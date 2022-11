Du bist nach dem Sport manchmal verspannt oder möchtest dein Sexleben intensiver gestalten? Dann ist ein Massagestab das Allround-Produkt, was du jetzt unbedingt brauchst! Wir verraten dir, wieso.

Kaum ein Artikel ist so vielseitig wie ein Massagestab. Wer sich bisher noch nicht ganz sicher war, wofür das mysteriöse Gadget angewendet wird – und wie – dem können wir helfen. Wir zeigen dir, was du alles mit dem Massagestab machen kannst, wie du ihn anwendest und was du dabei beachten solltest, um das beste Ergebnis zu erzielen.

Was ist ein Massagestab?

Ein Massagestab ist hauptsächlich dafür zuständig, Muskelverspannungen zu lockern und die Durchblutung anzuregen. Wie der Name bereits verrät, handelt es sich bei dem Produkt um einen Stab, der durchschnittlich um die 20 Zentimeter groß ist. Die Mehrheit besteht aus hautfreundlichem Silikon, es gibt jedoch auch andere Materialien, aus denen ein Massagestab entstehen kann und dann sogar teils heilende Wirkungen erzielen soll. Dazu später mehr.

Wo kann ich einen Massagestab überall anwenden?

Eingesetzt wird der Stab sowohl zur oberflächlichen Körpermassage – ähnlich wie bei einer Massage Gun – als auch zur Stimulierung des Intimbereichs. Du kannst somit deinen gesamten Rückenbereich von den Schultern bis zu den Lenden massieren, aber auch deine Hände oder Füße, wenn du einen anstrengenden Tag hattest oder vom Training zurückkommst und einen Muskelkater befürchtest. Um deine Lust ein bisschen anzukurbeln und einen intensiven Orgasmus zu garantieren, kann der Massagestab ebenfalls angewendet werden – und dich entspannen.

Welchen Effekt hat ein Massagestab auf den Körper?

Der Alltag kann bei uns für ganz schön viele Verspannungen sorgen und uns steif machen. Der Nacken wird immer härter, die Schultern fallen ein und wir fühlen uns allgemein viel zu unbeweglich. Da hilft nur Bewegung. Wer schnelle Hilfe will, kann auf die positiven Effekte eines Massagestabes setzen, denn durch die unterschiedlichen Massagearten werden Verkrampfungen schnell gelöst, da die Durchblutung angeregt wird. Wenn du mehr über die Druckmassage mithilfe eines Geräts erfahren möchtest, dann schau doch mal in unserem Massagepistole-Test vorbei.

Und apropos angeregte Durchblutung: Eine kleine, sanfte Nachhilfe mit dem Massagestab im Intimbereich kann dir elektrisierende Empfindungen bescheren, da bei der Massage unter anderem Dopamin und Oxytocin freigesetzt werden. Perfekt für ein intensives Vorspiel, besonders wenn der Massagestab über einen Klitoris-Stimulator verfügt, der nur darauf abzielt, dich zu einem unvergesslichen Höhepunkt zu bringen.

Welche Massagearten gibt es?

Ähnlich wie bei der Massagepistole gibt es auch beim Stab unterschiedliche Massagemethoden:

Klopfmassage

Rotationsmassage

Stoßmassage

Vibrationsmassage

Jede Art ist an sich selbsterklärend. Es sei jedoch erwähnt, dass du im Falle einer Anwendung im Intimbereich sanft vorgehen solltest. Eine Vibrationsmassage ist da beispielsweise geeignet.

Woraus besteht ein Massagestab?

Es ist nicht ungewöhnlich, dass bestimmte Produkte aus verschiedenen Materialien hergestellt werden. So gibt es Sexspielzeuge seit Jahrzehnten bereits aus Holz, aber auch aus Heilsteinen und natürlich aus Silikon – die mittlerweile beliebteste Variante. Beim Massagestab verhält es sich ähnlich, denn auch hier hast du die Wahl zwischen Silikon, Holz und Stein.

Silikon

Hautfreundliches Silikon ist nicht nur bei der Anwendung im Intimbereich sinnvoll, sondern auch für eine Massage an anderen Körperstellen für viele durchaus angenehmer als die analoge Massage mit einem Holzstab. Entscheidest du dich für einen Massagestab aus Silikon, hast du die Qual der Wahl, denn die sind meistens elektrisch und besitzen mehrere Vibrationsstufen und voreingestellte Programme. Wichtig ist hierbei, dass der Betrieb möglichst leise ist, um deiner Entspannung nicht im Weg zu stehen. Außerdem ist ein ergonomischer Griff von Vorteil, ebenso wie eine ausreichende Akkudauer. Wir haben die drei besten Modelle für dich herausgesucht:

Satisfyer Wand-er Woman

Der Satisfyer Wand-er Woman besteht aus medizinischem und ist wasserdicht. Wegen seines schlichten aber schicken Designs ist der Massagestab mit dem German Design Award Special 2021 ausgezeichnet worden. Dich erwarten hier zudem 50 kraftvolle Vibrationsprogramme.

Emma Neo mit Wärmefunktion

Affiliate Link Emma Neo Vibrator mit Wärmefunktion Jetzt shoppen 99,99 € 99,99 €

Der Vibrator von Emma Neo verfügt über eine Wärmefunktion und kann per App gesteuert werden. Der ebenfalls aus weichem Silikon bestehende Ausatz sorgt für eine besonders stimulierende Massage des Intimbereichs. Der Massagestab ist wasserdicht und mit zehn Standard-Vibrationsprogrammen ausgestattet.

LELO Smart Wand 2

Affiliate Link LELO Smart Wand 2 - Groß - Pink Jetzt shoppen 199,99 € 199,99 €

Mit seinen zehn Einstellungen im dem großen Kopf und langem Griff bekommst du laut Hersteller ein sehr leistungsstarkes Produkt, das nicht nur ebenfalls wasserdicht ist, sondern auch wiederaufladbar und demnach kabellos.

Holz

Du magst es lieber urig oder bist allergisch aus Silikon? Dann nimm einen Massagestab aus Holz. Die hochwertig verarbeiteten Stäbe haben eine lange Lebensdauer und können ganz nach deinem Belieben angewendet werden.

Affiliate Link Fuß und Holz Massagestab Jetzt shoppen 4,99 €

Heilstein

Eine weitere Möglichkeit sind Massagestäbe aus Heilsteinen. Wähle einen Amethyst, um Stress, Unruhe und allgemeine Nervosität besser in den Griff zu bekommen und um deinen Stoffwechsel anzuregen. Außerdem soll der Stein dir dabei helfen, seelische Belastungen zu lösen.

Affiliate Link Amethyst gebändert Massage Stab Griffel konische Form A* extra Qualität Jetzt shoppen 36,89 €

Alternativ kannst du auch einen aus Magnesit wählen, der für Ruhe und Ausgeglichenheit steht und dir ebenfalls bei Stress und Stimmungsschwankungen helfen soll, da er über einen hohen Magnesiumgehalt verfügt.

Affiliate Link Edelstein Massagestab Aus Magnesit, Massagekristall, Heilstein Jetzt shoppen 32,90 €

Ein Stab aus Mookait wiederum ist gut, um schlechte Einflüsse fernzuhalten und befreit dich von bereits in deinem Körper befindlichen negativen Eigenschaften. Massagestäbe aus Heilsteinen sind in der Regel kleiner als solche aus Silikon und entsprechen ungefähr einer Handlänge.

Affiliate Link Edelstein Massagestab Aus Mookait, Massagekristall, Heilstein Jetzt shoppen 34,90 €

So reinigst du deinen Massagestab?

Massagestäbe sind gut und leicht zu reinigen. Bei einem aus Silikon kannst du einfach lauwarmes Wasser nutzen und etwas milde Seife, sofern das Modell wasserdicht ist. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, dann nimm einen Toycleaner, um keine Keime oder gar Pilze zu riskieren.

Besteht dein Massagestab aus einem Heilstein, dann verzichte auf gewöhnliche Seife und greife lieber zu Neutralseife, um ihn nicht zu entladen. Halte den Stab unter fließend-kaltes Wasser und warte, bis er unter dem Wasser wieder stumpf wird, damit du weißt, ob er gereinigt ist.

Das solltest du bei der Anwendung beachten

Damit du mit deinem Massagestab auch die gewollten Ergebnisse erzielen kannst, sollte er gut über deine Haut gleiten können. Dabei hilft beispielsweise ein Massageöl oder ein Gleitgel auf Wasserbasis.

Affiliate Link -13% Kneipp Pflegendes Massageöl Ylang-Ylang, 100 ml Jetzt shoppen 6,95 € 7,99 €

Einige Links in diesem Artikel sind kommerzielle Affiliate-Links. Wir kennzeichnen diese mit einem Warenkorb-Symbol. Mehr Informationen dazu gibt es hier.