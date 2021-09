We Try Before You Buy

Lifestyle-Neuheiten We Try Before You Buy

Jeden Monat buhlen neue Produkte auf dem hart umkämpften Lifestylemarkt um unsere Aufmerksamkeit. Damit euch die Kaufentscheidung leichter fällt, testen wir vorab spannende Neuheiten und berichten von unseren Erfahrungen.

Food-Lieblinge, Technik-Goodies oder neue Fitnessmethoden: Die Lifestylewelt hält jeden Monat neue, spannende Attraktionen bereit. Damit ihr euch im Dickicht zurecht finden, testen wir für euch spannende Neuerscheinungen und sagen offen und ehrlich, ob sich die Anschaffung lohnt.

Geht's noch sauberer?

Neue Zahnputz-Technologie: Redakteurin Christine will wissen, was die neue Ultraschall- Zahnbürste Megasonex M8 S wirklich kann. © PR

⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)

Produkt: Ultraschall-Zahnbürste Megasonex M8 S

Preis: UVP 194,00 Euro. Lieferumfang: Zahnbürste, zwei Bürstenköpfe mit unterschiedlichen Härtegraden, Zungenreiniger-Aufsatz, Netzteil, Ladestation, USB-Kabel, Reiseetui, Halter für die Bürstenköpfe und eine Probetube Zahnpasta.

Nutzen: Besonders schonende und gründliche Reinigung der Zähne durch die neuartige Kombination aus 1,6-MHz-Ultraschall und Schallvibrationen.

Anwendung: Die Ultraschall-Schwingungen zerreißen die Bakterienketten der Zahnbeläge, leichte Putzbewegungen reichen, um die Bruchstücke vom Zahn zu wischen. Wer zum schädlichen Schrubben tendiert (wie ich), dem rät der Hersteller, die Zahnbürste zur Übung nur mit zwei Fingern zu halten. Zum Putzen werden die Zähne in sechs Bereiche aufgeteilt. Alle 30 Sekunden gibt die Megasonex auf Wunsch einen kleinen Impuls, zum nächsten Bereich zu wechseln. Wer will, kann danach noch den Zungenreiniger-Aufsatz nutzen.

Ergebnis: Erste Erkenntnis: So sanft kann Zähneputzen sein! Und so effektiv: Nach den drei Minuten sind meine Zähne so glatt, dass es ein Genuss ist, mit der Zunge darüberzufahren. Auch Ecken, mit denen meine bisherige Zahnbürste Schwierigkeiten hat, werden sauber. Das superschlanke Teil macht sie gut im Bad und nimmt auf Reisen kaum Platz weg. Laut Hersteller reicht der Akku bei zweimal Putzen täglich für zwei bis drei Wochen, in meinem Langzeit-Test hielt er sogar noch länger. Nachteile? Hab keine gefunden. Nur merkwürdig, dass der Hersteller eine fluoridfreie Zahnpasta empfiehlt, wo sich doch alle zahnärztlichen Fachgesellschaften einig sind, wie wichtig Fluorid ist. Aber man kann auch jede andere Zahnpasta verwenden, deshalb bleibt es bei meiner Fünf-Sterne-Bewertung.

I Do Feel Like Dancing

⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)

Musikfreak Kathrin ist sich sicher: Die Lautsprecher "Pill+" von Beats sind ein Geschenk des Himmels – nicht nur in Zeiten von geschlossenen Clubs und abgesagten Konzerten. © PR/Gala

Produkt: Lautsprecherbox "Pill+" von Beats by Dr.Dre

Preis: ca. 200 Euro

Nutzen: 2G, 3G oder gar kein G? Seit nunmehr über 1,5 Jahren sind die Kultur- und Partyszene schwer gebeutelt. Wer trotzdem nicht auf feinsten Musikgenuss verzichten möchte, liegt mit der Pill+ genau richtig. Astreiner Sound, bis zu 12 Stunden Laufzeit, dabei aber klein, leicht und stylisch – was will man mehr?!

Anwendung: Per Bluetooth werden das Wiedergabemedium (Smartphone, Tablet etc.) und der Lautsprecher connected. Wer möchte, kann durch den Download einer entsprechenden App für iOS oder Android auch zwei Boxen zu einem Stereosound verknüpfen. Jetzt nur noch die Lieblingssongs auswählen oder das geplante Telefonat starten und fertig! Zusätzlich gibt es sogar noch eine Ladefunktion für andere Geräte, so dass man jederzeit "on the go" Handy oder Tablet nachladen kann.

Ergebnis: Wer glaubt, er habe in Sachen "Sound 2 Go" schon alles erlebt, kennt die Musiknerds von Beats schlecht. Die "Pill+" setzt meiner Meinung nach neue Maßstäbe in Sachen Hörgenuss und Design. Selbst, wenn das gute Stück nicht (wie eigentlich jeden Tag) in Benutzung ist, wirkt sie wie ein edles Designelement. Für ein Get Together mit Freunden, Outdoor Fun oder entspanntes Telefonieren im hektischen Alltag einfach perfekt.

Bestes Eis der Welt

Redakteurin Schuse liebt cremiges, ausgefallenes Eis – mit extra vielen Chunks. © PR

⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)

Produkt: Chunks by Koro

Preis: 8,90 Euro pro 550 ml Becher für zu Hause (bei Abholung in Berlin, Versandkosten innerhalb Deutschlands betragen 20 Euro und es müssen mindestens vier Becher bestellt werden), 1,90 Euro pro Kugel in der Eisdiele in Kreuzberg

Nutzen: Wer gerne Eis mit Soßen und Extras wie Keksteig- oder Kuchenstückchen mag und herkömmliche Sorten wie Vanille und Stracciatella langweilig findet, wird Chunks by Koro liiieben. Das Eis ist von der in den USA sehr beliebten und verbreiteten Craft Ice Cream inspiriert, beziehungsweise im Prinzip bietet Chunks by Koro die erste in Deutschland verfügbare Craft Ice Cream an. Die meisten Sorten bestehen aus einer hochwertigen, sehr dichten Eisbasis, einem Swirl (zum Beispiel Himbeersoße oder Oreo-Swirl) und Chunks (zum Beispiel Keksteig, Kuchen, Schoko-Trüffel, Munchies-Mix). Alles ist selbstgemacht, es gibt vegane und dairy Sorten ebenso wie zuckerfeie, kalorienarme Optionen. Für Foodies, Eisliebhabende, Foodtrend-Interessierte und Genießende ein eiskalter Geheimtipp.

Anwendung: Wer in Berlin wohnt, kann das Eis in der Eisdiele in Kreuzberg als Kugel in der Waffel oder im Becher kaufen oder im Pint (550-ml-Becher) für zu Hause. Über den Onlineshop lassen sich Pints zudem vorbestellen und direkt bei der Produktion in Moabit abholen. Wer nicht in Berlin, aber in Deutschland lebt, kann sich auch Pints nach Hause bestellen. Für den Versand werden die Becher zusammen mit Trockeneis in Styroporboxen verpackt, sodass es sich bis zu drei Tage hält. Damit sich die Versandkosten lohnen, muss eine Bestellung über mindestens vier Pints erfolgen, in eine Box passen bis zu sechs Becher. Versandt wird immer mittwochs, sodass die Pakete in der Regel donnerstags (in Ausnahmefällen auch mal freitags) ankommen.

Ergebnis: Chunks by Koro macht mich als Eis-Freak einfach nur glücklich. Meine Lieblingssorte ist Pretzel Munchies: Brezel-Eis mit schokolierten, selbstgemachten Clustern aus Chips, Crackern, M&Ms und Brezeln. Ebenso liebe ich Berry Cheesecake, ein Frischkäseeis mit Himbeersoße und dicken Butterstreusel, und Cookie Dough Deluxe, Vanilleeis mit Haselnuss-Nugat-Soße (schmeckt wie Nutella, ist aber selbstgemacht) und Chocolate Chip Cookie Dough. Auch die veganen Sorten sind der Wahnsinn und preislich identisch mit den dairy Varianten. Dank Chunks by Koro bin ich optimistisch, dass meine Winterdepression in diesem Jahr nicht ganz so schlimm wird wie sonst.

Listen to your gut!

© PR

⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)

Produkt: Gut Care Bundle von Brain Effect

Preis: 88 Euro

Nutzen: Das Gut Care Bundle besteht aus den Hero-Produkten von BrainEffect: Mood, Guard und Happy Gut. Sie unterstützen die Darmflora, regulieren die Hormontätigkeit und sagen Verdauungsproblemen den Kampf an.

Anwendung: Die Produkte "Guard" und "Mood" kommen als Kapseln und sind mit einem Schluck Wasser ganz einfach einzunehmen. Das "Happy Gut"-Pulver löse ich in Wasser auf. Der frische Erdbeergeschmack macht das ganze direkt zu einem leckeren Durstlöscher am morgen.

Ergebnis: Ich bin immer sehr skeptisch, wenn es um Nahrungsergänzungsmittel geht! Dennoch bin ich von den Produkten von BrainEffect begeistert. Ich teste sie seit mehreren Monaten und merke, dass der nervige Blähbauch und das unangenehme Vollgefühl nach dem Essen eindeutig reduziert werden. Zusätzlich sorgt das "Mood"-Produkt für einen Energiekick.

Voll auf die Nuss

Erdnussbutter pur, Erdnussbutter mit Bananen, Erdnussbutter mit Honig ... Kollegin Lara fallen da ganz viele leckere Sachen ein. © PR

⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)

Produkt: Whole Earth Crunchy Peanutbutter

Preis: 227 g ca. 4 Euro

Nutzen: Ins Glas kommen hier nur Bio-Erdnüsse mit viel Nusshaut und den guten Fetten, die in Erdnüssen stecken. Zucker oder Palmöl? Fehlanzeige.

Anwendung: Ab in den Mund damit!

Fazit: Ich liebe Erdnussbutter, egal in welcher Form: auf Brot, beim Backen oder auch pur gelöffelt. Diese hier schmeckt so lecker erdnussig, wie noch keine zuvor, 100 Punkte! Dass möglichst nachhaltig und gesund auch den besten Geschmack ergibt, ist doch ein Jackpot, oder?