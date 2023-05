Urlaubstipps 10 Reisen an beeindruckende Orte – und zu weltbewegenden Frauen

Goethe, Gropius, Gauweiler? Haben einen langen Bart. Weil jahrtausendelang Männer Geschichte (auf)schrieben und die Frauen dabei gern mal übersehen wurden. Doch wer aufmerksam ist, stößt immer wieder auf die Spuren großartiger Frauen: Aktivistinnen, Künstlerinnen, Abenteurerinnen, Pionierinnen und viele andere, deren Namen uns teils geläufig sind, teils aber auch viel zu lange unbeachtet blieben.

Die Verdienste von Frauen quer durch die Jahrhunderte feiert der Lonely-Planet-Bildband "In Her Footsteps – Reisen zu außergewöhnlichen Frauen." Er dient als Augenöffner für weibliche Leistungen und ist gleichzeitig ein Reiseführer rund um die Welt.

Angela Merkel kommt darin vor, genauso wie Michelle Obama, Edith Piaf, Marie Curie oder Nofretete. Aber wir lernen auch einflussreiche Frauen und deren Wirkungsstätten kennen, von denen wir noch nie gehört haben. "Die Frauen in diesem Buch sollen für uns Vorbilder sein. Sie inspirieren und ermutigen uns dazu, unsere ganz eigenen Lebenswege einzuschlagen", so steht es in der Einleitung des Buches. Machen wir uns auf den Weg!