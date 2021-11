Der Liebe auf der Spur - rund um die Welt

Der kroatische Fotograf Davor Rostuhar und seine Frau Andela sind ein Liebespaar, das die Abenteuerlust verbindet. Und so machte Davor seiner damaligen Freundin einen Heiratsantrag an einem außergewöhnlichen Ort: bei einer Expedition in die Antarktis. Andela sagte Ja, und gemeinsam beschlossen die beiden, keine klassischen Flitterwochen zu verbringen, sondern ein Jahr lang um die Welt zu reisen, um das Phänomen der Liebe zu erkunden.

Die Liebe hat viele Ausprägungen und ist mit Tabus und Glaubenssätzen belegt, die immer kulturell geprägt sind. Das wurde auch bei den 120 Interviews deutlich, die das Paar auf fünf Kontinenten mit Liebenden geführt hat. Davor und Andela sprachen mit Menschen aus unterschiedlichsten Kulturkreisen, bereisten dafür Metropolen und die Provinz, besuchten Indigene im Amazonas und Nomaden in der Wüste, waren im Hochgebirge und auf Südseeinseln unterwegs und trafen auf Menschen, die in den verschiedensten Konstellationen zusammenlebten.

Allen haben sie dieselbe Frage gestellt: Was ist das eigentlich, die Liebe?

Darunter waren frisch verliebte Paare und Eheleute, die in 67 Jahren Beziehung nie nach der Liebe gefragt hatten. Die Reisenden stießen auf queere Liebe, verbotene Liebe, polyamore Beziehungen, arrangierte Ehen und streng religiöse Paare. Auf Liebende, die sich allen Konventionen widersetzten, die Grenzen überwanden oder im Namen der Liebe alles hinter sich gelassen haben. Sie hörten Geschichten über die Liebe auf den ersten Blick, über langsam wachsende Gefühle und über Verbindungen, die mit einer Entführung begonnen haben.

Alle Geschichten haben sie aufgezeichnet und die Protagonist:innen fotografiert. In der Ausstellung Love Around the World zeigen sie nun die Menschen aus aller Welt, die intime und überraschende Einblicke in ihr Leben geben und beweisen, dass eine Liebesbeziehung alles Mögliche sein kann.

Love Around the World: Die Ausstellung

Vom 4. Dezember 2021 bis 20. Februar 2022 sind die Fotos und Geschichten im "Freiraum für Fotografie" in Berlin zu erleben (f3 – freiraum für fotografie, Waldemarstraße 17, 10179 Berlin, Öffnungszeiten: Mi – So, 13 – 19 Uhr, Eintritt 5 Euro, www.fhochdrei.org).