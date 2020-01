Fernweh-Alarm! 10 Reisen, die du einmal gemacht haben solltest 🗺

Travel Bucket List

Na, welche TrĂ€ume möchtest du in deinem Leben noch verwirklichen? Eine Bucket List zu erstellen hilft vielen, sich der eigenen LebenstrĂ€ume bewusst zu werden – und auch sie umzusetzen! Klar, dabei sollten wir uns nicht unter Druck setzen. Dennoch wollen wir den einen oder anderen Punkt gerne von der Liste abhaken, schließlich stehen sie dort ja, weil sie uns wichtig sind. WĂ€re ja auch schade, seinen LebenstrĂ€umen keine Chance zu geben! Reisen gehört fĂŒr viele zur Bucket List, manche haben sogar eine Travel Bucket List, also alle Ziele, die sie in ihrem Leben noch bereisen möchten.Â

Die 10 besten Once-in-a-lifetime-Trips

Jeder Reiselustige hat so seine Traumziele, ob einmal im Leben Surfen auf Bali, den Mount Everest besteigen oder an einem Traumstrand in der Karibik liegen und alle FĂŒnfe gerade sein lassen. Die Online-Reiseagentur FlightNetwork wollte es genauer wissen und hat mit ĂŒber 500 Reisejournalisten, Agenturen, Bloggern und Herausgebern die 50 besten Reisen, die man einmal in seinem Leben erlebt haben sollte, gekĂŒrt. Wir stellen euch die schönsten zehn in der Galerie vor. Und wer weiß, vielleicht stehen einige Traumziele davon auch schon auf deiner Travel Bucket List?!

Diese Trips sind eine Reise wert

Welche anderen Once-in-a-lifetime-Trips haben es ebenfalls auf die Liste geschafft? Hier findest du eine kleine, feine Auswahl weiterer Trips, die laut der Umfrage eine Reise wert sind:Â

Die Great Ocean Road in Australien befahren

Australien hat viele schöne Spots, die Great Ocean Road gehört auf jeden Fall zu den Must-Do's!

AmalfikĂŒste in Italien bereisen

Wer diesen malerischen Ort noch nie besucht hat, hat definitiv etwas verpasst!

Schifffahrt durch die Fjorde Norwegens

Nicht fĂŒr jeden muss es Sonne satt und Strandfeeling sein. Auch der Norden hat viel zu bieten 💙.

Roadtrip durch Madagaskar

Von KĂŒste zu KĂŒste durch Madagaskar mit dem Motorrad oder Van, verspricht ein waschechtes Abenteuer zu werden.Â

Wandern und/oder mit dem Kajak durch Patagonien

Einfach nur wow!

Übrigens: Wusstest du, dass du dir eine Karibikinsel mieten kannst? Der Preis wird dich ĂŒberraschen ...

Du liebst das Reisen? Damit bist du nicht alleine! In der Brigitte Community kannst du dich mit Gleichgesinnten austauschen, neue Reisebegleitungen finden oder dich von anderen Reiseideen inspirieren lassen.Â