Keine Zeit, jeden Tag ein Buch zu lesen? Mit diesen kleinen Angewohnheiten steigerst du auch ohne viel Aufwand deine Intelligenz. Wir verraten dir, wie es geht.

Die Zeiten haben sich geändert. Menschen werden immer weniger für ihre körperliche Arbeitskraft bezahlt, aber dafür immer mehr für die geistige. Sie müssen Probleme lösen, Entscheidungen treffen und dabei möglichst offen für Neues sein. Denn nur so erweitert sich auch der geistige Horizont.

3 Tricks, mit denen du deine Intelligenz erhöhst

Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass Lesen die Intelligenz besonders fördert. Du eignest dir nicht nur Wissen an, sondern erweiterst so auch deinen Wortschatz aus und setzt dich mit anderen Perspektiven auseinander. Wenn du aber keine Zeit hast, ganze Bücher innerhalb kurzer Zeit durchzuarbeiten, gibt es auch ein paar andere Angewohnheiten, die du ganz einfach in deinen Alltag integrieren kannst. Im Video verraten wir dir drei Tricks, mit denen du deine Intelligenz steigerst.

