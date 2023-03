© New Africa / Adobe Stock

von Natalja Fischer Der April rückt näher und du suchst noch passende Ostergeschenke für Kinder? Wir haben ein paar schöne Kleinigkeiten für jedes Alter herausgesucht.

In vielen Familien landen am Ostersonntag neben Ostereiern auch kleine Geschenke im Osternest. Wenn du deinen Kindern, Enkeln oder Patenkindern im Namen des Osterhasen etwas schenken möchtest, findest du in unserer Liste beliebte Ostergeschenke.

Ostergeschenke für Kinder: Unsere Top 10

Plüschhase

Affiliate Link Steiff Hoppie Hase - 28 cm - Plüschhase mit Schlappohren - Soft Cuddly Friends - Kuscheltier für Kinder - waschbar Jetzt shoppen 34,90 €

Der kleine Stoffhase Hoppie ist ein passendes Ostergeschenk und ein süßer Begleiter für jedes Kind. Das Original Steiff Plüschtier mit dem typischen Knopf im Ohr überzeugt mit bewährter Qualität, unbedenklichen Materialien und hochwertiger Verarbeitung. Hoppie kann bei 30 Grad in der Maschine gewaschen werden.

Kinderbuch

Affiliate Link Weißt du eigentlich, wie lieb ich Dich hab? Der Klassiker in kleinem Buchformat Jetzt shoppen 6,99 €

In dem bezaubernden Bilderbuchklassiker "Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich hab" versuchen Hasenmutter und Hasenkind einander mit Liebesbekundungen zu übertreffen. Die herzerwärmende Geschichte mit den liebevollen Zeichnungen ist ein weltweiter Bestseller und das perfekte Ostergeschenk für Kinder.

Straßenmalkreide

Affiliate Link FELIZROCA Straßenmalkreide, 30 Stück Kreide, Straßenmalkreide für Kinder Jetzt shoppen 11,99 €

Ein schönes Ostergeschenk für Kinder, das Kreativität und Fantasie anregt, ist Straßenmalkreide für bunte Gemälde auf den Gehwegen. Das Kreide-Set von Felizroca enthält 30 Kreidestifte in sechs Farben, die staubfrei sind und keine giftigen Stoffe enthalten.

Tonies Hörfigur Peter Hase

Affiliate Link -23% tonies Hörfigur für Toniebox, Peter Hase und Seine Freunde – Hörspiel für Kinder ab 3 Jahren, Spielzeit ca. 65 Minuten Jetzt shoppen 12,99 € 16,99 €

Wenn das Kind, das du beschenken möchtest, eine Toniebox besitzt, dann kannst du eine tonies Hörfigur schenken – zum Beispiel Peter Hase. Diesen stellt man einfach auf die Toniebox und schon erzählt er seine unterhaltsamen Geschichten. Nimmt man ihn von der Box herunter, verstummt er.

Puzzle-Wimmel-Ei

Affiliate Link Das Riesen-Wimmel-Ei: Bilderbuch in Ei-Form für Kinder ab 3 Jahren, besonderes Oster-Geschenk Jetzt shoppen 19,00 €

Das Wimmelbuch im Osterei-Format enthält vier Puzzle-Motive mit jeweils zwanzig Teilen. Einmal zusammengesetzt, könnt ihr mit eurem Kleinkind gemeinsam entdecken, wie sich die Hasen auf das Osterfest vorbereiten oder nach dem schönsten Osterei im Gewimmel suchen. Für Kinder ab drei Jahren empfohlen.

Softbälle

Affiliate Link Betzold Sport - Softbälle-Set 3 Stück - Kinder-Schaumstoffbälle Jetzt shoppen 19,99 €

Die Softbälle von Betzold sind aus weichem Schaumstoff und lassen sich auch von kleinen Kinderhänden gut greifen. Mit den Bällen sind viele Wurf- und Ballspiele möglich und sie sind auch für das Barfußspielen im Garten gut geeignet.

Schleichtiere

Affiliate Link -10% Schleich Lamm, für Kinder ab 3 Jahren, FARM WORLD - Spielfigur Jetzt shoppen 4,49 € 4,99 €

Die meisten Kinder lieben Tiere und freuen sich über ihr Lieblingstier als kleine Sammelfigur. Aber auch ein Hase, Lamm oder Huhn passt gut zum Osterfest. Die traditionsreichen Schleichtiere sind besonders detailgetreu modelliert und teilweise handbemalt.

Bunte Murmeln

Affiliate Link Kleine Glasmurmeln, 80 Stück bunte Glasmurmeln für Kinder Jetzt shoppen 7,99 €

Für die Murmelbahn oder andere Spiele: Die meisten Kinder lieben die kleinen, bunten Glaskugeln. Und auch als Lernhilfe können Murmeln dienlich sein. Kindern unter drei Jahren solltest du keine Murmeln schenken, da sie die Glasperlen in den Mund nehmen und verschlucken könnten.

Taschenlampe

Affiliate Link Mini Taschenlampen - 4 Stück - Wasserdicht Aluminium - Tragbare Taschenlampe Jetzt shoppen 11,99 €

Die Mini-Taschenlampen mit Aluminiumgehäuse sind hell, robust und wasserdicht und eigenen sich für eine Vielzahl an Abenteuern. Durch die kompakte Größe und das geringe Gewicht lässt sich die Taschenlampe gut mitnehmen. Die Taschenlampe gibt es in vier bunten Farben.

KOSMOS Mimosen-Garten

Affiliate Link Kosmos Mimosen-Garten Pflanzen züchten und erforschen Komplett-Set mit Mini-Gewächshaus Experimentier-Set für Kinder ab 6-10 Jahre Jetzt shoppen 12,88 €

Die Mimose ist eine Pflanze, die sich bei Berührung blitzschnell zusammenzieht. Die leichte Aufzucht und die spannenden Reflexe machen die Mimose zur idealen Pflanze, um erste botanische Experimente zu starten. Der KOSMOS Experimentierkasten Mimosen-Garten beinhaltet alles, was man zur Aufzucht benötigt sowie viele Tipps für das Züchten und Beobachten der Pflanze.

Tipp: Hier findest du schöne Ideen und Anleitungen, wenn du deine Ostergeschenke basteln möchtest.

