Diese Reisen solltest du machen, bevor du 30 wirst

Reisen: Wann, wenn nicht jetzt?

Jung zu sein, bedeutet frei zu sein. Verglichen mit später jedenfalls: Wenn dein Job endlich unbefristet ist (könnte ja sein), und du ihn nicht mehr aufgeben magst, "nur" um zu reisen. Oder wenn deine Kinder ihre ganz eigenen Vorstellungen vom Urlaub haben (Baden, Spielen, Eis essen), die sie dann stündlich und tränenreich verteidigen. Oder wenn dein Partner, so es denn einen gibt, ebenfalls seine Urlaubsträume einbringt (Surfen, Mountainbiken, Zocken), die nicht mit deinen kompatibel sind.

Es gibt also viele gute Gründe, die Zeit bis zum 30. Geburtstag zu nutzen, um sich reisemäßig auszutoben: So ungebunden und so fit wie heute bist du vielleicht nie wieder!

Dass das Geld in jungen Jahren vielleicht nicht ganz so locker sitzt, spielt übrigens keine Rolle, denn teure Reisen sind nicht automatisch die besten. Ganz im Gegenteil. Die tollsten Reisen sind die, bei denen man was erlebt, was man nie wieder vergisst. Und man fürs Leben lernt.