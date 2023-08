von Saskia Papenthin Diese Reise-Gadgets sind die perfekten Reisebegleiter. Sie vereinfachen das Kofferpacken, erleichtern den Reiseweg und lassen dich deinen Urlaub einfach genießen.

Es ist Urlaubszeit und das bedeutet für viele von uns vor allem erst einmal: Koffer packen. Besonders für eine Flugreise ist es wichtig, dass effizient und platzsparend gepackt wird. Wir wollen möglichst vielfältige Outfits mitnehmen, auf jede Eventualität vorbereitet sein und das verpackt in ein Gepäckstück und möglichst nicht schwerer als 20 Kilogramm. Wir zeigen dir, welche Produkte deine Reisevorbereitung revolutionieren und dich perfekt im Urlaub begleiten.

Praktischer Getränkehalter für den Koffer

Wer kennt es nicht: Du bist auf dem Weg zum Zug oder Flug, mit der einen Hand schiebst du deinen Koffer, in der anderen hast du einen Kaffeebecher und dann klingelt das Handy. Kaffee abstellen oder Koffer loslassen? In jedem Fall musst du stehen bleiben, wenn du den Anruf annehmen willst. Dieses Reise-Gadget erleichtert dir genau diese Situation und verhindert, dass du in zeitliche Bedrängnis oder Stress gerätst. Der praktische Getränkehalter für deinen Koffer besteht aus einem weichen Stoff, der zusammengefaltet leicht zu verstauen ist. Das Gadget lässt sich leicht am ausziehbaren Griff deines Koffers befestigen und bietet Platz für zwei Getränkebehältnisse, dein Handy, die Bordkarte oder deinen Reisepass. So kannst du entspannt deinen Kaffee in den Getränkehalter stellen, den Anruf annehmen und dennoch mit deinem Gepäck weiterlaufen.

Faltbare Reise-Kleiderbügel

Kleiderbügel sind in jedem Urlaub Mangelware. In Hotels gibt es meist viel zu wenige davon und beim Camping muss man sie sowieso selbst mitnehmen. Manche Kleidungsstücke kann man aber besser aufgehängt lagern oder trocknen, damit sind sie beim nächsten Tragen nicht total zerknittert. Dieses Gadget gibt dir die Möglichkeit, platzsparend und leicht selbst Kleiderbügel in den Urlaub mitzunehmen und so bestens allen Kleidungsstücken gerecht zu werden. Die Kleiderbügel sind zusammenklappbar,auf viele Kleidungsstücke anpassbar und aus leichtem Kunststoff gefertigt, sodass sie das Gepäck nicht unnötig beschweren.

Schmuck-Organizer

Wie nimmst du Schmuck mit in den Urlaub – womöglich sogar Wechselschmuck? Vielleicht alles anlegen oder gleich das ganze Schmuckkästchen einpacken? Das muss nicht sein, denn mit einem Mäppchen, das dir für Ketten, Uhren, Ringe und anderes verschiedene Organisationsmöglichkeiten gibt, geht es ganz unkompliziert. Der Schmuck-Organizer hat für jedes Teil den passenden Platz. Deine Ringe können auf einer Rolle aufgereiht und mit einem Druckknopf befestigt werden, für Armbänder und Ketten gibt es die Möglichkeit, sie ordentlich ohne verknoten und ineinander verheddern aufzuhängen. Auch Ohrringe und -stecker können nicht verloren gehen, sodass du alles auf einen Blick an seinem Ort im Mäppchen dabei haben kannst.

Faltbare Multi-Ladestation

Mit diesem Produkt hast du für dein Handy, deine Bluetooth-Kopfhörer und deine Smartwatch eine platzsparende Ladestation immer mit dabei. Sie ist magnetisch und kabellos, sodass dir der Kabelsalat von drei Devices erspart bleibt. Die Geräte sind schnell geladen und gleichzeitig verfügt die Ladestation über Schutzmechanismen, die dein Handy, deine Kopfhörer oder deine Uhr sicher laden und nicht beschädigen. Das Ladegerät hat eine intelligente Lichtanzeige, die dir Auskunft beispielsweise über die Ladeleistung gibt. Durch das Falten der Station kannst du während des Ladevorgangs dennoch dein Handy nutzen und zum Beispiel eine Serie schauen.

Tabletten-Box

Wenn du auf die regelmäßige Einnahme von Medikamenten angewiesen bist oder auch im Urlaub auf deine Nahrungsergänzungsmittel Wert legst, kann die Mitnahme verschiedener Präparate schnell zur Herausforderung werden. Diese Tabletten-Boxerleichtert dir das Chaos von verschiedenen Blistern, Schachteln und Dosen. Auf acht verschiedene Fächer kannst du deine unterschiedlichen Tabletten und Kapseln aufteilen. Die Box ist sehr praktisch, denn sie ist klein und platzsparend und dennoch hast du alles dabei.

Faltbares Reiseregal

Das hängende Reiseregal ist besonders praktisch für Menschen, die viel reisen und für die es oft schnell gehen muss. Es verfügt über drei Fächer sowie eine verschließbare Schuhbox. Das Regal kann zu Hause befüllt, verschlossen und in den Koffer gepackt werden. Besonders praktisch ist die Kompressionswirkung beim Verschließen des faltbaren Regals. Am Reiseziel nimmst du es ganz einfach aus dem Koffer, hängst es an den zwei Haken an eine Kleiderstange oder in einen Schrank und öffnest dein bereits eingeräumtes Regal. Das Reiseregal ist gerade bei Kurztrips oder Geschäftsreisen eine echte Erleichterung.

Kompressions-Packwürfel

Ein wahres Packwunder sind diese Kofferorganizer. Die einzelnen Taschen können nach dem Befüllen mit einem Reißverschluss verschlossen und mit einem weiteren an der Außenseite komprimiert werden. Dadurch können einzelnen Klamottenstapel im Volumen minimiert werden und nehmen weniger Platz im Koffer weg. Das Set umfasst vier verschiedene Größen der Packwürfel, einen Schuh- und einen Wäschebeutel. Dieses Gadget ermöglicht dir das perfekte Koffer-Tetris und macht das Kofferpacken zu einer weniger Nerven aufreibenden und Zeit fressenden Angelegenheit.

Einschlafhilfe auf Reisen

Dieses Tool hilft nicht nur Babys beim Einschlafen, das "Dreamegg" soll auch bei Erwachsenen zu gutem Schlaf führen. Das "Dreamegg" sorgt mit weißem Rauschen für Beruhigung und dem Ausblenden von Umgebungsgeräuschen, so hilft es uns dabei, in den Schlaf zu finden. Das Gerät funktioniert kabellos und hat eine Akkulaufzeit von 60 Stunden, außerdem kann es über einen Sleeptimer nach einiger Zeit automatisch abgeschaltet werden.

