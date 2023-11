Wenn die Stewardessen von "Blue Juice", "Hugo" oder "Bin" sprechen, wissen wir oft nicht, was sie damit meinen. Ist alles okay oder gibt es Schwierigkeiten? Wir verraten, was die gängigsten Codewörter im Flugzeug bedeuten.

Codewörter benutzen wir, wenn wir mit unseren Freund:innen über die Person am Nebentisch lästern wollen, um uns in einer Stresssituation zu beruhigen oder auch in Beziehungen "Stopp" auszudrücken. Bestimmte Berufsgruppen nutzen ebenfalls eine "Geheimsprache". Habt ihr euch jemals gefragt, was die Stewardessen am Bord eures Flugzeugs mit "Baby Jesus" und anderen Ausdrücken meinen? Hier kommt die Antwort.

20 gängige Codewörter aus dem Flugzeug

"Boarding completed. Ready to take off." Dass uns die Crew damit mitteilen möchte, dass das Boarding abgeschlossen und wir bereit zum Abflug sind, können wir alle noch verstehen. Schwieriger wird es bei den folgenden Begriffen:

"Baby Jesus": Das dauerhaft schreiende Baby

"Bin": Gepäck unter den Sitzen

"Blue Juice": Durch das Desinfektionsmittel blau gefärbte Wasser in den Flugzeug-Toiletten

"Bob": Jemand besonders attraktives

"Cross watch": Kontrolle der Stewardessen, ob alle Passagiere angeschnallt sind

"Cross check": Kontrolle, ob die Türen richtig geschlossen sind

"Dead Head": Flugbegleiter als Passagier, der außer Dienst zum nächsten Einsatzort fliegt

"Ditch": Notlandung auf dem Wasser

"Galley": Die Bordküche

"Holding Pattern": "Warteschlange", in der über dem Ziel gekreist und auf die Freigabe zur Landung gewartet wird

"Hugo" oder "Jim Wilson": Es ist ein Toter an Bord

"Kaktus": Medizinischer Notfall (mit Lebensgefahr)

"Landing Lips": Zeit, die Schminke kurz vor der Landung wieder aufzufrischen

"Paperwork:" Verzögerung vor dem Abflug

"Pax": Ein Passagier

"Philip": Schwieriger, unhöflicher Gast

"RON" oder "Terminator": Zwischenübernachtung der Crew, bevor es weiter-/zurückgeht

"Slam Clicker": Das Crew-Mitglied, das lieber allein im Hotelzimmer ist, als etwas mit den anderen zu machen

"Sterile Cockpit": Niemand darf den:die Pilot:in stören, unnötige Gespräche werden eingeschränkt, damit sich konzentriert werden kann

"Tom Cruise": Tee- und Kaffeeposition auf dem Wagen, "T" wie "Tom" für Tee links und "C" wie "Cruise" für Coffee rechts

