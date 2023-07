von Julia Koschel Pia Goward und Carla Jörn Der Prime Day 2023 ist da! Mit zahlreichen Angeboten und tollen Rabatten veranstaltet Amazon am 11. und 12. Juli 2023 eines seiner Top-Deal-Events. Alle Infos und die besten Deals sammeln wir für euch in diesem Ticker. So bleibt ihr die ganze Zeit über auf dem Laufenden.

Es ist so weit! Am 11. und 12. Juli 2023 findet der Amazon Prime Day 2023 statt. Mit zahlreichen, teils unschlagbaren Deals und Angeboten wartet eines der beliebtesten Shopping-Events des Jahres auf uns. Alle Infos rund um das Deal-Event und alle wichtigen Angebote halten wir für euch in diesem Ticker fest. Schnell sein, lohnt sich, denn viele Deals sind schnell vergriffen. Wir aktualisieren diesen Artikel daher die ganze Zeit über – so verpasst ihr garantiert kein Schnäppchen.

Prime Day 2023: Amazon ruft am 11. und 12. Juli 2023 zur großen Schnäppchenjagd

Wenn Online-Versandhändler Amazon am 11. und 12. Juli zum Prime Day 2023 aufruft, können sich Schnäppchenjäger:innen freuen. Die Bandbreite an Angeboten wird gewohnt groß sein. Ob Küchengeräte, Smartphones und Notebooks, Beautyprodukte oder Sportequipment – hier findet garantiert Jede:r etwas Passendes. Große Elektronik-Marken wie Apple und Samsung sind dann ebenso vertreten, wie kleinere Brands aus dem Bereich Naturkosmetik und Co. Doch aufgepasst: Sogenannte Blitz-Angebote tauchen plötzlich auf und gelten nur für einen kurzen, bestimmten Zeitraum. Daher lohnt es sich, regelmäßig neue Angebote zu checken. Wir übernehmen die Arbeit gern für euch und scannen an beiden Tagen jederzeit die Deals und fassen sie hier für euch zusammen.

Ihr seid noch kein Prime-Mitglied? Kein Problem. Ihr könnt auch am Prime Day selbst noch eine Prime-Mitgliedschaft abschließen und unmittelbar von den tollen Angeboten profitieren – unter anderem von einem 30-tägigen-Probezeitraum. Alle weiteren Infos zur Mitgliedschaft lest ihr weiter unten.

Amazon Prime Day 2023: Unsere Top-Angebote für den Nachmittag im Überblick

Am Prime Day 2023 sparen bei Amazon alle Kund:innen – egal, ob Prime-Mitglied oder nicht. Die hier ausgewiesenen Rabatte gelten meist für Nicht-Prime-Mitglieder. Das bedeutet im Umkehrschluss: Für Prime-Mitglieder gewährt Amazon überwiegend einen zusätzlichen Rabatt – oftmals im zweitstelligen Bereich.

Wir geben euch die Mitglieder-Preise noch einmal separat an, wenn diese sich von den allgemeinen Rabatten unterscheiden. Doch wie üblich ändern sich die Preise bei Deal-Events wie dem Prime Day ständig. Schaut also gern noch einmal genauer hin – vielleicht ist der Rabatt sogar noch gestiegen.

Echo Show

Affiliate Link -54% Für Prime-Mitglieder 55% reduziert! Der neue Echo Show 5 (3. Gen.) | Touchscreen mit Alexa zum Steuern deines Smart Homes Jetzt shoppen 49,99 € 109,99 €

Alles im Blick (und im Griff) habt ihr mit dem Echo Show der 3. Generation. In allen drei Farben ist der Touchscreen aktuell für Prime-Mitglieder um 55% reduziert. Doch auch für Nicht-Mitglieder gibt es das Gerät derzeit 10 Euro günstiger. Mit dem Echo Show könnt ihr euer Smart Home steuern, ihn als Wecker und Boombox verwenden oder Videoanrufe tätigen – und das ist nur ein kleiner Ausschnitt seines Könnens. Hier geht's zum Deal.

Bratpfanne

Affiliate Link -52% Tefal: Tefal: Jamie Oliver Cook´s Direct On Bratpfanne, Induktionsgeeignet, Spülmaschinengeeignet, Langlebige Antihaft-Beschichtung Jetzt shoppen 52,71 € 109,99 €

Diese Edelstahl-Bratpfanne von Tefal ist ein echtes Must-Have in der Küche. Dank ihrer Antihaft-Beschichtung ist zum Braten nur wenig Öl nötig. Die Beschichtung ist spülmaschinenfest und durch Titanverstärkung besonders langlebig. Die Pfanne ist für alle Herdarten geeignet und hat einen integrierten Temperaturanzeiger: Er färbt sich dunkelrot, sobald die Pfanne optimal vorgewärmt und bratbereit ist. Sicher dir jetzt ganze 52% Rabatt. Hier geht's zum Deal.

Prime-Mitglieder sparen: 64%

Mixer

Affiliate Link -64% Russell Hobbs: Standmixer & Smoothie Maker to go inkl. 2x Mixbehälter 600ml (BPA-frei, spülmaschinen- & bruchfest inkl. Deckel) Jetzt shoppen 32,99 € 92,99 €

Diser Standmixer von Russell Hobbs ist mit 23.500 Umdrehungen pro Minute super leistungsstark und zaubert neben Smoothies auch Pestos oder Dips – er kann sogar zum Crushen von Eis verwendet werden. Die Kunststoffbehälter sind spülmaschinenfest und kommen mit praktischen Deckeln mit Trinkverschluss. So kannst du die Smooties auch unterwegs genießen. Auf den Mixer gibt es ganze 64% Rabatt. Hier geht's zum Deal.

IPL-Geräte von Braun und Philips

Affiliate Link -29% Philips: Lumea IPL-Gerät mit SenseIQ Technologie, 4 Aufsätzen und Satin Compact Korrekturtrimmer Jetzt shoppen 408,92 € 579,99 €

Das IPL-Gerät von Philips bietet euch einfache und schmerzfreie Haarentfernung – und das dauerhaft. Mit seiner SenseIQ-Technologie geht dies besonders effektiv. Zwei Aufsätze sorgen dafür, dass ihr alle Körperstellen erreicht und mit dem zusätzlichen Trimmer könnt ihr auch andere Körperpartien bearbeiten, die nicht vollständig von Haaren befreit werden sollen. Spart jetzt bereits enorme 29%. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -45% Braun: IPL "Silk Expert Pro 5" / dauerhaft sichtbare Haarentfernung / inkl. Zubehör Jetzt shoppen 329,99 € 599,99 €

Auch Braun bietet seinen Verkausschlager "Silk Expert Pro 5" zu einem Schnäppchenpreis an. Nicht-Prime-Mitglieder sparen bereits 17% und somit ganze 100 Euro. Prime-Mitglieder hingegen sparen unschlagbare 45% und damit 270 Euro! Dafür erhaltet ihr das hochwertige IPL-Gerät zusammen mit einem Rasierer, drei verschiedene Aufsätze und eine Aufbewahrungstasche. Das Gerät verfügt über einen Hauttonsensor, sodass es die Lichtintensität eigenständig einstellt. Hier geht's zum Deal.

Prime-Mitglieder sparen: 45%

Elektrische Zahnbürste

Affiliate Link -50% Oral-B PRO 3: Elektrische Zahnbürste inkl. 2 CrossAction-Aufsteckbürsten / 3 Putzmodi / visuelle 360°-Andruckkontrolle Jetzt shoppen 49,85 € 99,99 €

Die elektrische Zahnbürste von Oral-B gehört bei jedem Prime Day zu den Bestsellern. So ist es auch wenig verwunderlich, dass schon jetzt das Modell Oral-B Pro 3 mit 50% Rabatt angeboten wird. Die elektrische Zahnbürste überzeugt mit visueller 360°-Andruckkontrolle und drei verschiedenen Putz-Modi. Im Set gibt es dazu noch zwei CrossAction-Zahnbürsten. Hier geht's zum Deal.

Apple AirPods

Affiliate Link -22% Apple AirPods (3. Generation) mit MagSafe Ladecase (2022) Jetzt shoppen 169,00 € 219,00 €

Schon jetzt sind diverse Apple AirPods deutlich reduziert. Unter anderen die AirPods der 3. Generation mit MagSafe-Ladecase oder dem Lightning-Ladecase. Die AirPods selbst unterscheiden sich dabei nicht. Sie überzeugen mit einem personalisierten 3D-Audio, der Steuerung mittels Drucksensor und bis zu 30 Stunden Wiedergabe.

Glätteisen von Remington

Affiliate Link -45% Remington: Glätteisen "Ceramic Straight" / 4-facher Schutz: antistatische Keramik-Turmalin-Beschichtung, gleichmäßige Wärmeverteilung, geringere statische Aufladung & seidiger Glanz) Jetzt shoppen 21,99 € 39,99 €

Gesundes, glänzendes Haar wollen wir alle gern. Oftmals bedeuten Prozeduren wie das Glätten der Haare jedoch Stress für das Haar – nicht so mit dem Glätteiesne von Remington. Das verspricht durch seinen Vierfach-Schutz ein gesundes, langanhaltendes Ergebnis. Dank antistatischer Keramik-Turmalin-Beschichtung und einer gleichmäßigen Wärmeverteilung wird das Haar sanft geglättet oder – je nach Wunsch – in leichte Wellen gelegt. Schon jetzt könnt ihr von einem Rabatt in Höhe von 45% profitieren. Hier geht's zum Deal.

Biotin-Tabletten

Affiliate Link -37% Vitamaze: Biotin hochdosiert 10.000 mcg Selen Zink für Haarwuchs, Haut & Nägel, vegan Jetzt shoppen 16,12 € 25,97 €

In diesem Produkt von Vitamaze sind 365 kleine Tabletten mit 10.000 Mikrogramm Biotin enthalten. Sie sind um Zink und Selen ergänzt, um die ideale Kombination für Haut, Haarwachstum und Nägel zu garantieren. Die Tabletten werden in Deutschland hergestellt und sind vegan. Jetzt gibt es sie für bis zu 26% weniger Geld. Hier geht's zum Deal.

Prime-Mitglieder sparen: 37%

Satisfyer

Affiliate Link -49% Satisfyer: Pro 2 Druckwellenvibrator Jetzt shoppen 29,99 € 59,95 €

Der Satisfyer ist ein Klassiker unter den Druckwellenvibratoren. Mit seiner Airpulse-Technologie stimuliert er die Klitoris ohne viel Druck und bringt dich garantiert zum Höhepunkt. Der Satisfyer Pro 2 hat 11 Intensitäten und ist wasserdicht, kann also auch unter der Dusche verwendet werden. Auch das edle Design des Sexspielzeugs überzeugt. Jetzt gibt es den Satisfyer 40% reduziert – viel Spaß! Hier geht's zum Deal.

Prime-Mitglieder sparen: 50%

Kollagen-Pulver

Affiliate Link -14% Alpha Foods: Collagen Pulver mit Marine Elastin und Hyaluronsäure / Geschmacksneutral Jetzt shoppen 22,90 € 26,90 €

Dieses Nahrungsergänzungsmittel von Alpha Foods enthält 400 Gramm Kollagen. Kollagen ist der Hauptbestandteil des Bindegewebes und hält die Haut straff und geschmeidig. Außerdem unterstützt es die Gesundheit der Gelenke. Das Produkt wird in Deutschland hergestellt und kann im Joghurt oder als Drink konsumiert werden. Auf Amazon ist es jetzt bis zu 14% reduziert. Hier geht's zum Deal.

Prime-Mitglieder sparen: 31%

Puma Sneaker

Affiliate Link -47% PUMA: Damen Cali WN's Sneaker, weiß Jetzt shoppen 47,02 € 89,95 €

Diese weißen Sneaker von Puma sind gerade total angesagt und jetzt enorme 47% reduziert. Die unisex Schuhe sind aus Leder und wasserfest. Kombinieren kann man sie zu jedem Outfit, im Sommer zum Beispiel zu einem hübschen Kleid mit Blumenprint. Hier geht's zum Deal.

Levi's Jeans

Affiliate Link -35% Levi's: Damenjeans 314™ Shaping Straight Jeans Jetzt shoppen 58,47 € 90,00 €

Eine Levi's Jeans ist ein echter Klassiker und gehört in jeden Kleiderschrank. Dieses Modell schmeichelt der Figur mit zusätzlichem Stretchanteil und Baucheinsatz. Die Hose ist besonders weich und angenehm zu tragen. Kombinieren kannst du sie mit einem gemusterten Oberteil und Sneakern oder einem schicken Blazer. Jetzt ist die Jeans satte 35% reduziert. Hier geht's zum Deal.

Sonnenbrille

Affiliate Link -40% Carfia: Polarisierte Damen Sonnenbrille mit Blaulichtfilter Jetzt shoppen 27,99 € 46,65 €

Diese Carfia Sonnenbrille ist mit ihrem runden Rahmen super stylisch und schützt die Augen vor UV-Strahlung. Außerdem schützt die Brille vor einem Großteil des blauen Lichts, ist also super geeignet, um länger auf Bildschirme zu schauen. Dank der wasser- und ölabweisenden Beschichtung verschmutzt die Sonnenbrille nicht so schnell. Perfekt für den Sommer und jetzt bis zu 40% reduziert. Hier geht's zum Deal.

Prime-Mitglieder sparen: 52%

Swarovski-Ohrringe

Diese hübschen Ohrhänger von Swarovski sind zeitlos und klassisch. Perfekt als Geschenk für die Liebsten oder sich selbst. Die hübschen Swarovski-Kristalle funkeln schön und lassen sich zu jedem Outfit kombinieren. Du kannst dich jetzt über 30% Rabatt freuen. Hier geht's zum Deal.

Prime-Mitglieder sparen: 49%

Springform

Affiliate Link -35% Dr. Oetker: Rechteckige Springform mit Servierboden und Abdeckhaube, schnitt- & kratzfest, Antihaftbeschichtung Jetzt shoppen 41,79 € 64,99 €

Die praktische Springform von Dr. Oetker ist schnitt- und kratzfest, damit du lange etwas von der Form hast. Aufgrund der rechteckigen flachen Form eignet sie sich besonders gut für Kastenkuchen oder Obstschnitten. Durch die gute Wärmeleitung und einer Hitzeresistenz von +230 Grad wird deine Leckerei gleichmäßig gebacken. Auf das "Made in Germany"-Produkt gibt es 10 Jahre Garantie und aktuell 35% Rabatt. Hier geht's zum Deal.

Prime-Mitglieder sparen: 40%

Schlafkissen

Affiliate Link -23% TEMPUR: Original Schlafkissen Memory Foam, ergonomisches Nackenstützkissen für Seiten- und Rückenschläfer Jetzt shoppen 109,99 € 144,00 €

Dieses Schlafkissen von Tempur passt sich dir ganz individuell an. Das Material reagiert auf Körper- und Raumtemperatur und garantiert ein bequemes Liegegefühl. Es unterstützt bei der korrekten anatomischen Liegeposition und wurde für Schlaftypen in Seiten- oder Rückenlage entwickelt. Guter Schlaf ist wichtig, also schnapp dir 24% Rabatt. Hier geht's zum Deal.

Prime-Mitglieder sparen: 35%

Kaffeevollautomat

Affiliate Link -24% De'Longhi: Magnifica Kaffeevollautomat mit Milchaufschäumdüse, 2-Tassen-Funktion, Schwarz Jetzt shoppen 299,99 € 399,00 €

Dieser Kaffeevollautomat von De'Longhi ist nicht ohne Grund ein Bestseller bei Amazon: Dank 4 Direktwahltasten und einem Drehregler ist die Bedienung super einfach. Eine Milchaufschäumdüse für leckeren Cappucino oder Latte Macchiato ist auch dabei und es können gleich zwei Tassen gleichzeitig befüllt werden. Du kannst jetzt bis zu 24% sparen, lass es dir schmecken! Hier geht's zum Deal.

Prime-Mitglieder sparen: 37%

Heißluftfritteuse

Affiliate Link -27% Russell Hobbs: Heißluftfritteuse XXL 8l [7 Kochfunktionen|10 Programme] mit Touchscreen Jetzt shoppen 145,95 € 199,99 €

Wer schon länger mit dem Gedanken spielt sich eine Heißluftfritteuse zu kaufen, sollte jetzt zuschlagen! Die Heißluftfritteuse von Russell Hobbs benötigt kein Öl und hat ein sehr großes Fassungsvermögen. Die Einsätze sind spülmaschinenfest und auch der Frittierkorb ist leicht zu reinigen. Verwenden kann man das XXL-Teil zum Heißluftfrittieren, Grillen, Backen, Braten, Dörren, Aufwärmen und Auftauen. Bedient wird es mit Touchscreen und hat 10 voreingestellte Programme. Freut euch über 25%. Hier geht's zum Deal.

Waffeleisen

Affiliate Link -36% Bestron: Waffeleisen für klassische Herzwaffeln, mit Antihaftbeschichtung / Farbe: Rosa Jetzt shoppen 20,99 € 32,95 €

Dieses rosane Waffeleisen von Bestron sieht nicht nur hübsch aus, sondern zaubert auch leckere Waffeln in klassischer Herzform. Mit seiner Antihaftbeschichtung brennen die Waffeln garantiert nicht an und lassen sich leicht herausnehmen. Dank automatischer Temperaturregulierung und Antirutschfüßen ist die Bedienung des Waffeleisens sicher. Das Waffeleisen in Retro-Optik ist 36% reduziert – Rezeptvorschläge sind inklusive! Hier geht's zum Deal.

Prime-Mitglieder sparen: 45%

Haarföhn

Affiliate Link -55% Rowenta: CV5830 Studio Dry Haartrockner | 2100 Watt | 3 Temperatur- und 2 Geschwindigkeitsstufen, Weiß/Roségold Jetzt shoppen 26,99 € 59,99 €

Der Haartrockner von Rowenta trocknet die Haare besonders schonend und ist mit schickem Roségold-Akzent ein echter Hingucker. Dank der Ionenfunktion sind deine Haare im Handumdrehen trocken und bekommen einen schönen Glanz. Mit einer professionellen Leistung von 2100 Watt sowie drei Temperatureinstellungen und zwei Geschwindigkeitsstufen ist der Föhn praktisch in der Handhabung. Du kannst jetzt ganze 45% sparen und bekommst sogar zwei praktische Aufsätze dazu: Einen Konzentratoraufsatz für präzises Styling der Haare und einen Diffusoraufsatz für Locken. Hier geht's zum Deal.

Prime-Mitglieder sparen: 55%

Alle Infos rund um den Amazon Prime Day 2023

Beginn: 11. Juli 2023 um 00:01 Uhr

Ende: 12. Juli 2023 um 23:59 Uhr

Top-Deals und Angebote für Prime-Mitglieder

Sonderkonditionen für Amazon-Mitgliedschaften (z.B. Amazon Prime Music, Audible, etc)

Was eine Prime-Mitgliedschaft kostet und welche Vorteile das zusätzlich zu den Prime-Day-Deals hat?

Prime-Mitgliedschaft kostet monatlich 8,99 Euro oder jährlich 89,90 Euro (entspricht monatlich 7,49 Euro)

kostenloser Probemonat

Premiumversand

keine Versandkosten für Einkäufe unter 29 Euro

unbegrenztes Streaming von Filmen und Serien

Ausleihen von eBooks

Streaming von über 2 Millionen Songs mit Prime Music

unbegrenzter Speicherplatz bei Amazon Cloud Drive

