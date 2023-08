Urlaub ist teuer geworden. Umso besser, wenn es vor Ort etwas gratis gibt. Und das gibt es überall. 13 Tipps, die deine Reisekasse schonen.

Im Urlaub gibt man eine Menge Geld aus: für Snacks, Eintrittskarten, Übernachten, Rumkommen .... Umso besser, wenn es vor Ort etwas umsonst gibt. Und es gibt fast überall Möglichkeiten, seine Reise aufzuwerten, ohne die Kreditkarte zu zücken. Die besten Dinge im Leben sind bekanntlich ohnehin umsonst. 13 Ideen für kostenlose Goodies im Urlaub.

1. Den Weg zum Ziel machen

Runter von der Autobahn und rauf auf die Scenic Road: Wer die landschaftlich reizvollste Route und nicht die schnellste nimmt, macht den Weg zum Ziel und den muss man ja ohnehin zurücklegen. Nur ist er viel schöner, und ihr bekommt Dinge zu sehen, die ihr sonst links liegen lassen würdet.

2. Fensterplatz buchen

Du bist überzeugte Gangsitzerin? Dann lohnt sich vielleicht ein Umdenken. Ein Fensterplatz kostet keinen Aufpreis, macht die Reise im Zug oder Flugzeug aber sehr viel spannender: Du genießt Sonne und Aussicht statt auf die Lehne vom Vordermann oder ins Handy zu starren.

3. Umsonst übernachten

Couch-Surfing ist nicht nur kostenlos, es bringt dich auch in Kontakt mit Einheimischen. Haus- und Haustiersitting, Haustausch oder die Angebote der Facebook-Gruppe "Urlaub gegen Hand", wo du häufig gegen moderate Mithilfe eine schöne Unterkunft bekommst, bringen dich ebenfalls in den Genuss kostenloser Übernachtungen.

4. Einen "Greeter" buchen

So cool: In vielen Städten der Welt kannst du Zeit mit Einheimischen buchen, die dir ihr Viertel oder ihre Stadt zeigen – kostenlos, weil sie Lust darauf haben. Ein Stadtbummel mit einem "Greeter" ist eine unbezahlbare Erfahrung.

5. Dabei sein (ist alles)

Nimm an gemeinnützigen Veranstaltungen teil, etwa beim Beach Cleaning, oder buche dir ein "Green Kayak", mit dem du umsonst paddeln kannst, wenn du unterwegs Müll aus dem Wasser fischst. So kannst du einen Beitrag zu dem Ort leisten, an dem du Urlaub machst, und dabei vielleicht Kontakte knüpfen.

6. Zu Fuß gehen

Klingt banal, ist es auch, aber es ist trotzdem wirkungsvoll und kostenlos sowieso: Gehe möglichst viel spazieren. So entdeckst du im eigenen Tempo die Gegend und nimmst dabei viel mehr Kleinigkeiten wahr als bei jeder Stadtrundfahrt.

7. Bikini einpacken

Der Bikini passt in jede Handtasche und wer weiß, vielleicht ergibt sich eine Möglichkeit, in einen See oder Fluss zu springen.

8. Free Rides

Finde heraus, ob es in der Stadt ein Fahrrad- oder Rollersystem gibt wie Lime oder Citi Bike. Einige Apps bieten kostenlose Fahrten oder Rabatte für Erstnutzer:innen an.

9. Straßenfeste und Festivals

Bis in den Herbst hinein finden in fast allen Städten Straßenfeste, Konzerte, Filme oder Tanzveranstaltungen unter freiem Himmel statt, die häufig kostenlos sind.

10. Galerie-Hopping

Im Gegensatz zu Museen sind Galerien kostenlos. Beim Galerie-Hopping lernst du die lokale Kunstszene kennen, kostenlose Aircondition gibt's gratis dazu und bei einer Vernissage mit Glück sogar Häppchen und Drinks.

11. Kostenlose Museumszeiten

Viele Museen bieten Zeiten an, in denen kein Eintritt verlangt wird, andere sind immer kostenlos – sogar die berühmte Tate Modern in London. Das Whitney Museum of American Art in New York etwa, das normalerweise 30 Dollar Einritt kostet, kann freitagabends zum selbstgewählten Preis besucht werden.

12. Parkpause

Statt den vierten Latte Macchiato für 4,20 Euro zu trinken, kannst du, um sich auszuruhen, sich mit einem Buch in einen Park setzen oder legen und Leute gucken. Dabei kann man sogar die Schuhe ausziehen!

Wie du siehst, geht es im Wesentlichen darum, sich im Internet zu informieren, was im Urlaubsort aktuell los ist und was geboten wird. Mit Sicherheit gibt es überall Dinge, die kostenlos sind und die Spaß machen.