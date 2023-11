Lifestyle-Neuheiten: Wir testen die coolsten Produkte im November

We try before you buy November

Lifestyle-Neuheiten We try before you buy November

Jeden Monat buhlen neue Produkte auf dem hart umkämpften Lifestyle-Markt um unsere Aufmerksamkeit. Damit euch die Kaufentscheidung leichter fällt, testen wir vorab spannende Neuheiten und berichten von unseren Erfahrungen.

Ob ein wirklich lustiges Gesellschaftsspiel, bei dem ihr nicht lachen dürft, ein innovatives Gerät, das Vorhänge auf Knopfdruck öffnen lässt oder ein besonderes Chili-Gewürz, das sich super zum Würzen von weihnachtlichen Gerichten eignet (für alle, die es spicy mögen) – unsere Redakteur:innen testen sich auch diesen Monat durch die Lifestyle-Produkt-Welt. Und die hält jeden Monat neue, spannende Attraktionen bereit. Damit ihr euch im Produktdickicht zurechtfindet, testen wir für euch spannende Neuerscheinungen und sagen offen und ehrlich, ob sich die Anschaffung lohnt.

Hot & spicy

Redakteurin Lena liebt scharfes Essen. Ob das "Asian Fire" hält, was es verspricht? © PR

Produkt: Chili Gewürz "Asian Fire" von Michael Montecarlo

Preis: 25 Euro für 120 g

Nutzen: Leckeres Essen mit Chili-Note genießen.

Anwendung: Ich habe einfach ein paar Rezepte ausprobiert, in die ich so wenig andere Gewürze wie möglich hineingemischt habe, um die Gewürzmischung rausschmecken zu können.

Fazit: Ich hätte wohl zuerst die Info lesen sollen, dass man die Dose vor Gebrauch schütteln soll. Jedenfalls dachte ich zuvor, dass die Mischung zwar lecker, aber doch recht mild ist. Nach dem Schütteln fand ich, dass sie eine sehr angenehme Schärfe hat und die Gewürze wunderbar miteinander harmonieren. Dazu muss ich aber sagen, dass ich mir mit den Jahren eine ganz gute Toleranz antrainiert habe, es könnte also für andere Menschen intensiver sein. "Asian Fire" vereint viele Gewürze, die ich selbst ebenfalls gerne kombiniere: Chili, Ingwer, edelsüßer Paprika, Knoblauch, Koriander und Meersalz. Neu waren für mich Galgantwurzel, Zimt und Sternanis in dem Mix. Sehr passend und sehr lecker!

Spaßig und herausfordernd zugleich

Redakteurin Saskia liebt es zu puzzeln. Doch statt immer nur das Bild auf dem Puzzle-Kasten nachzustellen, wollte sie sich einer größeren Herausforderung stellen. © PR

Produkt: WASGIJ Original Puzzle und WASGIJ Destiny Puzzle

Preis: 18,99 Euro

Nutzen: Puzzle-Spaß mit extra Herausforderung

Anwendung: Bei diesen Puzzlen wird nicht das Bild auf dem Kasten nachgestellt. Bei der Original-Version muss man aus dem Blickwinkel einer Person auf dem Puzzle denken – in meinem Fall spiegelverkehrt zum eigentlichen Bild. Bei der Destiny-Version sollte gepuzzelt werden, wie der dargestellte Ort in ein paar Jahren aussieht.

Fazit: Klingt herausfordernd und ist es auch! Anfangs habe ich mich immer wieder erwischt, wie ich versucht habe, Teile auf dem Bild des Kastens zu finden – das macht natürlich nur bedingt Sinn. Aber es ist auch total lustig, sich zu überlegen, was da jetzt hinkommen könnte und wie viel Platz das einnimmt. So viel kann ich sagen: Zwischendurch dachte ich häufiger: "Das kann doch gar nicht so groß sein!" Für ältere Kinder und Erwachsene sicherlich eine tolle Idee, um die Fantasie zu schulen und eine spaßige Beschäftigung zu haben. Für kleinere Kinder vielleicht noch zu schwierig und verwirrend. Auf einer beiliegenden Karte sind übrigens auch Tipps abgebildet, aus meiner Erfahrung ist es aber auch ohne diese anzugucken möglich. Mein Fazit: Beide Puzzle waren sehr cool und ich werde mir definitiv noch andere Motive zulegen.

Mal rauskommen

© Raus life / PR

Produkt: Raus Cabins

Preis: 139 Euro/Nacht

Nutzen: Mal raus aus der Stadt und rein in die Natur kommen.

Anwendung: Die Cabins von "Raus" stehen mitten in der Natur, sprich, auf einem Feld, am Waldrand, auf der Wiese. Der Name ist Programm: die Tiny Houses kann man buchen, wenn man genug von der Stadt hat und sich nach Ruhe sehnt. Die Cabins stehen abgelegen und können nächteweise gebucht werden, die genauen Koordinaten erhält man erst kurz vor Anreise. Dann heißt es nur: hinfahren, Feuer machen, aus dem Fenster gucken.

Fazit: Der Panoramablick ist wirklich schön. Von innen und außen können sich die stilvoll eingerichteten Cabins sehen lassen. Wir hatten eine Off-Grid-Cabin, heißt, sie stand völlig autark auf dem Feld. Das bedeutet aber auch: Trockentoilette, Wassertank und Feuer machen. Für die Nacht gab es Briketts, die auch ein paar Stunden schöne Wärme spenden – leider wacht man trotzdem ganz schön durchgefroren auf. Also: im Sommer sicher wunderbar, im Winter würden wir eher eine beheizte Cabin empfehlen!

Wer lacht, hat verloren.

Wird sich Redakteurin Susanne das Lachen verkneifen können? © PR

Produkt: Kartenspiel "LOL – Die ultimative Nicht-lachen-Challenge" Edition ab 18 Jahren

Preis: ca. 9 Euro

Nutzen: Witziger Spielspaß für den nächsten Spiele-Abend.

Anwendung: Wie der Titel schon sagt, ist Lachen absolut verboten bei diesem Spiel. Damit ist die Spielanweisung von “LOL – Die ultimative Nicht-lachen-Challenge" definitiv klar – wer lacht, verliert. Das Kartenspiel enthält über 100 Flachwitze und Scherzfragen. Verschiedene Spielanleitungen und Zusatzregeln erhöhen den Spielspaß. Ziel ist es, die Spielgegner:innen mit allen Mitteln zum Lachen zu bringen. Super für einen lustigen Abend in geselliger Runde.

Fazit: Gespannt habe ich das Spiel nach einem Familienessen mal so in die Runde geworfen. Nachdem wir uns für eine Spielvariante entschieden haben, ging es los. Es war eine richtige Herausforderung, nicht zu lachen, was aber eher der Situation geschuldet war und nicht an den Witzen lag. Die sind tatsächlich wirklich flach, schlüpfrig und treffen nicht ganz so meinen Humor. Interessant fand ich die Erfahrung und Komik, die sich aus der angestrengten Situation ergab. Wenn die Kinder im Bett sind, ist für lustige Unterhaltung nach dem Weihnachtsessen mit diesem Spiel gesorgt.

Vorhang öffne dich!

Unsere Kollegin Laura testet den SwitchBot Curtain 3, der die Vorhänge automatisch zur gewünschten Uhrzeit öffnet. © PR

Produkt: SwitchBot Curtain 3

Preis: 169,98 Euro

Nutzen: Das Gerät soll die Vorhänge auf Knopfdruck oder automatisch zur gewünschten Uhrzeit via App- oder Sprachsteuerung öffnen. Durch das integrierte Solarpanel wird die Ladeeffizienz des Akkus verdoppelt.

Anwendung: Auspacken, aufladen mit der App verbinden und ganz einfach an der Gardinenstange anzubringen!

Fazit: Dieses Produkt ist wirklich innovative Smart Home Technik. Es ist nicht preiswert, aber hochwertig und die Bedienung ist kinderleicht. Die lange Laufzeit finde ich auch klasse, ich hatte schon Bedenken, dass ich das Gerät alle zwei Tage aufladen müsste. Zudem ist es super leise. Wenn am frühen Morgen die Gardinen automatisch aufgehen, wenn wir noch schlafen, höre ich nichts. Ich habe mich für diesen Produkttest entschieden, weil ich unsere Gardinen zum Schlafen nie zuziehe, denn mein Mann und ich mögen es vom Sonnenaufgang geweckt zu werden. Mit diesem Gerät ist es jetzt für uns möglich, mit geschlossenen Vorhängen einzuschlafen und sanft von warmen Sonnenstrahlen geweckt zu werden, ohne dafür aufzustehen. Mein persönlicher Traum!