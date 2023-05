Lifestyle-Neuheiten: Wir testen die coolsten Produkte im Mai

We try before you buy im Mai

Lifestyle-Neuheiten We try before you buy im Mai

Jeden Monat buhlen neue Produkte auf dem hart umkämpften Lifestyle-Markt um unsere Aufmerksamkeit. Damit euch die Kaufentscheidung leichter fällt, testen wir vorab spannende Neuheiten und berichten von unseren Erfahrungen.

Food-Lieblinge, Technik-Goodies oder neue Highlights für besseren Schlaf: Die Lifestyle-Welt hält jeden Monat neue, spannende Attraktionen bereit. Damit ihr euch im Produktdickicht zurechtfindet, testen wir für euch spannende Neuerscheinungen und sagen offen und ehrlich, ob sich die Anschaffung lohnt.

Locker und wendig unterwegs

© PR

Produkt: Lastenrad von Urban Arrow aus der Family Cargo Line

Preis: 6.690 Euro

Nutzen: Leichter Transport von Kindern und Einkäufen, es dürfen 125 kg Fracht hinein.

Anwendung: Das Lastenrad ist superschnell startklar: Den Akku am Rahmen anstecken und das handliche Display am Lenker einklinken. Beides lässt sich gut mitnehmen. Zusammen mit dem eingebauten Schloss am Hinterrad ist so für eine gewisse Grundsicherheit gesorgt, zumindest bei kürzeren Abwesenheiten. Die Sicherheitsgurte der Kinder sind mit zwei einfachen Klicks angelegt.

Fazit: Mein erstes Mal auf einem Lastenrad – ich hätte nicht gedacht, dass es sich so leicht und wendig fährt. Durch die stufenlose Gangschaltung und die Unterstützung vom Elektromotor Bosch PowerPack 500 müsste man das "Lastenrad" eigentlich umbenennen, denn von einer Last ist nichts zu spüren. Ich empfehle zusätzlich das Regenzelt zu montieren, das lohnt sich unabhängig davon, ob es regnet. Die Kinder werden vor direktem Fahrtwind und Insekten in den Augen geschützt. Bei gutem Wetter mit hochgerollten Fenstern wirkt das Ganze wie ein Cabrio. Das Lastenrad lässt sich mit seinen 51 kg auch leicht schieben. Gut zu wissen für alle Technik-Fans: Das Display kann mit dem Smartphone verbunden zum digitalen Trainingsbegleiter werden, Fahrten aufzeichnen oder Routen planen.

Steuererklärung ohne Nervenzusammenbruch

Redakteurin Lena war noch nie so happy dabei, Steuererklärungen zu machen. © PR

Produkt: WISO Steuer-App von buhl

Preis: Die Nutzung der App ist kostenlos, pro Steuererklärung fallen 35,99 Euro an.

Nutzen: Steuern machen, ohne sich mit Papierkram zu stressen.

Anwendung: App runterladen, Daten eintragen und loslegen – und dann ganz unkompliziert die Steuererklärung digital einreichen.

Fazit: Ich bin in diesem Jahr auf die WISO Steuer-App gewechselt. Zuvor habe ich meine Steuern unter anderem mit vielen Papierbögen eingereicht und verschickt, dann eine weitere App ausprobiert, bei der ich letztlich nicht alles eintragen konnte – und so bin ich bei dieser hier gelandet. Der Vorteil bei WISO: Ich kann hier sowohl Tätigkeiten als Selbstständige eintragen (die ich für meine alten Erklärungen brauchte) als auch die bei meinem Arbeitgeber. Die App ist sehr verständlich strukturiert und sie meldet sich sofort, wenn eine Info nicht vollständig ist oder etwas nicht stimmig sein sollte. Mir gefällt außerdem, dass sie an zusätzliche Dinge erinnert: beispielsweise den Corona-Bonus oder die Homeoffice-Pauschale. Ich muss nicht viel über Steuererklärungen wissen, um sie bei der App einzureichen und Geld zurückbekommen, war noch nie so einfach. Ich kann zum jetzigen Zeitpunkt sagen, dass ich die Steuer-App meines Vertrauens gefunden habe. Ich empfehle sie tatsächlich bereits überall weiter.

Scharfe Sache

Kollegin Lara traut sich an dieses Messer. © PR

Produkt: WMF "Ultimate Black Santokumesser" 18,5 cm

Preis: 299 Euro

Nutzen: Das Messer soll präzise schneiden – na klar, das besondere Versprechen ist aber: Durch den "exklusiven WMF Diamond Cut" soll man das Messer ohne Nachschärfen lebenslang nutzen können.

Anwendung: Auspacken und schneiden!

Fazit: Bei so ultra scharfen, großen Messern habe ich immer Respekt: Wenn ich hier unachtsam bin, ist eventuell die Fingerkuppe ab. Das Schöne ist aber: Dieses Messer liegt dank des ergonomischen Griffs sehr gut in der Hand und das Design des Kropfs verhindert ein Abrutschen beim Schneiden – ich fühle mich maximal sicher. Das Messer gleitet mühelos durch alle Zutaten meines Currys, das Schneiden macht fast schon Spaß. Hinzukommt: Das Messer sieht mit der schwarzen Klinge wirklich top aus. Ein echter, hoffentlich wirklich lebenslanger Gewinn für meine Küche und ein lohnendes Investment.

Traumhafte Nächte

Kollegin Anke freut sich über ihre neue Wohlfühlwäsche. © PR

Produkt: Eukalyptus Bettwäsche von twenty:three

Preis: 189 Euro

Material: 100% Eukalyptusfaser (TENCEL™ Lyocell) in zehn verschiedenen Farben und fünf verschiedenen Größen (getestet 200 x 200 cm)

Nutzen: Gut schlafen und das Klima schonen.

Anwendung: Bettwäsche aus der schönen, nachhaltigen Verpackung nehmen, aufziehen und ins Bett kuscheln.

Fazit: Der Stoff ist sehr weich, glänzt traumhaft und ist so leicht, dass das Beziehen der Bettdecke erstaunlich einfach war. Das Schlafgefühl ist kuschelig und durch das atmungsaktive Material gab es tatsächlich kein nächtliches Schwitzen. Allergisch bin ich nicht, aber es ist ein gutes Gefühl zu wissen, dass Eukalyptusfasern milbenfrei und antibakteriell sind. Was zu dem guten Schlaf noch beiträgt? Das gute Gewissen. Bereits bei der Herstellung benötigt die Eukalyptusfaser laut Hersteller 97 Prozent weniger Wasser und 30 Prozent weniger Energie. Und ein Schonwaschgang bei 30 Grad reicht aus. Die Bettwäsche ist trocknergeeignet, empfohlen wird das energiesparende Trocken an der Luft. Und das geht tatsächlich fantastisch schnell und der Stoff bleibt glänzend und weich. Jetzt freue ich mich auf die versprochene Langlebigkeit und viele traumhafte Nächte.

Frisch und sommerlich lecker

Frisch und ohne tierische Inhaltsstoffe schmeckt Redakteurin Julia ihr Salat noch besser. © PR

Produkt: Natürlich Gut Haferdressing Sylter Art

Preis: 2,70 Euro

Nutzen: Mit dem Dressing wird der Salat zu einem sommerlichen Highlight. Vor allem: vegan auf Haferbasis.

Anwendung: Salat oder Gemüsegericht zusammenstellen und Dressing darüber geben. Schmecken lassen.

Fazit: Ich liebe Dressings Sylter Art. In den meisten Produkten stecken jedoch Eier, Milchprodukte oder beides. Auf beides versuche ich jedoch weitestgehend zu verzichten. Da kam das Natürlich Gut Haferdressing Sylter Art für mich genau richtig. Denn das enthält als Basis – wie der Name schon sagt – Haferdrink. Ich liebe den würzigen, leicht süß-säuerlichen Geschmack und finde das Dressing perfekt für Frühlingssalate, aber auch Bowls oder warmen Gemüsegerichten kann man damit nochmal einen besondern Twist verleihen. Lecker!