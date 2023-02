ADHS in Partnerschaften kommt häufiger vor, als man vielleicht zunächst annehmen mag. Das Verrückte: Manche Paare bemerken erst nach einiger Zeit, dass so manche Probleme in Beziehungen dort ihren Ursprung haben, andere nie. Umso wichtiger, die Thematik sichtbar zu machen und darüber aufzuklären, welche Dynamik-Regeln einem in Konfliktsituationen helfen können.