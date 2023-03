Bei Städtereisen sparen

Für 5 Euro quer durch Europa – das war einmal, die Zeiten der Billigfliegerei sind vorbei. Doch wohin, wenn das Reisebudget klein und das Fernweh groß ist? Der Berliner Reiseanbieter "Travelcircus" hat recherchiert, in welche Städte man trotz hoher Flugpreise und starker Inflation günstig reisen kann. Dabei wurden die durchschnittlichen Flugpreise unddie Preise für eine Übernachtung im 4-Sterne-Hotel berücksichtigt.

Wer offen für neue Reiseziele jenseits der altbekannten All-Time-Favorites wie Paris oder London ist, kann in den unbekannteren Städten Europas in ganz neue Welten eintauchen und dabei viel Geld sparen. Übrigens: Die meisten günstigen Flüge starten laut "Travelcircus" in Memmingen.