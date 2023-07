Dieses Mindset macht Menschen in Finnland so glücklich

Psychologie Dieses Mindset macht Menschen in Finnland so glücklich

Finnland ist das Land mit den glücklichsten Menschen. Aber was ist ihr Glücksrezept? Laut Experten trägt wohl die finnische Lebensweise "Sisu" dazu bei. Was dahinter steckt, erfährst du im Video.

Auf der Rangliste der glücklichsten Länder der Welt sind die skandinavischen immer ganz weit vorne mit dabei. Das Land mit den zufriedensten Menschen ist seit sechs Jahren in Folge Finnland, dicht gefolgt von Dänemark. Aber was ist wohl das Glücksgeheimnis der Finnen?

Psychologie: Darum sind Finnen die glücklichsten Menschen weltweit

Eine finnische Psychologin hat nachgeforscht und herausgefunden, dass die uralte Lebensweise "Sisu", die seit etlichen Jahren schon in der finnischen Kultur verankert ist, wohl eine große Rolle dabei spielt. Es ist das Mindset, dass am Ende ausschlaggebend für die allgemeine Zufriedenheit ist. Was hinter "Sisu" steckt und was die Glücksformel der Finnen ausmacht, erfährst du im Video.

Verwendete Quelle: cnbc.com