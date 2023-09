Lifestyle-Neuheiten: Wir testen die coolsten Produkte im September

We try before you buy September

Jeden Monat buhlen neue Produkte auf dem hart umkämpften Lifestyle-Markt um unsere Aufmerksamkeit. Damit euch die Kaufentscheidung leichter fällt, testen wir vorab spannende Neuheiten und berichten von unseren Erfahrungen.

Den Freitagabend mit einem superlustigen Gesellschaftsspiel verbringen, die Kinderuhr mit dem Nachwuchs testen oder mit neuen Gewürzen leckere Gerichte zaubern? Die Lifestyle-Welt hält jeden Monat neue, spannende Attraktionen bereit. Damit ihr euch im Produktdickicht zurechtfindet, testen wir für euch spannende Neuerscheinungen und sagen offen und ehrlich, ob sich die Anschaffung lohnt.

So orange, so clean

Produkt: Frosch "Universalreiniger Orange"

Preis: 750 ml kosten ca. 2 Euro

Nutzen: Mit seiner Rezeptur mit Fettlösern aus der Orangenschale und stark schmutzlösenden Seifen wird die rückstandsfreie Reinigung für Böden und Flächen im Haushalt versprochen. Dazu gibts orangig-frischen Duft.

Anwendung: Dosierung: Zwei Esslöffel (30 ml) auf fünf Liter warmes Wasser. Bei hartnäckiger Verschmutzung unverdünnt auftragen, einwirken lassen und gut abspülen.

Fazit: Schon in meiner Familie war dieser Reiniger der Putzklassiker. Und ich setze auch darauf! Alles wird sauber, ohne großes Schrubben und ohne beißenden Geruch, von dem man Kopfschmerzen bekommt. Stattdessen gibt's dezenten Orangenduft und das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt auch.

Magnetische Anziehungskraft

Redakteurin Janine und ihre Kinder fühlen sich von den Connetix Bausteinen magnetisch angezogen © PR

Produkt: Connetix Pastell Geometry Pack

Preis: 63,93 Euro

Nutzen: Die kleinen und großen Kacheln in sechseckiger und dreieckiger Form können dank der magnetischen Außenseiten zu unzähligen Figuren und geometrischen Konstrukten zusammengefügt werden. Das fördert unter anderem die Kreativität, räumliches Denken und die Motorik. Aber noch viel wichtiger: Es macht richtig Spaß!

Anwendung: Das Hauptaugenmerk bei diesem Connetix-Set liegt auf zweidimensionalen Formen, die an Mandalas erinnern. Aber auch kleine Bauten wie Pyramiden sind machbar.

Fazit: "Don‘t believe the hype" ist ja eigentlich mein Motto. Die hübschen Magnetplättchen haben mich in letzter Zeit nämlich in einigen Instagram-Feeds angelächelt. Zum Glück ist Connetix dann aber doch bei uns eingezogen, denn wir sind alle – von den Kindern bis zu den Erwachsenen – begeistert. Selten habe ich meine dreijährige Tochter so konzentriert und ausdauernd spielen sehen. Mal legt sie eine Sonne, mal einen Baum, sortiert Farben zu einem Regenbogen oder baut kleine Häuschen, in denen Schätze versteckt sind. Tatsächlich wird jeder, der uns besucht, von den bunten Scheibchen magnetisch angezogen. Nachdem wir das Connetix Pastell Geometry Pack getestet haben, überlegen wir schon, welches Ergänzungs-Set wir uns zulegen, um noch komplexer bauen zu können. Zum Glück sagte der Opa beim letzten Besuch zum Kind: "Das sind ja tolle Dinger – da müssen wir dir wohl noch ein paar mehr besorgen." Opa, wir nehmen dich beim Wort!

Viel Unabhängigkeit, wenig Schnickschnack

Redakteurin Jenny hat die Uhr mit einem Erstklässler-Kind ausprobiert. © PR

Produkt: KWIO TIKK Kinderuhr

Preis: 79,90 Euro

Nutzen: Eine Kinderuhr in schlichtem, aber wirklich schickem Design, die sich unabhängig von Launen wie Einhörnern, Prinzessinnen oder Dinos macht. Denn solche Vorlieben halten nie länger als eine Uhr. Ein beiliegendes Booklet unterstützt der Heranführung an das Thema "Was ist Zeit": Wie spürst du sie, wie wird sie eingeteilt, warum ist die Uhr rund?

Anwendung: Ein sechsjähriges Kind kann die Uhr bequem selbstständig an- und ablegen. Denn das Armband hat keine komplizierte Dornschließe, sondern mehrere Klettpunkte, die sehr gut haften. Schon dieses Stück Eigenständigkeit macht stolz und entlastet die Eltern (wenigstens für diesen einen Moment).

Fazit: Die Feuerprobe hat die Kinderuhr direkt bestanden: Sie ist dem Kind in den Joghurt gefallen – das Armband ließ sich ohne weitere Spuren abwischen. Waschbar wäre es übrigens in der Maschine bei 40 Grad, es dürfte also sogar in den Herbstmatsch fallen. Zum Erlernen der Uhrzeit sind die unterschiedlich gestalteten Zeiger eine echte Hilfe: Zum einen haben sie verschiedene Farben. Zum anderen endet der Stundenzeiger mit einem Pfeil, der Minutenzeiger jedoch mit einem Kreis. So einfach, so genial! Das macht das Erklären leicht. Das Booklet geht auf diese Unterscheidung ein und ist eine gute Unterstützung für Eltern, um das Ablesen der Uhr beizubringen. Dass das Ziffernblatt so aufgeräumt ist und nicht mit buntem Kram überfrachtet, macht es noch angenehmer. Klare Empfehlung.

Natürlich herb.

Redakteurin Susanne ist begeistert vom natürlich herben Geschmack des Ciders. © PR

Produkt: leev Cider büschen herb

Preis: ca. 2,09 EUR pro 0,33 l Flasche, Kiste mit 24 Flaschen ca. 25,08 EUR

Nutzen: Die neue Sorte Santa Pauline von "leev Cider büsch'n herb" ist ein leicht alkoholhaltiger Apfelwein ohne Konservierungsstoffe.

Anwendung: Der Sommer neigt sich dem Ende und der Herbst hält langsam Einzug. Perfekt für einen leichten Drink, der zwar spritzig, aber nicht ganz so süß daher kommt. Neu im Sortiment von leev Cider ist Santa Pauline, der mit knackigen Äpfeln aus dem Alten Land regional produziert wird.

Fazit: Im Nord-Frankreich-Urlaub in den Sommerferien gehört für mich ein Glas Cidre am Strand dazu. Umso gespannter war ich auf einen Cider, der in meiner Region hergestellt wird und den ich auf dem Sofa im Herbst statt im Sommer am Meer genieße. Und was soll ich sagen – in den Leev Cider, was auf plattdeutsch "Liebe" bedeutet, habe ich mich gleich verknallt. Der herbe, fruchtige Geschmack überzeugt mich sofort. Oft sind mir die sprudeligen Apfelweinmischungen zu süß und klebrig. Dieser Cider ist genau nach meinem Geschmack. Leicht sauer und mit natürlichen Zutaten. Der Alkoholgehalt beträgt moderate fünf Prozent, was den Cider zu einem leichten Feierabenddrink macht. Für Apfelfans und Liebhaber:innen von natürlichen Getränken ist Leev Cider definitiv einen Versuch wert.

Spicy Kürbis

Redakteurin Julia liebt Kürbis in allen Varianten. Noch mehr mit dem Kürbis Gewürz von Just Spices. © PR

Produkt: Kürbis Gewürz von Just Spices

Preis: 4,99 Euro

Nutzen: Dem Kürbisgericht einen extra spicy Kick verpassen.

Anwendung: Herbstzeit ist Kürbiszeit. Als wärmende Suppe, geröstet aus dem Ofen oder als Risotto: Das Gemüse ist vielseitig, schnell zubereitet, supergesund und sättigend. Besonders lecker wird Kürbis, wenn man seine Stärken mit dem ein oder anderen Gewürz noch hervorhebt. Hier kommt das Kürbisgewürz von Just Spices ins Spiel. Egal, wie du ihn am liebsten zubereitest, einfach die süß-scharfe Gewürzmischung hinzugeben.

Fazit: Kürbis steht bei mir im Herbst sehr oft auf dem Speiseplan, weil er so unkompliziert und schnell zu verarbeiten ist. Da kommt für mich die Gewürzmischung gerade recht, denn die gibt dem schnellen Kürbis auch noch schnell die perfekte Würze. Das Kürbisgewürz von Just Spices passt zu jedem Kürbisgericht, aber auch Süßkartoffel, Möhre oder eine herbstliche Gemüsepfanne bekommen durch die Gewürzmischung das gewisse Extra. Enthalten sind unter anderem Tellicherry Pfeffer, Meersalz, Kurkuma, Sellerie, Sumach und Zimt. Ich mag dieses Gewürz sehr und werde es definitiv nachkaufen, denn es hat sich seinen festen Platz in meiner Herbstküche redlich verdient.