Rotweine sein. Im Sommer soll er sogar leicht gekühlt gut schmecken.

Anwendung: Korkenzieher war gestern! Diese Weinflasche hat einen Drehverschluss. Also Flasche aufdrehen, kurz atmen lassen, einschenken und genießen!

Fazit: Eine richtige Weinkennerin bin ich nicht und meine Weingläser finden nur in unregelmäßigen Abständen Verwendung bei mir zu Hause. Diesen Rotwein habe ich jedoch wirklich genossen. Zusammen mit meinen Freundinnen haben wir das erste Glas warm und das zweite gekühlt getrunken. Die ungekühlte Variante fand ich zur Lasagne genau richtig. Zu den Snacks passte der leicht gekühlte Rotwein überraschend gut. Die leichte Süße gefällt mir gut und er ist leicht sauer, aber angenehm. Oft leide ich nach zwei Gläsern Wein unter Kopfschmerzen am nächsten Morgen. Dies war zum Glück nicht der Fall. Weiterempfehlen oder verschenken würde ich den Wein sofort.