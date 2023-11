Heimelige Atmosphäre, weihnachtliche Aromen und der eine oder andere Glühwein: Zum Glück versüßen uns die Weihnachtsmärkte den dunklen Dezember. Diese zehn sind etwas ganz Besonderes!

Das sind die 10 schönsten Weihnachtsmärkte in Deutschland

1. Bodensee: Lindauer Hafenweihnacht

© JM Soedher

Der Bodensee ist im Sommer am schönsten, wenn man baden und Tretboot fahren kann. Am zweitschönsten ist er im Dezember, wenn Lindau "Hafenweihnacht" feiert. Dann stehen viele geschmückte Buden an der Kaimauer rund um den mittelalterlichen Mangturm. Und von der anderen Seite des Sees ruft das schneebedeckte Bergpanorama. Ziemlich romantisch (23. November bis 17. Dezember 2023, donnerstags bis sonntags)!

2. Schwarzwald: Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht

© Klaus Hansen

Ein Weihnachtsmarkt inmitten weiß bestäubter Tannen? In der Ravennaschlucht im Hochschwarzwald, unter den Viaduktbögen der Höllentalbahn, können Besucher:innen ihren Glühwein mit Glück im verschneiten Weihnachtsdorf im Wald genießen. Besonders stimmungsvoll bei Schnee sind die geführten Fackel- und Laternenwanderungen durch die Schlucht. Und samstags und sonntags können alle Kinder einen Wunsch an den Weihnachtsmann schicken, vier davon werden am Ende erfüllt (24. November bis 17. Dezember 2023, freitags bis sonntags, Tickets unter hochschwarzwald.de).

3. Leuchtenburg: Weihnachtsmarkt der Wünsche

© Stiftung Leuchtenburg

Die mittelalterliche Leuchtenburg mit ihrem Porzellanmuseum südlich von Jena ist immer einen Besuch wert – aber ganz besonders zum "Weihnachtsmarkt der Wünsche", wenn die ganze Burg sich am ersten, zweiten und dritten Adventswochenende in eine funkelnde Weihnachtswelt verwandelt. Zu Kunsthandwerk, Leckereien und Musik gesellt sich der "Steg der Wünsche": Hier kann man einen Porzellanteller, auf den man seinen Wunsch geschrieben hat, in die Tiefe fallen lassen, denn Scherben bringen ja bekanntlich Glück. Kinder freuen sich auch über die Ponys, Alpakas und die burgeigenen Ziegen.

4. Sachsen: Annaberger Weihnachtsmarkt

© Christian Dageförde

Im Erzgebirge öffnet der Annaberger Weihnachtsmarkt am 1. Dezember seine Pforten. Die große Weihnachtspyramide, der Baum und die geschmückten Buden sind hier nicht alles – es werden auch Konzerte gespielt, und am 23. Dezember steigt die Große Bergparade der sächsischen Bergmannsvereine mit über 900 Uniformträgern und 375 Bergmusikern. Letztere versammeln sich zum Finale vor der St. Annen-Kirche zum weihnachtlichen Konzert.

5. Franken: Sommerhäuser Weihnachtsmarkt

© Anke Hartenstein Stryjski, Fränkisches Weinland

In Franken gibt es in der Nähe von Würzburg ein besonders schönes Advents-Highlight: Der Weihnachtsmarkt im mittelalterlichen Weinort Sommerhausen mit seinen Fachwerkhäusern und Gassen kommt ganz ohne Buden aus. Denn an den ersten drei Adventswochenenden dürfen Besucher:innen in die Höfe, Häuser, Gewölbekeller, Ateliers und Galerien, wo Künstler:innen und Kunsthandwerker:innen ihre Waren anbieten.

6. Baden-Württemberg: Altdeutscher Weihnachtsmarkt in Bad Wimpfen

© Eberhard / Adobe Stock

Der erste Weihnachtsmarkt in Bad Wimpfen wurde schon 1487 abgehalten, und somit ist der "Altdeutsche Weihnachtsmarkt" einer der ältesten in ganz Deutschland . An den ersten drei Adventswochenenden geöffnet, feiert er vor allem die Kinder: Christkind und Nikolaus verteilen kleine Geschenke, und die Kinderkarussells drehen unermüdlich ihre Runden. Die ganz Mutigen nehmen an den Nachtwächterführungen teil.

7. Nordrhein-Westfalen: Weihnachtsmarkt Schloss Grünewald

© Jörg Lange

Knisternde Feuer, Fackeln, Kerzenlichter: Der Weihnachtsmarkt auf Schloss Grünewald bei Wuppertal ist ziemlich romantisch. An jedem der ersten drei Adventswochenenden sind mehr als 100 Künstler:innen, Handwerker:innen und Designer:innen vor Ort, die ihr Handwerk vorführen und Unikate anbieten.

8. Harz: "Advent in den Höfen" in Quedlinburg

© Andrea Fleischmann, Tourismus-Marketing GmbH

Kein Wunder, dass der Weihnachtsmarkt der Unesco-Welterbestadt Quedlinburg schon zweimal zum schönsten Sachsen-Anhalts gekürt worden ist: Die Kulisse aus jahrhundertealten Fachwerkhäusern ist bezaubernd, und an den ersten drei Adventswochenenden findet außerdem der "Advent in den Höfen" statt. Dann öffnen die Innenhöfe der Altstadt, wo Gäste auf historischem Pflaster kleine Kostbarkeiten kaufen können.

9. Niedersachsen: Goslarer Weihnachtswald und Rammelsberger Weihnachtsschicht

© Stefan Schiefer, Gloslar Marketing GmbH

Jedes Jahr im Advent erstrahlt in der historischen Altstadt von Goslar ein märchenhafter Weihnachtswald: Inmitten von 60 festlich beleuchteten Tannenbäumen bummelt man über duftenden Waldboden. Am dritten Advent öffnet dann auch der nahe "Weihnachtliche Rammelsberg" seine Tore. Der Weihnachtsmarkt erstreckt sich vom untertägigen Bereich des ehemaligen Erzbergwerks bis in die Tagesanlagen des Museums (täglich, 29. November bis 30. Dezember).

10. Schleswig-Holstein: Lübecker Weihnachtsmärkte

© Olaf Mahlzahn, Lübeck und Travemünde Marketing

Prachtvolle Kirchen, geschmückte Straßen und Plätze, hübsche Gassen und Kunsthandwerkermärkte: In der Marzipanstadt gibt es ganze elf Weihnachtsmärkte – vom klassischen Budenzauber über den Märchenwald und das Hafenglühen bis hin zu verschiedenen Handwerkermärkten. Hier kommt niemand zu kurz, der Weihnachtsmärkte liebt (täglich, 27. November 2023 bis 30. Dezember 2023).