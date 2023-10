von Lena Kluß Eine wunderschöne Stadt, Berge, das Meer – und dazu: sehr viele Menschen. Kein Wunder also, dass man bei vielen Attraktionen warten muss. Doch bei diesen drei Highlights haben Tourist:innen Glück.

In diesem Jahr war ich das erste Mal in Lissabon, vor kurzem erst, Anfang Oktober! Eine wirklich schöne Stadt mit vielen alten Gebäuden, die von außen mit Kacheln gefliest oder in bunten Farben angestrichen sind. Und Fahrstühlen, die von einer Seite der Parallelstraße auf die andere führen. Kein Witz! Einfach auf einer Seite im Erdgeschoss einsteigen ... und auf der anderen Seite im vierten Stock wieder raus aufs neue Straßenniveau. Total verrückt und faszinierend. Oder ist das in bergigen Städten schlichtweg normal? Aber kommen wir zum eigentlichen Thema zurück: Manche Attraktionen sind so beliebt, dass ein Bus nach dem nächsten mit einer Reisegruppe davor anhält – und die Lissabon-Tourist:innen kommen noch on top!

Die folgenden drei Attraktionen waren aber nicht nur wunderschön, im Urlaub mussten wir bei ihnen auch nicht anstehen. Natürlich kann ich nicht sagen, ob das zu jeglichen Urlaubszeiten der Fall sein wird, aber wenigstens hat es Anfang Oktober gut funktioniert. Hier kommen meine drei liebsten Orte in Lissabon, an denen wir nicht warten mussten.

Attraktion 1: Fundação das Casas de Fronteira e Alorna

© Filipe Samora / Adobe Stock

Ein prächtiges Anwesen, etwas abseits von den üblichen Sightseeing Spots. Anstatt ans Meer geht es in die Berge – wir fuhren mit dem Bus nach oben und liefen anschließend 15 Minuten bis zum Eingang. Dort waren wir die einzigen Menschen, die gerade ein Ticket kaufen wollten. Wir entschieden uns dazu, uns nur den Park anzuschauen. Denn eine passende Tour durch den Palast hatten wir gerade verpasst. Es war wunderbar ruhig dort oben und außer einer kleinen Tourist:innengruppe mit vier Personen, trafen wir für eine Weile auf niemanden. Wir bestaunten eine schöne Grotte, die mit alten Kacheln befliest war, liefen durch den Garten und machten natürlich jede Menge Fotos! Die Anlage kann sich wirklich sehen lassen. Und sollten wir noch einmal in Lissabon sein, würden wir diese Erfahrung sicherlich wiederholen – und dann auch in das schöne Herrenhaus schauen.

Preis: 6 Euro für den Park, 14 Euro für den Eintritt für Park und eine Führung durchs Schloss – 3 Euro für einen Audio-Guide (Stand Oktober 2023). Allein darf man nicht durch das Gebäude laufen, denn es wohnen tatsächlich noch Nachfahren des ersten Markgrafen von Fronteira, Dom João Mascarenhas, im Palast. Die Touren sind nicht alle auf Englisch, sondern teilweise auf Portugiesisch, Französisch oder Spanisch. Es lohnt sich also, vorher auf der Webseite nach der richtigen Uhrzeit zu schauen. Sonntags kann das Anwesen nicht besucht werden.

Attraktion 2: Museu Nacional do Azulejo

© sforzza / Adobe Stock

Das Kachelmuseum in Lissabon hat einiges zu bieten. Vor allem: Ruhe. Denn das Museum war am Vormittag (in der Woche) eher leer. Im Kachelmuseum wird die Historie der typisch portugiesischen Kunst ab dem 15. Jahrhundert bis in die Gegenwart ausgestellt. Es ist eine sehr spannende Zeitreise, die von teilweise skurrilen Motiven bis hin zu wunderschönen Mustern führt. Das Museum befindet sich im ehemaligen Kloster Madre de Deus, das an sich schon ein beeindruckendes Bauwerk darstellt – ein Highlight ist aber der Blick in die anliegende alte Kirche. Hier warten goldene Verzierungen vom Boden bis an die Decke auf die Besucher:innen – und natürlich die klassischen, weiß-blauen Kacheln. Ein prunkvoller Anblick, den man so schnell nicht vergisst.

Tipp: Es gibt auch ein wirklich schönes Café, in dem man nicht nur drinnen, sondern auch in dem hübschen, grün bewachsenen Innenhof sitzen kann.

Preis: 5 Euro oder mit der Lisboa Card umsonst (Stand: Oktober 2023), eine Karte für Lissabon, die man für 24, 48 oder 72 Stunden kaufen kann – und in der fast der komplette öffentliche Transport inklusive Fahrten nach Sintra oder Cascais inkludiert ist. Montags ist das Museum geschlossen.

Attraktion 3: Panteão Nacional

© David Brown / Adobe Stock

Das Nationale Pantheon befindet sich in der Kirche "Igreja de Santa Engrácia" und ist weiter oben gelegen. Es ist ein Ort, in dem man aufgrund der beeindruckenden Bauart sofort anfängt zu flüstern, sobald man die Räumlichkeiten betritt. Nicht nur die riesige Halle mit kunstvollem Marmorfußboden und die elegante Orgel sind beeindruckend, es besteht auch die Möglichkeit, das Gebäude auf verschiedenen Ebenen von oben zu betrachten. Über eine Treppe bekommen Tourist:innen ein vollkommenen Blick auf die große Halle – und damit nicht genug: Ganz oben angelangt, geht es auch noch nach draußen! Auf der Dachterrasse kann man das gesamte Gebäude umkreisen, hat eine Aussicht auf das Meer und den Hafen oder auf Teile der Stadt. Wir waren absolut beeindruckt und würden den Besuch unbedingt weiterempfehlen. Hinweis: Oben im Artikelbild sieht man links oben (neben der Säule) sogar die eindrucksvolle Kuppel aus dem Stadtbild herausragen.

Preis: 8 Euro regulär – umsonst mit der Lisboa Card (Stand: Oktober 2023). Montags ist das Pantheon geschlossen.

